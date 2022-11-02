https://ria.ru/20221102/volochkova-1828632450.html
Волочкова подсчитала виды своих шпагатов
Волочкова подсчитала виды своих шпагатов - РИА Новости, 02.11.2022
Волочкова подсчитала виды своих шпагатов
Анастасия Волочкова рассказала об уместности шпагата и его видах. Она поделилась информацией об этом в своей соцсети. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T13:55
2022-11-02T13:55
2022-11-02T13:55
шоубиз
анастасия волочкова
звезды
шоу-бизнес
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Анастасия Волочкова рассказала об уместности шпагата и его видах. Она поделилась информацией об этом в своей соцсети. Кроме того, балерина отметила, что он "разработан годами труда". Также она поинтересовалась мнением подписчиков, но отключила возможность комментирования. Вероятно, пост Волочковой стал ответом на негативные отзывы пользователей Сети под ее фотографиями шпагата. Артистка часто демонстрировала растяжку в интернете. Другие поддерживали балерину и советовали не обращать внимание на негатив.Ранее балерина покинула шоу "Маска. Танцы". Она сообщила, что ее Сову рано разоблачили, и она не рассчитывала уйти после третьего выпуска.
https://ria.ru/20221024/volochkova-1826352898.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анастасия волочкова, звезды, шоу-бизнес
Шоубиз, Анастасия Волочкова, звезды, Шоу-бизнес
Волочкова подсчитала виды своих шпагатов
Волочкова назвала свои шпагаты уместными в разных ситуациях и назвала их виды
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Анастасия Волочкова рассказала об уместности шпагата и его видах. Она поделилась информацией об этом в своей соцсети.
"Стройный шпагат Волочковой бывает разным. Горизонтальным, вертикальным, параллельным, перпендикулярным. Он украшает жизнь и уместен во многих ситуациях", – рассказала артистка.
Кроме того, балерина отметила, что он "разработан годами труда". Также она поинтересовалась мнением подписчиков, но отключила возможность комментирования.
Вероятно, пост Волочковой стал ответом на негативные отзывы пользователей Сети под ее фотографиями шпагата. Артистка часто демонстрировала растяжку в интернете.
"А есть что-то кроме шпагата? Или все вертится вокруг него?", Когда же ноги будут уже вместе?", "Будет жаль, что в какой-то момент ноги раздвинешь, а назад нет", "Эти шпагаты уже вызывают отвращение у нормальных людей!" – возмущались подписчики.
Другие поддерживали балерину и советовали не обращать внимание на негатив.
"Настя, вы умница!", "Молодец! Она живет, как ей хочется, и не зависит от чужого мнения", "Классно выглядишь!", "Вы великолепны!" – отреагировали поклонники артистки.
Ранее балерина покинула
шоу "Маска. Танцы". Она сообщила, что ее Сову рано разоблачили, и она не рассчитывала уйти после третьего выпуска.