Вячеслав Зайцев вышел в свет после долгого перерыва
Тяжелобольной Вячеслав Зайцев посетил мероприятие впервые за долгое время
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкМодельер Слава Зайцев представляет коллекцию Haute Couture Дома моды Slava Zaitsev на заключительным показе Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia в ТРЦ "Афимолл Сити"
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Тяжелобольной кутюрье Вячеслав Зайцев посетил публичное мероприятие впервые за долгое время. Об этом сообщил Пятый канал.
Страдающего болезнью Паркинсона модельера привезли на Форум русской идентичности в инвалидной коляске: он не может передвигаться самостоятельно. Зайцев появился в черном пиджаке с желтыми цветами и черных очках.
Близкие считают, что выходы в свет идут на пользу состоянию здоровья кутюрье. Последним мероприятием, которое он посетил, стала Московская неделя моды в июне.
В прошлом году Лев Лещенко прокомментировал самочувствие Зайцева. По словам певца, он стал "несамостоятельным и слабым".
Ранее супруга Валентина Юдашкина поздравила онкобольного мужа в соцсети и пожелала ему здоровья. Модельер несколько лет борется с тяжелым заболеванием.
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