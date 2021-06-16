https://ria.ru/20210616/dolina-1737245751.html
Валя Karna.val сделала неожиданный подарок Ларисе Долиной
Валя Karna.val сделала неожиданный подарок Ларисе Долиной - РИА Новости, 16.06.2021
Валя Karna.val сделала неожиданный подарок Ларисе Долиной
Валя Karna.val преподнесла Ларисе Долиной неожиданный подарок. Об этом певица сообщила на своей странице в Instagram. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T19:30
2021-06-16T19:30
2021-06-16T19:30
звезды
лариса долина
шоубиз
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728570212_0:320:3044:2033_1920x0_80_0_0_ca27b35b68b29603536a84f1c40d7a96.jpg
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Валя Karna.val преподнесла Ларисе Долиной неожиданный подарок. Об этом певица сообщила на своей странице в Instagram. Блогер подарила звезде российской эстрады укулеле. "Я не знаю, что за этим стоит и чем вызван выбор именно этого инструмента, но, в любом случае, благодарю за подарок! Внучка Саша уже изучает строй!" — пишет Лариса Долина. "Здорово. Кстати, очень красиво расписан, по-летнему, а музыка всегда прекрасна, на любом инструменте", "Лариса Александровна, вы лучшая", "Какая симпатичная гитарка", — отреагировали пользователи. В апреле 2021 года вышел выпуск Youtube-шоу Максима Галкина "Музыкалити" с Ларисой Долиной и Валей Karna.val, в котором певица критично высказалась по поводу вокальных данных блогера. Этот эпизод программы вызвал широкий резонанс. Пользователи и знаменитости разделились на два лагеря: кто-то оказался на стороне Вали, кто-то заступился за Долину. В конце мая народная артистка прокомментировала скандал в эфире "Музыкалити". Певица призналась, что в ее адрес стали поступать "всякие мерзости", пользователи в том числе желали ей смерти.
https://ria.ru/20210609/buzova-1736289320.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728570212_77:0:2788:2033_1920x0_80_0_0_1fe7008b7656df0778841b838637b9b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
звезды, лариса долина, знаменитости
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Валя Karna.val преподнесла Ларисе Долиной неожиданный подарок. Об этом певица сообщила на своей странице в Instagram.
Блогер подарила звезде российской эстрады укулеле.
"Я не знаю, что за этим стоит и чем вызван выбор именно этого инструмента, но, в любом случае, благодарю за подарок! Внучка Саша уже изучает строй!" — пишет Лариса Долина.
"Здорово. Кстати, очень красиво расписан, по-летнему, а музыка всегда прекрасна, на любом инструменте", "Лариса Александровна, вы лучшая", "Какая симпатичная гитарка", — отреагировали пользователи.
В апреле 2021 года вышел выпуск Youtube-шоу Максима Галкина "Музыкалити" с Ларисой Долиной и Валей Karna.val, в котором певица критично высказалась
по поводу вокальных данных блогера. Этот эпизод программы вызвал широкий резонанс. Пользователи и знаменитости разделились на два лагеря: кто-то оказался на стороне Вали, кто-то заступился
за Долину.
В конце мая народная артистка прокомментировала
скандал в эфире "Музыкалити". Певица призналась, что в ее адрес стали поступать "всякие мерзости", пользователи в том числе желали ей смерти.