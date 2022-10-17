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Шоу "Маска. Танцы" покинул Попкорн: слишком тяжелый костюм - РИА Новости, 17.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221017/maskatantsy-1824540158.html
Шоу "Маска. Танцы" покинул Попкорн: слишком тяжелый костюм
Шоу "Маска. Танцы" покинул Попкорн: слишком тяжелый костюм - РИА Новости, 17.10.2022
Шоу "Маска. Танцы" покинул Попкорн: слишком тяжелый костюм
Первым выбывшим из шоу "Маска. Танцы" стал Шура – он скрывался в Попкорне. Артист признался, что неудачно выбрал свой костюм. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T11:18
2022-10-17T11:18
шоубиз
шура (александр медведев)
шоу "маска"
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Первым выбывшим из шоу "Маска. Танцы" стал Шура – он скрывался в Попкорне. Артист признался, что неудачно выбрал свой костюм. Члены жюри практически сразу отгадали, кто прячется в костюме Попкорна. Первым оказался Тимур Родригез. В шоу "Маска. Танцы" участвуют 14 звезд в костюмах, имена которых пытаются отгадать пять членов жюри. Каждый выпуск из передачи выбывает один участник. В проекте осталось 13 персонажей -- Божья коровка, Лягушка, Гадюка, Сова, Зебра, Морской конек, Снежный барс, Пугало, Черный лебедь, Дискошар, Свекла, Планета Сатурн и Щетка. Телепроект выходит по воскресеньям на канале СТС.Ранее Шура рассказал о своей победе в проекте "Суперстар!".
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шура (александр медведев), шоу "маска"
Шоубиз, Шура (Александр Медведев), Шоу "Маска"
11:18 17.10.2022
 
Шоу "Маска. Танцы" покинул Попкорн: слишком тяжелый костюм

Выбывший из шоу "Маска. Танцы" Шура пожаловался на слишком тяжелый костюм Попкорна

© Фото : предоставлено телеканалом СТСПевец Шура на шоу "Маска. Танцы"
Певец Шура на шоу Маска. Танцы - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© Фото : предоставлено телеканалом СТС
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Первым выбывшим из шоу "Маска. Танцы" стал Шура – он скрывался в Попкорне. Артист признался, что неудачно выбрал свой костюм.

"Мне сразу не повезло, я выбрал не ту маску. Было шестнадцать масок. И надо же, меня угораздило выбрать самую тяжелую. Не знал, что делать: давление скачет, голова заваливается назад. Какие тут танцы!" — пожаловался артист, сообщает пресс-служба СТС.

Члены жюри практически сразу отгадали, кто прячется в костюме Попкорна. Первым оказался Тимур Родригез.

"Родригез много раз меня показывал в разных шоу. Он конкретно знает, как я двигаюсь, хорошо меня изучил. Конечно, мне было обидно. Только вышел на сцену, и сразу Родригез начал говорить, что это я", — поделился Шура.

В шоу "Маска. Танцы" участвуют 14 звезд в костюмах, имена которых пытаются отгадать пять членов жюри. Каждый выпуск из передачи выбывает один участник. В проекте осталось 13 персонажей -- Божья коровка, Лягушка, Гадюка, Сова, Зебра, Морской конек, Снежный барс, Пугало, Черный лебедь, Дискошар, Свекла, Планета Сатурн и Щетка.
Телепроект выходит по воскресеньям на канале СТС.
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