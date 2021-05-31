https://ria.ru/20210531/dolina-1734958327.html

Лариса Долина прокомментировала скандал с блогером Валей Karna.val

Лариса Долина прокомментировала скандал с блогером Валей Karna.val - РИА Новости, 31.05.2021

Лариса Долина прокомментировала скандал с блогером Валей Karna.val

Лариса Долина прокомментировала скандал с блогером Валей Karna.val. Что она думает о произошедшем, певица рассказала на своей странице в Instagram. РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T22:52

2021-05-31T22:52

2021-05-31T22:52

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Лариса Долина прокомментировала скандал с блогером Валей Karna.val. Что она думает о произошедшем, певица рассказала на своей странице в Instagram. Исполнительница подчеркнула, что сравнила только пение Александра Панайотова и блогера – и не переходила на личности. "Я не оскорбляла Валю и не собиралась этого делать. Я ко всем отношусь очень лояльно", — говорит Долина.Она также призналась, что в ее адрес после скандала стали поступать "всякие мерзости", в том числе – пользователи ей желали смерти. "Дорогая Лариса, держитесь! С вами тысячи ваших поклонников, мы рядом! Вы потрясающая, Талантливая, красивая, умная!", "Мудрый ответ от красивой мудрой женщины", "Супер ответ!", — поддержали певицу подписчики. В апреле 2021 года вышел выпуск Youtube-шоу Максима Галкина "Музыкалити" с Ларисой Долиной и Валей Karna.val, в котором певица раскритиковала вокальные данные блогера. Этот эпизод передачи вызвал широкий резонанс. Пользователи и знаменитости разделились на два лагеря: кто-то оказался на стороне Вали, кто-то заступился за Долину.

https://ria.ru/20210527/dolina-1734475451.html

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инстаграм, знаменитости, звезды, лариса долина, максим галкин