https://ria.ru/20210616/dolina-1737245751.html

Валя Karna.val сделала неожиданный подарок Ларисе Долиной

Валя Karna.val сделала неожиданный подарок Ларисе Долиной - РИА Новости, 16.06.2021

Валя Karna.val сделала неожиданный подарок Ларисе Долиной

Валя Karna.val преподнесла Ларисе Долиной неожиданный подарок. Об этом певица сообщила на своей странице в Instagram. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T19:30

2021-06-16T19:30

2021-06-16T19:30

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лариса долина

шоубиз

знаменитости

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Валя Karna.val преподнесла Ларисе Долиной неожиданный подарок. Об этом певица сообщила на своей странице в Instagram. Блогер подарила звезде российской эстрады укулеле. "Я не знаю, что за этим стоит и чем вызван выбор именно этого инструмента, но, в любом случае, благодарю за подарок! Внучка Саша уже изучает строй!" — пишет Лариса Долина. "Здорово. Кстати, очень красиво расписан, по-летнему, а музыка всегда прекрасна, на любом инструменте", "Лариса Александровна, вы лучшая", "Какая симпатичная гитарка", — отреагировали пользователи. В апреле 2021 года вышел выпуск Youtube-шоу Максима Галкина "Музыкалити" с Ларисой Долиной и Валей Karna.val, в котором певица критично высказалась по поводу вокальных данных блогера. Этот эпизод программы вызвал широкий резонанс. Пользователи и знаменитости разделились на два лагеря: кто-то оказался на стороне Вали, кто-то заступился за Долину. В конце мая народная артистка прокомментировала скандал в эфире "Музыкалити". Певица призналась, что в ее адрес стали поступать "всякие мерзости", пользователи в том числе желали ей смерти.

https://ria.ru/20210609/buzova-1736289320.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

звезды, лариса долина, знаменитости