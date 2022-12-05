Брат онкобольного Пономаренко пожаловался на отсутствие денег на лечение
Брат Пономаренко пожаловался на отсутствие денег на дорогие лекарства и попросил о помощи
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Брат онкобольного Александра Пономаренко Валерий пожаловался на отсутствие денег на лечение юмориста. По его словам, родственнику потребовались дорогие лекарства стоимостью свыше миллиона рублей.
"Они способны продлить жизнь. Та же химиотерапия, только другого действия. Одна упаковка – 2240 долларов, а их надо восемь. Получается, за миллион. Только на лекарства. Но их надо принимать не дома, а в клинике. Это еще расходы", – признался артист в эфире "Ты не поверишь!".
Также он сообщил, что им помогли коллеги.
"Геннадий Хазанов, Юра Гальцев, Гена Ветров, Сережа Дроботенко поддержали", – поделился Пономаренко.
Однако этой суммы оказалось недостаточно для оплаты курса лечения. Он признался, что брат до сих пор нуждается в деньгах.
"Работы полтора года практически нет. Все уходит на лечение. И мы вынуждены просить о помощи", – рассказал юморист.
Артист узнал о болезни в прошлом году. У него обнаружили рак желудка.
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