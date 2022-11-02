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Волочкова подсчитала виды своих шпагатов - РИА Новости, 02.11.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221102/volochkova-1828632450.html
Волочкова подсчитала виды своих шпагатов
Волочкова подсчитала виды своих шпагатов - РИА Новости, 02.11.2022
Волочкова подсчитала виды своих шпагатов
Анастасия Волочкова рассказала об уместности шпагата и его видах. Она поделилась информацией об этом в своей соцсети. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T13:55
2022-11-02T13:55
шоубиз
анастасия волочкова
звезды
шоу-бизнес
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Анастасия Волочкова рассказала об уместности шпагата и его видах. Она поделилась информацией об этом в своей соцсети. Кроме того, балерина отметила, что он "разработан годами труда". Также она поинтересовалась мнением подписчиков, но отключила возможность комментирования. Вероятно, пост Волочковой стал ответом на негативные отзывы пользователей Сети под ее фотографиями шпагата. Артистка часто демонстрировала растяжку в интернете. Другие поддерживали балерину и советовали не обращать внимание на негатив.Ранее балерина покинула шоу "Маска. Танцы". Она сообщила, что ее Сову рано разоблачили, и она не рассчитывала уйти после третьего выпуска.
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анастасия волочкова, звезды, шоу-бизнес
Шоубиз, Анастасия Волочкова, звезды, Шоу-бизнес
13:55 02.11.2022
 
Волочкова подсчитала виды своих шпагатов

Волочкова назвала свои шпагаты уместными в разных ситуациях и назвала их виды

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкБалерина Анастасия Волочкова с солистом Большого театра Ринатом Арифулиным выступают на ее юбилейном концерте в Государственном Кремлевском дворце
Балерина Анастасия Волочкова с солистом Большого театра Ринатом Арифулиным выступают на ее юбилейном концерте в Государственном Кремлевском дворце - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Анастасия Волочкова рассказала об уместности шпагата и его видах. Она поделилась информацией об этом в своей соцсети.
"Стройный шпагат Волочковой бывает разным. Горизонтальным, вертикальным, параллельным, перпендикулярным. Он украшает жизнь и уместен во многих ситуациях", – рассказала артистка.
Кроме того, балерина отметила, что он "разработан годами труда". Также она поинтересовалась мнением подписчиков, но отключила возможность комментирования.
Вероятно, пост Волочковой стал ответом на негативные отзывы пользователей Сети под ее фотографиями шпагата. Артистка часто демонстрировала растяжку в интернете.

"А есть что-то кроме шпагата? Или все вертится вокруг него?", Когда же ноги будут уже вместе?", "Будет жаль, что в какой-то момент ноги раздвинешь, а назад нет", "Эти шпагаты уже вызывают отвращение у нормальных людей!" – возмущались подписчики.

Другие поддерживали балерину и советовали не обращать внимание на негатив.

"Настя, вы умница!", "Молодец! Она живет, как ей хочется, и не зависит от чужого мнения", "Классно выглядишь!", "Вы великолепны!" – отреагировали поклонники артистки.

Ранее балерина покинула шоу "Маска. Танцы". Она сообщила, что ее Сову рано разоблачили, и она не рассчитывала уйти после третьего выпуска.
Скриншот видеоинтервью Анастасии Волочковой в шоу ДаДа — НетНет
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Пользователи сети раскритиковали номер Волочковой на шоу "Маска.Танцы"
 
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