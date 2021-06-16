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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210616/dolina-1737245751.html
Валя Karna.val сделала неожиданный подарок Ларисе Долиной
Валя Karna.val сделала неожиданный подарок Ларисе Долиной - РИА Новости, 16.06.2021
Валя Karna.val сделала неожиданный подарок Ларисе Долиной
Валя Karna.val преподнесла Ларисе Долиной неожиданный подарок. Об этом певица сообщила на своей странице в Instagram. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T19:30
2021-06-16T19:30
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Валя Karna.val преподнесла Ларисе Долиной неожиданный подарок. Об этом певица сообщила на своей странице в Instagram. Блогер подарила звезде российской эстрады укулеле. "Я не знаю, что за этим стоит и чем вызван выбор именно этого инструмента, но, в любом случае, благодарю за подарок! Внучка Саша уже изучает строй!" — пишет Лариса Долина. "Здорово. Кстати, очень красиво расписан, по-летнему, а музыка всегда прекрасна, на любом инструменте", "Лариса Александровна, вы лучшая", "Какая симпатичная гитарка", — отреагировали пользователи. В апреле 2021 года вышел выпуск Youtube-шоу Максима Галкина "Музыкалити" с Ларисой Долиной и Валей Karna.val, в котором певица критично высказалась по поводу вокальных данных блогера. Этот эпизод программы вызвал широкий резонанс. Пользователи и знаменитости разделились на два лагеря: кто-то оказался на стороне Вали, кто-то заступился за Долину. В конце мая народная артистка прокомментировала скандал в эфире "Музыкалити". Певица призналась, что в ее адрес стали поступать "всякие мерзости", пользователи в том числе желали ей смерти.
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звезды, лариса долина, знаменитости

Валя Karna.val сделала неожиданный подарок Ларисе Долиной

19:30 16.06.2021
 
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"Лариса Долина на шоу "Ну-ка, все вместе!"
Лариса Долина на шоу Ну-ка, все вместе! - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Валя Karna.val преподнесла Ларисе Долиной неожиданный подарок. Об этом певица сообщила на своей странице в Instagram.
Блогер подарила звезде российской эстрады укулеле.
"Я не знаю, что за этим стоит и чем вызван выбор именно этого инструмента, но, в любом случае, благодарю за подарок! Внучка Саша уже изучает строй!" — пишет Лариса Долина.
"Здорово. Кстати, очень красиво расписан, по-летнему, а музыка всегда прекрасна, на любом инструменте", "Лариса Александровна, вы лучшая", "Какая симпатичная гитарка", — отреагировали пользователи.
В апреле 2021 года вышел выпуск Youtube-шоу Максима Галкина "Музыкалити" с Ларисой Долиной и Валей Karna.val, в котором певица критично высказалась по поводу вокальных данных блогера. Этот эпизод программы вызвал широкий резонанс. Пользователи и знаменитости разделились на два лагеря: кто-то оказался на стороне Вали, кто-то заступился за Долину.
В конце мая народная артистка прокомментировала скандал в эфире "Музыкалити". Певица призналась, что в ее адрес стали поступать "всякие мерзости", пользователи в том числе желали ей смерти.
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