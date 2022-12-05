https://ria.ru/20221205/ponomarenko-1836503151.html

Брат онкобольного Пономаренко пожаловался на отсутствие денег на лечение

Брат онкобольного Пономаренко пожаловался на отсутствие денег на лечение - РИА Новости, 05.12.2022

Брат онкобольного Пономаренко пожаловался на отсутствие денег на лечение

Брат онкобольного Александра Пономаренко Валерий пожаловался на отсутствие денег на лечение юмориста. По его словам, родственнику потребовались дорогие... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T19:07

2022-12-05T19:07

2022-12-05T19:07

шоубиз

александр пономаренко

рак

онкология

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Брат онкобольного Александра Пономаренко Валерий пожаловался на отсутствие денег на лечение юмориста. По его словам, родственнику потребовались дорогие лекарства стоимостью свыше миллиона рублей.Также он сообщил, что им помогли коллеги.Однако этой суммы оказалось недостаточно для оплаты курса лечения. Он признался, что брат до сих пор нуждается в деньгах.Артист узнал о болезни в прошлом году. У него обнаружили рак желудка. Ранее Андрей Губин пожаловался на проблемы с дыханием. Он сообщил, что "очень болеет".

https://ria.ru/20221202/antonov-1835792296.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

александр пономаренко, рак, онкология