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Шоубиз
https://ria.ru/20210401/zaytsev-1603776013.html
"Он находится в полузабытьи": Лещенко рассказал о состоянии Зайцева
"Он находится в полузабытьи": Лещенко рассказал о состоянии Зайцева
Лев Лещенко в беседе с 5-tv.ru рассказал о том, что состояние Вячеслава Зайцева, которому 2 марта исполнилось 83 года, "оставляет желать лучшего". РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T14:41
2021-04-01T14:41
наследство
шоубиз
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
вячеслав зайцев
лев лещенко
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Лев Лещенко в беседе с 5-tv.ru рассказал о том, что состояние Вячеслава Зайцева, которому 2 марта исполнилось 83 года, "оставляет желать лучшего".По словам певца, в последнее время он стал несамостоятельным, слабым и редко выходит в свет. Однако на празднование дня рождения прославленного модельера в один из московских ресторанов было приглашено много народа.Правда, помимо Аллы Пугачевой, Максима Галкина, Льва Лещенко и некоторых других знаменитых друзей и клиентов Зайцева, на торжестве оказались и посторонние люди. Они, по сообщениям СМИ, приставали к звездным гостям с просьбами сфотографироваться и дать автограф.О том, что Алла Пугачева из-за навязчивости поклонников "сбежала" с этого мероприятия, не притронувшись к закускам, ранее сообщал и телеканал НТВ.Однако более всего Льва Лещенко обеспокоило состояние самого именинника.Певец также добавил, что тяжелым состояние Вячеслава Зайцева назвать нельзя, но, по мнению Лещенко, он едва ли способен принимать решения и работать в прежнем темпе.Ранее сын модельера Егор заявил изданию, что обеспокоен не только физическим состоянием, но и окружением отца. По его словам, Вячеслав Зайцев находится в руках опасных мошенников, которые организовали целые группировки в борьбе за многомиллионное наследство знаменитого модельера.Однако личные помощники кутюрье уверены, что сын равнодушен к делу отца, а модной империей, по сообщениям СМИ, руководит его заместитель.
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наследство, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, вячеслав зайцев, лев лещенко

"Он находится в полузабытьи": Лещенко рассказал о состоянии Зайцева

14:41 01.04.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЧлен жюри, модельер Вячеслав Зайцев и президент конкурса красоты, руководитель фонда поддержки семьи, материнства и детства "Планета женщин" Алла Маркина во время финала конкурса "Миссис Россия 2019" в Москве
Член жюри, модельер Вячеслав Зайцев и президент конкурса красоты, руководитель фонда поддержки семьи, материнства и детства Планета женщин Алла Маркина во время финала конкурса Миссис Россия 2019 в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Лев Лещенко в беседе с 5-tv.ru рассказал о том, что состояние Вячеслава Зайцева, которому 2 марта исполнилось 83 года, "оставляет желать лучшего".
По словам певца, в последнее время он стал несамостоятельным, слабым и редко выходит в свет. Однако на празднование дня рождения прославленного модельера в один из московских ресторанов было приглашено много народа.
Правда, помимо Аллы Пугачевой, Максима Галкина, Льва Лещенко и некоторых других знаменитых друзей и клиентов Зайцева, на торжестве оказались и посторонние люди. Они, по сообщениям СМИ, приставали к звездным гостям с просьбами сфотографироваться и дать автограф.

"Оказывается, там организаторы какие-то билеты продавали. Но, с другой стороны, там был показ мод. Наверное, они каким-то образом собирали людей, чтобы провести его", — рассказал Лещенко.

О том, что Алла Пугачева из-за навязчивости поклонников "сбежала" с этого мероприятия, не притронувшись к закускам, ранее сообщал и телеканал НТВ.
Однако более всего Льва Лещенко обеспокоило состояние самого именинника.

"Он был не в очень хорошем состоянии, конечно. Он уже в таком, знаете, полузабытьи находится. И было удивительно, что они его привели. Ну, мы не могли не пойти туда, потому что это по жизни наш товарищ и человек, который одел, обул нашу страну в те годы, когда она была черно-белой краской нарисована вся", — пояснил артист.

Певец также добавил, что тяжелым состояние Вячеслава Зайцева назвать нельзя, но, по мнению Лещенко, он едва ли способен принимать решения и работать в прежнем темпе.
Ранее сын модельера Егор заявил изданию, что обеспокоен не только физическим состоянием, но и окружением отца. По его словам, Вячеслав Зайцев находится в руках опасных мошенников, которые организовали целые группировки в борьбе за многомиллионное наследство знаменитого модельера.
Однако личные помощники кутюрье уверены, что сын равнодушен к делу отца, а модной империей, по сообщениям СМИ, руководит его заместитель.
Продюсер, Заслуженный артист РФ Бари Алибасов - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
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