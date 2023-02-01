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Долина и Карна.val спели дуэтом после конфликта - РИА Новости, 01.02.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230201/dolina-1848925941.html
Долина и Карна.val спели дуэтом после конфликта
Долина и Карна.val спели дуэтом после конфликта - РИА Новости, 01.02.2023
Долина и Карна.val спели дуэтом после конфликта
Лариса Долина и Валя Карна.val спели дуэтом "Погоду в доме" и песню блогера "Психушка" спустя два года после конфликта, сообщил Первый канал. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T13:13
2023-02-01T13:13
шоубиз
лариса долина
шоу-бизнес
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Лариса Долина и Валя Карна.val спели дуэтом "Погоду в доме" и песню блогера "Психушка" спустя два года после конфликта, сообщил Первый канал. Артистки встретились на съемках телешоу "Неформат". Они помирились и даже исполнили совместный танец для соцсетей. Кроме того, блогер извинилась за негативную реакцию поклонников в адрес Долиной. По словам Долиной, никакой ссоры между знаменитостями не было. В 2021 году артистки встретились на шоу "Музыкалити". Долина раскритиковала Карна.val за отсутствие музыкального образования и нежелание совершенствоваться в вокале. Выпуск передачи привлек внимание большого количества зрителей. Одни встали на сторону начинающей певицы, другие поддержали известную артистку. После выхода шоу на Долину обрушились фанаты блогера. Звезда признавалась, что ей писали "всякие мерзости" и желали смерти. Ранее Карна.val сделала подарок исполнительнице хита "Погода в доме". Она преподнесла ей укулеле.
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лариса долина, шоу-бизнес
Шоубиз, Лариса Долина, Шоу-бизнес
13:13 01.02.2023
 
Долина и Карна.val спели дуэтом после конфликта

Долина и Карна.val спели дуэтом "Погоду в доме" после конфликта

© РИА Новости / Павел Бедняков, Кирилл КаллиниковЛариса Долина и Валя Карнавал
Лариса Долина и Валя Карнавал - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков, Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Лариса Долина и Валя Карна.val спели дуэтом "Погоду в доме" и песню блогера "Психушка" спустя два года после конфликта, сообщил Первый канал.
Артистки встретились на съемках телешоу "Неформат". Они помирились и даже исполнили совместный танец для соцсетей.
Кроме того, блогер извинилась за негативную реакцию поклонников в адрес Долиной.
"Мне стыдно, что мои поклонники столь негативно обрушились на Ларису Александровну после нашей прошлой встречи. Хотя и я тогда получила достаточно от взрослой аудитории", – поделилась Карна.val.
По словам Долиной, никакой ссоры между знаменитостями не было.
"Значит, мы квиты. А тогда не было никакой ссоры, просто разговор. Валя была не согласна с тем, что я говорю, но она имела право на это. И у меня есть право на то, чтобы отстаивать свою точку зрения", – заявила певица.
В 2021 году артистки встретились на шоу "Музыкалити". Долина раскритиковала Карна.val за отсутствие музыкального образования и нежелание совершенствоваться в вокале. Выпуск передачи привлек внимание большого количества зрителей. Одни встали на сторону начинающей певицы, другие поддержали известную артистку.
После выхода шоу на Долину обрушились фанаты блогера. Звезда признавалась, что ей писали "всякие мерзости" и желали смерти.
Ранее Карна.val сделала подарок исполнительнице хита "Погода в доме". Она преподнесла ей укулеле.
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