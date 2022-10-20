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Вячеслав Зайцев вышел в свет после долгого перерыва - РИА Новости, 20.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221020/zaytsev-1825457827.html
Вячеслав Зайцев вышел в свет после долгого перерыва
Вячеслав Зайцев вышел в свет после долгого перерыва - РИА Новости, 20.10.2022
Вячеслав Зайцев вышел в свет после долгого перерыва
Тяжелобольной кутюрье Вячеслав Зайцев посетил публичное мероприятие впервые за долгое время. Об этом сообщил Пятый канал. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T19:01
2022-10-20T19:01
шоубиз
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Тяжелобольной кутюрье Вячеслав Зайцев посетил публичное мероприятие впервые за долгое время. Об этом сообщил Пятый канал.Страдающего болезнью Паркинсона модельера привезли на Форум русской идентичности в инвалидной коляске: он не может передвигаться самостоятельно. Зайцев появился в черном пиджаке с желтыми цветами и черных очках. Близкие считают, что выходы в свет идут на пользу состоянию здоровья кутюрье. Последним мероприятием, которое он посетил, стала Московская неделя моды в июне. В прошлом году Лев Лещенко прокомментировал самочувствие Зайцева. По словам певца, он стал "несамостоятельным и слабым". Ранее супруга Валентина Юдашкина поздравила онкобольного мужа в соцсети и пожелала ему здоровья. Модельер несколько лет борется с тяжелым заболеванием.
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вячеслав зайцев
Шоубиз, Вячеслав Зайцев
19:01 20.10.2022
 
Вячеслав Зайцев вышел в свет после долгого перерыва

Тяжелобольной Вячеслав Зайцев посетил мероприятие впервые за долгое время

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкМодельер Слава Зайцев представляет коллекцию Haute Couture Дома моды Slava Zaitsev на заключительным показе Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia в ТРЦ "Афимолл Сити"
Модельер Слава Зайцев представляет коллекцию Haute Couture Дома моды Slava Zaitsev на заключительным показе Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia в ТРЦ Афимолл Сити - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Тяжелобольной кутюрье Вячеслав Зайцев посетил публичное мероприятие впервые за долгое время. Об этом сообщил Пятый канал.
Страдающего болезнью Паркинсона модельера привезли на Форум русской идентичности в инвалидной коляске: он не может передвигаться самостоятельно. Зайцев появился в черном пиджаке с желтыми цветами и черных очках.
Близкие считают, что выходы в свет идут на пользу состоянию здоровья кутюрье. Последним мероприятием, которое он посетил, стала Московская неделя моды в июне.
В прошлом году Лев Лещенко прокомментировал самочувствие Зайцева. По словам певца, он стал "несамостоятельным и слабым".
Ранее супруга Валентина Юдашкина поздравила онкобольного мужа в соцсети и пожелала ему здоровья. Модельер несколько лет борется с тяжелым заболеванием.
Модельер Слава Зайцев представляет коллекцию Haute Couture Дома моды Slava Zaitsev на заключительным показе Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia в ТРЦ Афимолл Сити - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня, 11:43Шоубиз
Показ Зайцева раскритиковали в Сети
 
ШоубизВячеслав Зайцев
 
 
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