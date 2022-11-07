https://ria.ru/20221107/zaytsev-1829600119.html

В Сети пришли в шок от вида тяжелобольного Зайцева

В Сети пришли в шок от вида тяжелобольного Зайцева - РИА Новости, 07.11.2022

В Сети пришли в шок от вида тяжелобольного Зайцева

Подписчики Анастасии Волочковой испытали шок, увидев тяжелобольного Вячеслава Зайцева, и сравнили его с мумией. Комментарии стали реакцией на совместное фото... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T11:36

2022-11-07T11:36

2022-11-07T11:36

шоубиз

вячеслав зайцев

анастасия волочкова

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Подписчики Анастасии Волочковой испытали шок, увидев тяжелобольного Вячеслава Зайцева, и сравнили его с мумией. Комментарии стали реакцией на совместное фото балерины и модельера в ее соцсети. Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на пост. Одних ужаснул внешний вид кутюрье. Другие поддержали знаменитостей. Ранее Волочкова посчитала виды своих шпагатов. Она рассказала, что ее шпагат "разработан годами труда" и "уместен во многих ситуациях".

https://ria.ru/20221020/zaytsev-1825457827.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

вячеслав зайцев, анастасия волочкова