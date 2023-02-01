https://ria.ru/20230201/ponomarenko-1849034367.html

Вдова Пономаренко пожаловалась на многомилионные долги

Вдова Пономаренко пожаловалась на многомилионные долги - РИА Новости, 01.02.2023

Вдова Пономаренко пожаловалась на многомилионные долги

Вдова Александра Пономаренко Анна призналась, что вынуждена распродавать имущество из-за долгов. Причиной послужили многомиллионные кредиты на лечение юмориста. РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T17:51

2023-02-01T17:51

2023-02-01T17:51

шоубиз

александр пономаренко

шоу-бизнес

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Вдова Александра Пономаренко Анна призналась, что вынуждена распродавать имущество из-за долгов. Причиной послужили многомиллионные кредиты на лечение юмориста. Также она поделилась, что после вступления в наследство лишится квартиры. Александр Пономаренко скончался в конце прошлого года после продолжительной борьбы с онкологией. Ему было 55 лет. Юмориста похоронили 26 декабря в Новочеркасске.Ранее брат артиста Валерий Пономаренко признался, что родственнику требовались дорогостоящие лекарства. Однако у семьи юмориста не было денег на лечение.

https://ria.ru/20221129/ponomarenko-1835091661.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

александр пономаренко, шоу-бизнес