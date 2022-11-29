https://ria.ru/20221129/ponomarenko-1835091661.html

Александр Пономаренко впервые рассказал о борьбе с раком

Александр Пономаренко впервые рассказал о борьбе с раком - РИА Новости, 29.11.2022

Александр Пономаренко впервые рассказал о борьбе с раком

Звезда передачи "Кривое зеркало" Александр Пономаренко впервые поделился подробностями своей борьбы с раком. РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T18:08

2022-11-29T18:08

2022-11-29T18:08

шоубиз

александр пономаренко

онкология

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Звезда передачи "Кривое зеркало" Александр Пономаренко впервые поделился подробностями своей борьбы с раком. Также он рассказал о химиотерапии и ее последствиях. Кроме того, он потерял 20 килограммов и начал употреблять только жидкую пищу.Однако он добавил, что болезнь заставила его по-другому взглянуть на жизнь.Дуэт братьев Александра и Валерия Пономаренко стал известен благодаря передаче "Кривое зеркало" Евгения Петросяна. Также они вели программу "ТВ-Бинго-шоу".Ранее Анастасия Волочкова поделилась подробностями здоровья тяжелобольного модельера Вячеслава Зайцева. Она сообщила, что он хорошо выглядел, несмотря на самочувствие.

https://ria.ru/20221111/bychkov-1830866209.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

александр пономаренко, онкология