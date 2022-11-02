https://ria.ru/20221102/volochkova-1828632450.html

Волочкова подсчитала виды своих шпагатов

Волочкова подсчитала виды своих шпагатов - РИА Новости, 02.11.2022

Волочкова подсчитала виды своих шпагатов

Анастасия Волочкова рассказала об уместности шпагата и его видах. Она поделилась информацией об этом в своей соцсети. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T13:55

2022-11-02T13:55

2022-11-02T13:55

шоубиз

анастасия волочкова

звезды

шоу-бизнес

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Анастасия Волочкова рассказала об уместности шпагата и его видах. Она поделилась информацией об этом в своей соцсети. Кроме того, балерина отметила, что он "разработан годами труда". Также она поинтересовалась мнением подписчиков, но отключила возможность комментирования. Вероятно, пост Волочковой стал ответом на негативные отзывы пользователей Сети под ее фотографиями шпагата. Артистка часто демонстрировала растяжку в интернете. Другие поддерживали балерину и советовали не обращать внимание на негатив.Ранее балерина покинула шоу "Маска. Танцы". Она сообщила, что ее Сову рано разоблачили, и она не рассчитывала уйти после третьего выпуска.

https://ria.ru/20221024/volochkova-1826352898.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

анастасия волочкова, звезды, шоу-бизнес