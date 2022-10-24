https://ria.ru/20221024/volochkova-1826187234.html
"Была огорчена": шоу "Маска. Танцы" покинула Волочкова в костюме Совы
"Была огорчена": шоу "Маска. Танцы" покинула Волочкова в костюме Совы - РИА Новости, 24.10.2022
"Была огорчена": шоу "Маска. Танцы" покинула Волочкова в костюме Совы
Вторым выбывшим участником шоу "Маска. Танцы" стала Анастасия Волочкова – она скрывалась в костюме Совы. Балерина призналась, что не рассчитывала уйти после... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T10:59
2022-10-24T10:59
2022-10-24T10:59
шоубиз
анастасия волочкова
шоу "маска"
шура (александр медведев)
мария горбань
что посмотреть
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Вторым выбывшим участником шоу "Маска. Танцы" стала Анастасия Волочкова – она скрывалась в костюме Совы. Балерина призналась, что не рассчитывала уйти после третьего выпуска. Член жюри конкурса, актриса Мария Горбань заявила, что балерину выдали ноги. В шоу осталось 13 персонажей – Божья коровка, Лягушка, Гадюка, Зебра, Морской конек, Снежный барс, Пугало, Черный лебедь, Дискошар, Свекла, Планета Сатурн и Щетка.Телепроект выходит по воскресеньям на канале СТС.Ранее его покинул певец Шура. Он пожаловался на тяжелый костюм Попкорна.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анастасия волочкова, шоу "маска", шура (александр медведев), мария горбань, что посмотреть , новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Анастасия Волочкова, Шоу "Маска", Шура (Александр Медведев), Мария Горбань, что посмотреть , Новости шоу-бизнеса
"Была огорчена": шоу "Маска. Танцы" покинула Волочкова в костюме Совы
Выбывшая из шоу "Маска. Танцы" Волочкова огорчилась, что Сову быстро разоблачили