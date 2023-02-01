Вдова Пономаренко пожаловалась на многомилионные долги
Вдова Александра Пономаренко Анна пожаловалась на многомиллионные долги
Фотография Александра Пономаренко в социальной сети
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Вдова Александра Пономаренко Анна призналась, что вынуждена распродавать имущество из-за долгов. Причиной послужили многомиллионные кредиты на лечение юмориста.
"Мы выставили все на продажу. Кредиты были большие. И займы были большие. Наши долги были направлены на большие расходы. Сейчас решается вопрос, что не только я должна с ними столкнуться", – пожаловалась супруга артиста в эфире "Малахов".
Также она поделилась, что после вступления в наследство лишится квартиры.
"Сейчас не могу продолжать ничего продавать, потому что есть период вступления в наследство. Я понимаю, что вступив, придется продать все. Не оставлю ничего, что нажили вместе. К сожалению, не так много. У нас одна квартира", – сообщила Анна.
Александр Пономаренко скончался в конце прошлого года после продолжительной борьбы с онкологией. Ему было 55 лет. Юмориста похоронили 26 декабря в Новочеркасске.
Ранее брат артиста Валерий Пономаренко признался, что родственнику требовались дорогостоящие лекарства. Однако у семьи юмориста не было денег на лечение.
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