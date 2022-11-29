https://ria.ru/20221129/ponomarenko-1835091661.html
Александр Пономаренко впервые рассказал о борьбе с раком
Александр Пономаренко впервые рассказал о борьбе с раком - РИА Новости, 29.11.2022
Александр Пономаренко впервые рассказал о борьбе с раком
Звезда передачи "Кривое зеркало" Александр Пономаренко впервые поделился подробностями своей борьбы с раком. РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T18:08
2022-11-29T18:08
2022-11-29T18:08
шоубиз
александр пономаренко
онкология
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Звезда передачи "Кривое зеркало" Александр Пономаренко впервые поделился подробностями своей борьбы с раком. Также он рассказал о химиотерапии и ее последствиях. Кроме того, он потерял 20 килограммов и начал употреблять только жидкую пищу.Однако он добавил, что болезнь заставила его по-другому взглянуть на жизнь.Дуэт братьев Александра и Валерия Пономаренко стал известен благодаря передаче "Кривое зеркало" Евгения Петросяна. Также они вели программу "ТВ-Бинго-шоу".Ранее Анастасия Волочкова поделилась подробностями здоровья тяжелобольного модельера Вячеслава Зайцева. Она сообщила, что он хорошо выглядел, несмотря на самочувствие.
https://ria.ru/20221111/bychkov-1830866209.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр пономаренко, онкология
Шоубиз, Александр Пономаренко, Онкология
Александр Пономаренко впервые рассказал о борьбе с раком
Юморист Александр Пономаренко впервые рассказал о борьбе с раком и своем лечении
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Звезда передачи "Кривое зеркало" Александр Пономаренко впервые поделился подробностями своей борьбы с раком.
"После съемок программы летом 2021 года почувствовал себя плохо. Вызвали скорую. Меня усыпили маской. Была сделана операция прободной язвы. Уже в Ростове после гистологии выяснился диагноз – рак желудка. Мы стали традиционно лечиться", – признался
артист в эфире "Малахов".
Также он рассказал о химиотерапии и ее последствиях.
"Первые десять курсов химиотерапии не помогли. Тогда усилили лечение и начали вылезать побочки: боли в ногах, опухоли рук. Мне ногу спасали", – пожаловался юморист.
Кроме того, он потерял 20 килограммов и начал употреблять только жидкую пищу.
"Я потерял около 20 своих родных килограммов.У меня все в тюбиках, как у космонавтов", – заявил Пономаренко.
Однако он добавил, что болезнь заставила его по-другому взглянуть на жизнь.
"Задумываешься о другом. Философию включаешь. Зато есть стимул, чтобы все вернуть. Хочется еще выйти на сцену, побыть артистом. Мы не зацикливаемся на диагнозе. Жизнь состоит не только из этого. Думаешь, что это временно. Нет чувства обиды", – заключил артист.
Дуэт братьев Александра и Валерия Пономаренко стал известен благодаря передаче "Кривое зеркало" Евгения Петросяна. Также они вели программу "ТВ-Бинго-шоу".
Ранее Анастасия Волочкова поделилась
подробностями здоровья тяжелобольного модельера Вячеслава Зайцева. Она сообщила, что он хорошо выглядел, несмотря на самочувствие.