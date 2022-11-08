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"Выглядит хорошо": Волочкова поделилась подробностями здоровья Зайцева - РИА Новости, 08.11.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221108/volochkova-1829895288.html
"Выглядит хорошо": Волочкова поделилась подробностями здоровья Зайцева
"Выглядит хорошо": Волочкова поделилась подробностями здоровья Зайцева - РИА Новости, 08.11.2022
"Выглядит хорошо": Волочкова поделилась подробностями здоровья Зайцева
Анастасия Волочкова поделилась подробностями состояния здоровья тяжелобольного модельера Вячеслава Зайцева. Накануне знаменитости встретились на Неделе моды. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T12:06
2022-11-08T12:06
шоубиз
вячеслав зайцев
анастасия волочкова
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Анастасия Волочкова поделилась подробностями состояния здоровья тяжелобольного модельера Вячеслава Зайцева. Накануне знаменитости встретились на Неделе моды. Также она добавила, что Зайцев хорошо выглядел, несмотря на самочувствие. В 2016 году модельеру поставили диагноз болезнь Паркинсона. Тем не менее он продолжил проводить мероприятия и выходить в свет. В октябре кутюрье посетил Форум русской идентичности. Он не смог передвигаться самостоятельно, поэтому прибыл на мероприятие в инвалидной коляске. Близкие знаменитости посчитали, что ему необходимо появляться на публике. Ранее сын Зайцева Егор сообщил, что обеспокоен окружением отца. По его словам, модельер попал под влияние опасных мошенников, которые захотели завладеть наследием известного дизайнера.
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вячеслав зайцев, анастасия волочкова
Шоубиз, Вячеслав Зайцев, Анастасия Волочкова
12:06 08.11.2022
 
"Выглядит хорошо": Волочкова поделилась подробностями здоровья Зайцева

Волочкова сообщила о состоянии здоровья тяжелобольного модельера Зайцева

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкМодельер Слава Зайцев представляет коллекцию Haute Couture Дома моды Slava Zaitsev на заключительным показе Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia в ТРЦ "Афимолл Сити"
Модельер Слава Зайцев представляет коллекцию Haute Couture Дома моды Slava Zaitsev на заключительным показе Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia в ТРЦ Афимолл Сити - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Анастасия Волочкова поделилась подробностями состояния здоровья тяжелобольного модельера Вячеслава Зайцева. Накануне знаменитости встретились на Неделе моды.

"Здоровье у него тяжелое. Человек перенес инсульт, и после такого тяжело оправиться", – сообщила балерина в интервью Пятому каналу.

Также она добавила, что Зайцев хорошо выглядел, несмотря на самочувствие.
"Но в то же время выглядит хорошо. Он в добром здравии именно человеческого духа", – заявила артистка.
В 2016 году модельеру поставили диагноз болезнь Паркинсона. Тем не менее он продолжил проводить мероприятия и выходить в свет.
В октябре кутюрье посетил Форум русской идентичности. Он не смог передвигаться самостоятельно, поэтому прибыл на мероприятие в инвалидной коляске. Близкие знаменитости посчитали, что ему необходимо появляться на публике.
Ранее сын Зайцева Егор сообщил, что обеспокоен окружением отца. По его словам, модельер попал под влияние опасных мошенников, которые захотели завладеть наследием известного дизайнера.
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ШоубизВячеслав ЗайцевАнастасия Волочкова
 
 
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