https://ria.ru/20221017/maskatantsy-1824540158.html

Шоу "Маска. Танцы" покинул Попкорн: слишком тяжелый костюм

Шоу "Маска. Танцы" покинул Попкорн: слишком тяжелый костюм - РИА Новости, 17.10.2022

Шоу "Маска. Танцы" покинул Попкорн: слишком тяжелый костюм

Первым выбывшим из шоу "Маска. Танцы" стал Шура – он скрывался в Попкорне. Артист признался, что неудачно выбрал свой костюм. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T11:18

2022-10-17T11:18

2022-10-17T11:18

шоубиз

шура (александр медведев)

шоу "маска"

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Первым выбывшим из шоу "Маска. Танцы" стал Шура – он скрывался в Попкорне. Артист признался, что неудачно выбрал свой костюм. Члены жюри практически сразу отгадали, кто прячется в костюме Попкорна. Первым оказался Тимур Родригез. В шоу "Маска. Танцы" участвуют 14 звезд в костюмах, имена которых пытаются отгадать пять членов жюри. Каждый выпуск из передачи выбывает один участник. В проекте осталось 13 персонажей -- Божья коровка, Лягушка, Гадюка, Сова, Зебра, Морской конек, Снежный барс, Пугало, Черный лебедь, Дискошар, Свекла, Планета Сатурн и Щетка. Телепроект выходит по воскресеньям на канале СТС.Ранее Шура рассказал о своей победе в проекте "Суперстар!".

https://ria.ru/20220506/grishaeva-1787158128.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

шура (александр медведев), шоу "маска"