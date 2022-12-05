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Брат онкобольного Пономаренко пожаловался на отсутствие денег на лечение - РИА Новости, 05.12.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221205/ponomarenko-1836503151.html
Брат онкобольного Пономаренко пожаловался на отсутствие денег на лечение
Брат онкобольного Пономаренко пожаловался на отсутствие денег на лечение - РИА Новости, 05.12.2022
Брат онкобольного Пономаренко пожаловался на отсутствие денег на лечение
Брат онкобольного Александра Пономаренко Валерий пожаловался на отсутствие денег на лечение юмориста. По его словам, родственнику потребовались дорогие... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T19:07
2022-12-05T19:07
шоубиз
александр пономаренко
рак
онкология
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Брат онкобольного Александра Пономаренко Валерий пожаловался на отсутствие денег на лечение юмориста. По его словам, родственнику потребовались дорогие лекарства стоимостью свыше миллиона рублей.Также он сообщил, что им помогли коллеги.Однако этой суммы оказалось недостаточно для оплаты курса лечения. Он признался, что брат до сих пор нуждается в деньгах.Артист узнал о болезни в прошлом году. У него обнаружили рак желудка. Ранее Андрей Губин пожаловался на проблемы с дыханием. Он сообщил, что "очень болеет".
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александр пономаренко, рак, онкология
Шоубиз, Александр Пономаренко, Рак, Онкология
19:07 05.12.2022
 
Брат онкобольного Пономаренко пожаловался на отсутствие денег на лечение

Брат Пономаренко пожаловался на отсутствие денег на дорогие лекарства и попросил о помощи

© Фото : Таганрогская правда / Сергей ПлишенкоБратья Пономаренко
Братья Пономаренко - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© Фото : Таганрогская правда / Сергей Плишенко
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Брат онкобольного Александра Пономаренко Валерий пожаловался на отсутствие денег на лечение юмориста. По его словам, родственнику потребовались дорогие лекарства стоимостью свыше миллиона рублей.
"Они способны продлить жизнь. Та же химиотерапия, только другого действия. Одна упаковка – 2240 долларов, а их надо восемь. Получается, за миллион. Только на лекарства. Но их надо принимать не дома, а в клинике. Это еще расходы", – признался артист в эфире "Ты не поверишь!".
Также он сообщил, что им помогли коллеги.

"Геннадий Хазанов, Юра Гальцев, Гена Ветров, Сережа Дроботенко поддержали", – поделился Пономаренко.

Однако этой суммы оказалось недостаточно для оплаты курса лечения. Он признался, что брат до сих пор нуждается в деньгах.

"Работы полтора года практически нет. Все уходит на лечение. И мы вынуждены просить о помощи", – рассказал юморист.

Артист узнал о болезни в прошлом году. У него обнаружили рак желудка.
Ранее Андрей Губин пожаловался на проблемы с дыханием. Он сообщил, что "очень болеет".
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ШоубизАлександр ПономаренкоРакОнкология
 
 
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