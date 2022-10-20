https://ria.ru/20221020/zaytsev-1825457827.html

Вячеслав Зайцев вышел в свет после долгого перерыва

Вячеслав Зайцев вышел в свет после долгого перерыва - РИА Новости, 20.10.2022

Вячеслав Зайцев вышел в свет после долгого перерыва

Тяжелобольной кутюрье Вячеслав Зайцев посетил публичное мероприятие впервые за долгое время. Об этом сообщил Пятый канал. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T19:01

2022-10-20T19:01

2022-10-20T19:01

шоубиз

вячеслав зайцев

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Тяжелобольной кутюрье Вячеслав Зайцев посетил публичное мероприятие впервые за долгое время. Об этом сообщил Пятый канал.Страдающего болезнью Паркинсона модельера привезли на Форум русской идентичности в инвалидной коляске: он не может передвигаться самостоятельно. Зайцев появился в черном пиджаке с желтыми цветами и черных очках. Близкие считают, что выходы в свет идут на пользу состоянию здоровья кутюрье. Последним мероприятием, которое он посетил, стала Московская неделя моды в июне. В прошлом году Лев Лещенко прокомментировал самочувствие Зайцева. По словам певца, он стал "несамостоятельным и слабым". Ранее супруга Валентина Юдашкина поздравила онкобольного мужа в соцсети и пожелала ему здоровья. Модельер несколько лет борется с тяжелым заболеванием.

https://ria.ru/20220621/zaytsev-1796958720.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

вячеслав зайцев