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"Была огорчена": шоу "Маска. Танцы" покинула Волочкова в костюме Совы - РИА Новости, 24.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221024/volochkova-1826187234.html
"Была огорчена": шоу "Маска. Танцы" покинула Волочкова в костюме Совы
"Была огорчена": шоу "Маска. Танцы" покинула Волочкова в костюме Совы - РИА Новости, 24.10.2022
"Была огорчена": шоу "Маска. Танцы" покинула Волочкова в костюме Совы
Вторым выбывшим участником шоу "Маска. Танцы" стала Анастасия Волочкова – она скрывалась в костюме Совы. Балерина призналась, что не рассчитывала уйти после... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T10:59
2022-10-24T10:59
шоубиз
анастасия волочкова
шоу "маска"
шура (александр медведев)
мария горбань
что посмотреть
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Вторым выбывшим участником шоу "Маска. Танцы" стала Анастасия Волочкова – она скрывалась в костюме Совы. Балерина призналась, что не рассчитывала уйти после третьего выпуска. Член жюри конкурса, актриса Мария Горбань заявила, что балерину выдали ноги. В шоу осталось 13 персонажей – Божья коровка, Лягушка, Гадюка, Зебра, Морской конек, Снежный барс, Пугало, Черный лебедь, Дискошар, Свекла, Планета Сатурн и Щетка.Телепроект выходит по воскресеньям на канале СТС.Ранее его покинул певец Шура. Он пожаловался на тяжелый костюм Попкорна.
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анастасия волочкова, шоу "маска", шура (александр медведев), мария горбань, что посмотреть , новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Анастасия Волочкова, Шоу "Маска", Шура (Александр Медведев), Мария Горбань, что посмотреть , Новости шоу-бизнеса
10:59 24.10.2022
 
"Была огорчена": шоу "Маска. Танцы" покинула Волочкова в костюме Совы

Выбывшая из шоу "Маска. Танцы" Волочкова огорчилась, что Сову быстро разоблачили

© "ВайТ Медиа"Кадр из шоу “Маска. Танцы”
Кадр из шоу “Маска. Танцы”
© "ВайТ Медиа"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Вторым выбывшим участником шоу "Маска. Танцы" стала Анастасия Волочкова – она скрывалась в костюме Совы. Балерина призналась, что не рассчитывала уйти после третьего выпуска.

"Я, конечно, не ожидала, что это раскрытие меня произойдет уже на третьем эфире. И была очень огорчена. Хотелось идти до конца" –рассказала артистка изданию Teleprogramma.pro.

Член жюри конкурса, актриса Мария Горбань заявила, что балерину выдали ноги.

"Ваши прекрасные ноги я сразу разгадала, таких ног нет ни у кого", – сказала она Волочковой.

В шоу осталось 13 персонажей – Божья коровка, Лягушка, Гадюка, Зебра, Морской конек, Снежный барс, Пугало, Черный лебедь, Дискошар, Свекла, Планета Сатурн и Щетка.
Телепроект выходит по воскресеньям на канале СТС.
Ранее его покинул певец Шура. Он пожаловался на тяжелый костюм Попкорна.
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ШоубизАнастасия ВолочковаШоу "Маска"Шура (Александр Медведев)Мария Горбаньчто посмотретьНовости шоу-бизнеса
 
 
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