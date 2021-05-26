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Виктор Дробыш заступился за Ларису Долину
Виктор Дробыш заступился за Ларису Долину - РИА Новости, 26.05.2021
Виктор Дробыш заступился за Ларису Долину
Виктор Дробыш заступился за Ларису Долину. Свое мнение о ссоре звезды российской эстрады и Вали Karna.val он высказал на YouTube-шоу "Надо обсудить". РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T13:32
2021-05-26T13:32
2021-05-26T13:32
шоубиз
виктор дробыш
лариса долина
youtube
мадонна чикконе
ольга бузова
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Виктор Дробыш заступился за Ларису Долину. Свое мнение о ссоре звезды российской эстрады и Вали Karna.val он высказал на YouTube-шоу "Надо обсудить".Конфликт Долиной и блогера произошел на программе "Музыкалити". Певица раскритиковала пение Вали: девушке, по мнению исполнительницы, не хватает образования. "Музыка создана для того, чтобы люди пели так, как хотели", — ответила Karna.val на комментарий певицы. Дробыша возмутило поведение блогера в этой программе. Он считает, что девушка "нагло" и беспардонно" разговаривала с Ларисой Долиной. "Для меня это было просто катастрофой. Я смотрел на Долину, и мне было так ее жалко. Я просто понимаю, какую творческую жизнь она прошла, что она сделала. И сидит Валя Karna.val — не украсть, не покараулить", — говорит Дробыш.Продюсер относится к поколению тиктокеров без восторга. По его мнению, с ними "очень трудно в честную договариваться". Не по вкусу ему и творчество Ольги Бузовой. "Она могла бы работать медсестрой – так много хороших профессий. Чего в музыку было лезть-то?" Продюсер разозлился, когда ведущая сравнила Бузову с Мадонной и отметила, что у последней тоже не такие уж впечатляющие вокальные данные. Дробыш уверен, что Мадонна все равно певица, пусть и средняя в сравнении, например, с Уитни Хьюстон, зато как личность она "мощнейшая".
https://ria.ru/20210421/dolina-1729279283.html
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виктор дробыш, лариса долина, youtube, мадонна чикконе, ольга бузова
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости.
Виктор Дробыш заступился за Ларису Долину. Свое мнение о ссоре звезды российской эстрады и Вали Karna.val он высказал
на YouTube-шоу "Надо обсудить".
Конфликт Долиной и блогера произошел
на программе "Музыкалити". Певица раскритиковала пение Вали: девушке, по мнению исполнительницы, не хватает образования. "Музыка создана для того, чтобы люди пели так, как хотели", — ответила Karna.val на комментарий певицы.
Дробыша возмутило поведение блогера в этой программе. Он считает, что девушка "нагло" и беспардонно" разговаривала с Ларисой Долиной.
"Для меня это было просто катастрофой. Я смотрел на Долину, и мне было так ее жалко. Я просто понимаю, какую творческую жизнь она прошла, что она сделала. И сидит Валя Karna.val — не украсть, не покараулить", — говорит Дробыш.
Продюсер относится к поколению тиктокеров без восторга. По его мнению, с ними "очень трудно в честную договариваться".
"Они сразу бурно хотят все, а когда с них начинает что-то требоваться, они очень бурно реагируют", — рассказывает о блогерах Дробыш.
Не по вкусу ему и творчество Ольги Бузовой. "Она могла бы работать медсестрой – так много хороших профессий. Чего в музыку было лезть-то?" Продюсер разозлился, когда ведущая сравнила Бузову с Мадонной и отметила, что у последней тоже не такие уж впечатляющие вокальные данные. Дробыш уверен, что Мадонна все равно певица, пусть и средняя в сравнении, например, с Уитни Хьюстон, зато как личность она "мощнейшая".