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Вдова Пономаренко пожаловалась на многомилионные долги - РИА Новости, 01.02.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230201/ponomarenko-1849034367.html
Вдова Пономаренко пожаловалась на многомилионные долги
Вдова Пономаренко пожаловалась на многомилионные долги - РИА Новости, 01.02.2023
Вдова Пономаренко пожаловалась на многомилионные долги
Вдова Александра Пономаренко Анна призналась, что вынуждена распродавать имущество из-за долгов. Причиной послужили многомиллионные кредиты на лечение юмориста. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T17:51
2023-02-01T17:51
шоубиз
александр пономаренко
шоу-бизнес
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Вдова Александра Пономаренко Анна призналась, что вынуждена распродавать имущество из-за долгов. Причиной послужили многомиллионные кредиты на лечение юмориста. Также она поделилась, что после вступления в наследство лишится квартиры. Александр Пономаренко скончался в конце прошлого года после продолжительной борьбы с онкологией. Ему было 55 лет. Юмориста похоронили 26 декабря в Новочеркасске.Ранее брат артиста Валерий Пономаренко признался, что родственнику требовались дорогостоящие лекарства. Однако у семьи юмориста не было денег на лечение.
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Александра Липатова
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александр пономаренко, шоу-бизнес
Шоубиз, Александр Пономаренко, Шоу-бизнес
17:51 01.02.2023
 
Вдова Пономаренко пожаловалась на многомилионные долги

Вдова Александра Пономаренко Анна пожаловалась на многомиллионные долги

Фотография Александра Пономаренко в социальной сети
Фотография Александра Пономаренко в социальной сети
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Вдова Александра Пономаренко Анна призналась, что вынуждена распродавать имущество из-за долгов. Причиной послужили многомиллионные кредиты на лечение юмориста.

"Мы выставили все на продажу. Кредиты были большие. И займы были большие. Наши долги были направлены на большие расходы. Сейчас решается вопрос, что не только я должна с ними столкнуться", – пожаловалась супруга артиста в эфире "Малахов".

Также она поделилась, что после вступления в наследство лишится квартиры.

"Сейчас не могу продолжать ничего продавать, потому что есть период вступления в наследство. Я понимаю, что вступив, придется продать все. Не оставлю ничего, что нажили вместе. К сожалению, не так много. У нас одна квартира", – сообщила Анна.

Александр Пономаренко скончался в конце прошлого года после продолжительной борьбы с онкологией. Ему было 55 лет. Юмориста похоронили 26 декабря в Новочеркасске.
Ранее брат артиста Валерий Пономаренко признался, что родственнику требовались дорогостоящие лекарства. Однако у семьи юмориста не было денег на лечение.
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