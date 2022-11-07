В Сети пришли в шок от вида тяжелобольного Зайцева
В Сети пришли в шок от вида тяжелобольного Вячеслава Зайцева на Неделе моды
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЧлен жюри, модельер Вячеслав Зайцев и президент конкурса красоты, руководитель фонда поддержки семьи, материнства и детства "Планета женщин" Алла Маркина во время финала конкурса "Миссис Россия 2019" в Москве
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Подписчики Анастасии Волочковой испытали шок, увидев тяжелобольного Вячеслава Зайцева, и сравнили его с мумией. Комментарии стали реакцией на совместное фото балерины и модельера в ее соцсети.
© Фото : аккаунт Анастасии Волочковой в соцсетиФотография, опубликованная Анастасией Волочковой
© Фото : аккаунт Анастасии Волочковой в соцсети
Фотография, опубликованная Анастасией Волочковой
"Перезагрузили завершением Недели моды Вячеслава Зайцева. Так приятно встретить друзей! Александр Васильев, Вячеслав Зайцев и моя любимая Анна Шатилова", – подписала снимок артистка.
Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на пост. Одних ужаснул внешний вид кутюрье.
"За что мучаете деда Вячеслава?", "Кунсткамера", "Зайцев уже прям мумия", "Зайцев вообще не понимает, что происходит", – возмутились подписчики.
Другие поддержали знаменитостей.
"Как приятно увидеть Зайцева!", "В какой вы шикарной компании!", "Как хорошо быть с людьми, которые тебя понимают!", "Вячеслав Михайлович такой веселый", – восхитились поклонники балерины.
Ранее Волочкова посчитала виды своих шпагатов. Она рассказала, что ее шпагат "разработан годами труда" и "уместен во многих ситуациях".
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