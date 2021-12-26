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Шоубиз
https://ria.ru/20211226/superstar-1765390862.html
"Было неожиданным": Шура – о своей победе в проекте "Суперстар!"
"Было неожиданным": Шура – о своей победе в проекте "Суперстар!" - РИА Новости, 26.12.2021
"Было неожиданным": Шура – о своей победе в проекте "Суперстар!"
Шура и Виктор Салтыков победили в проекте "Суперстар!" на НТВ. Как рассказал Шура в интервью РИА Новости, он не ожидал увидеть себя на вершине турнирной... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T22:23
2021-12-26T22:23
шоубиз
ирина аллегрова
нтв (телеканал)
шура (александр медведев)
лариса рубальская
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Шура и Виктор Салтыков победили в проекте "Суперстар!" на НТВ. Как рассказал Шура в интервью РИА Новости, он не ожидал увидеть себя на вершине турнирной таблицы."Для меня это было неожиданностью. Судьи работают не по сценарию. Предугадать было невозможно. Наверное, уверенным в себе был Виктор Салтыков с первой программы, но не я", – рассказал Шура.Кроме того, певец отметил, что сожалеет об окончании шоу."Вообще проект для меня прошел, как один день, хотя снимали его два месяца. В какой-то момент даже стало обидно, что все закончилось. Это очень крутой проект с профессиональной командой, которая умеет работать с любыми артистами. У меня были и срывы, но они это выстояли. У других проектов, в который я участвовал ранее, не было никаких результатов после финала, а после "Суперстар!" стало больше заказов на выступления. И стало больше аплодисментов. Это очень важно для нас, особенно в пандемию, – отметил Шура.Часто об участниках шоу "Суперстар!" можно услышать, что они пропали со сцены. Однако Шура заявил, что он и его коллеги не прерывали своей творческой деятельности."Фраза "Сбитые летчики" звучала. Но я и, наверное, еще Салтыков не воспринимали ее, потому что все эти годы мы никуда не девались: активно гастролируем, хотя нас стало меньше на ТВ. А вот мне было обидно за других участников. Но нам всем дали возможность: масштабные декорации, интересные номера. Сейчас этого не так много", – заявил певец.Перед Новым годом, как рассказал певец, у него много выступлений. Кроме того, он продолжает готовиться к своему сольному концерту. Он состоится 20 января, одно отделение будет посвящено проекту "Суперстар!".
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ирина аллегрова, нтв (телеканал), шура (александр медведев), лариса рубальская
22:23 26.12.2021
 
"Было неожиданным": Шура – о своей победе в проекте "Суперстар!"

Шура назвал неожиданной свою победу в проекте "Суперстар!"

© PR НТВПевец Шура на проекте "Суперстар!"
Певец Шура на проекте Суперстар!
© PR НТВ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Шура и Виктор Салтыков победили в проекте "Суперстар!" на НТВ. Как рассказал Шура в интервью РИА Новости, он не ожидал увидеть себя на вершине турнирной таблицы.
"Для меня это было неожиданностью. Судьи работают не по сценарию. Предугадать было невозможно. Наверное, уверенным в себе был Виктор Салтыков с первой программы, но не я", – рассказал Шура.
Кроме того, певец отметил, что сожалеет об окончании шоу.
"Вообще проект для меня прошел, как один день, хотя снимали его два месяца. В какой-то момент даже стало обидно, что все закончилось. Это очень крутой проект с профессиональной командой, которая умеет работать с любыми артистами. У меня были и срывы, но они это выстояли. У других проектов, в который я участвовал ранее, не было никаких результатов после финала, а после "Суперстар!" стало больше заказов на выступления. И стало больше аплодисментов. Это очень важно для нас, особенно в пандемию, – отметил Шура.
Часто об участниках шоу "Суперстар!" можно услышать, что они пропали со сцены. Однако Шура заявил, что он и его коллеги не прерывали своей творческой деятельности.
"Фраза "Сбитые летчики" звучала. Но я и, наверное, еще Салтыков не воспринимали ее, потому что все эти годы мы никуда не девались: активно гастролируем, хотя нас стало меньше на ТВ. А вот мне было обидно за других участников. Но нам всем дали возможность: масштабные декорации, интересные номера. Сейчас этого не так много", – заявил певец.
© PR НТВПевец Шура на проекте "Суперстар!"
Певец Шура на проекте Суперстар!
© PR НТВ
Певец Шура на проекте "Суперстар!"
Перед Новым годом, как рассказал певец, у него много выступлений. Кроме того, он продолжает готовиться к своему сольному концерту. Он состоится 20 января, одно отделение будет посвящено проекту "Суперстар!".
Певец Юлиан
28 ноября, 22:41Шоубиз
Юлиан: "Я никуда не пропадал, меня просто нет на ТВ"
 
ШоубизИрина АллегроваНТВ (телеканал)Шура (Александр Медведев)Лариса Рубальская
 
 
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