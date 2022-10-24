https://ria.ru/20221024/volochkova-1826187234.html

"Была огорчена": шоу "Маска. Танцы" покинула Волочкова в костюме Совы

"Была огорчена": шоу "Маска. Танцы" покинула Волочкова в костюме Совы - РИА Новости, 24.10.2022

"Была огорчена": шоу "Маска. Танцы" покинула Волочкова в костюме Совы

Вторым выбывшим участником шоу "Маска. Танцы" стала Анастасия Волочкова – она скрывалась в костюме Совы. Балерина призналась, что не рассчитывала уйти после... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T10:59

2022-10-24T10:59

2022-10-24T10:59

шоубиз

анастасия волочкова

шоу "маска"

шура (александр медведев)

мария горбань

что посмотреть

новости шоу-бизнеса

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Вторым выбывшим участником шоу "Маска. Танцы" стала Анастасия Волочкова – она скрывалась в костюме Совы. Балерина призналась, что не рассчитывала уйти после третьего выпуска. Член жюри конкурса, актриса Мария Горбань заявила, что балерину выдали ноги. В шоу осталось 13 персонажей – Божья коровка, Лягушка, Гадюка, Зебра, Морской конек, Снежный барс, Пугало, Черный лебедь, Дискошар, Свекла, Планета Сатурн и Щетка.Телепроект выходит по воскресеньям на канале СТС.Ранее его покинул певец Шура. Он пожаловался на тяжелый костюм Попкорна.

https://ria.ru/20221013/volochkova-1823828962.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

анастасия волочкова, шоу "маска", шура (александр медведев), мария горбань, что посмотреть , новости шоу-бизнеса