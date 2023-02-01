https://ria.ru/20230201/dolina-1848925941.html

Долина и Карна.val спели дуэтом после конфликта

Долина и Карна.val спели дуэтом после конфликта - РИА Новости, 01.02.2023

Долина и Карна.val спели дуэтом после конфликта

Лариса Долина и Валя Карна.val спели дуэтом "Погоду в доме" и песню блогера "Психушка" спустя два года после конфликта, сообщил Первый канал. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T13:13

2023-02-01T13:13

2023-02-01T13:13

шоубиз

лариса долина

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848923768_0:0:2721:1532_1920x0_80_0_0_2a42b2f871f133f513391fc227587fb2.jpg

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Лариса Долина и Валя Карна.val спели дуэтом "Погоду в доме" и песню блогера "Психушка" спустя два года после конфликта, сообщил Первый канал. Артистки встретились на съемках телешоу "Неформат". Они помирились и даже исполнили совместный танец для соцсетей. Кроме того, блогер извинилась за негативную реакцию поклонников в адрес Долиной. По словам Долиной, никакой ссоры между знаменитостями не было. В 2021 году артистки встретились на шоу "Музыкалити". Долина раскритиковала Карна.val за отсутствие музыкального образования и нежелание совершенствоваться в вокале. Выпуск передачи привлек внимание большого количества зрителей. Одни встали на сторону начинающей певицы, другие поддержали известную артистку. После выхода шоу на Долину обрушились фанаты блогера. Звезда признавалась, что ей писали "всякие мерзости" и желали смерти. Ранее Карна.val сделала подарок исполнительнице хита "Погода в доме". Она преподнесла ей укулеле.

https://ria.ru/20220919/matvienko-1817899928.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

лариса долина, шоу-бизнес