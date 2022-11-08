https://ria.ru/20221108/volochkova-1829895288.html

"Выглядит хорошо": Волочкова поделилась подробностями здоровья Зайцева

"Выглядит хорошо": Волочкова поделилась подробностями здоровья Зайцева - РИА Новости, 08.11.2022

"Выглядит хорошо": Волочкова поделилась подробностями здоровья Зайцева

Анастасия Волочкова поделилась подробностями состояния здоровья тяжелобольного модельера Вячеслава Зайцева. Накануне знаменитости встретились на Неделе моды. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T12:06

2022-11-08T12:06

2022-11-08T12:06

шоубиз

вячеслав зайцев

анастасия волочкова

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Анастасия Волочкова поделилась подробностями состояния здоровья тяжелобольного модельера Вячеслава Зайцева. Накануне знаменитости встретились на Неделе моды. Также она добавила, что Зайцев хорошо выглядел, несмотря на самочувствие. В 2016 году модельеру поставили диагноз болезнь Паркинсона. Тем не менее он продолжил проводить мероприятия и выходить в свет. В октябре кутюрье посетил Форум русской идентичности. Он не смог передвигаться самостоятельно, поэтому прибыл на мероприятие в инвалидной коляске. Близкие знаменитости посчитали, что ему необходимо появляться на публике. Ранее сын Зайцева Егор сообщил, что обеспокоен окружением отца. По его словам, модельер попал под влияние опасных мошенников, которые захотели завладеть наследием известного дизайнера.

https://ria.ru/20221107/zaytsev-1829600119.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

вячеслав зайцев, анастасия волочкова