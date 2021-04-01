https://ria.ru/20210401/zaytsev-1603776013.html

"Он находится в полузабытьи": Лещенко рассказал о состоянии Зайцева

"Он находится в полузабытьи": Лещенко рассказал о состоянии Зайцева

Лев Лещенко в беседе с 5-tv.ru рассказал о том, что состояние Вячеслава Зайцева, которому 2 марта исполнилось 83 года, "оставляет желать лучшего". РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T14:41

2021-04-01T14:41

2021-04-01T14:41

наследство

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шоу-бизнес

знаменитости

звезды

вячеслав зайцев

лев лещенко

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Лев Лещенко в беседе с 5-tv.ru рассказал о том, что состояние Вячеслава Зайцева, которому 2 марта исполнилось 83 года, "оставляет желать лучшего".По словам певца, в последнее время он стал несамостоятельным, слабым и редко выходит в свет. Однако на празднование дня рождения прославленного модельера в один из московских ресторанов было приглашено много народа.Правда, помимо Аллы Пугачевой, Максима Галкина, Льва Лещенко и некоторых других знаменитых друзей и клиентов Зайцева, на торжестве оказались и посторонние люди. Они, по сообщениям СМИ, приставали к звездным гостям с просьбами сфотографироваться и дать автограф.О том, что Алла Пугачева из-за навязчивости поклонников "сбежала" с этого мероприятия, не притронувшись к закускам, ранее сообщал и телеканал НТВ.Однако более всего Льва Лещенко обеспокоило состояние самого именинника.Певец также добавил, что тяжелым состояние Вячеслава Зайцева назвать нельзя, но, по мнению Лещенко, он едва ли способен принимать решения и работать в прежнем темпе.Ранее сын модельера Егор заявил изданию, что обеспокоен не только физическим состоянием, но и окружением отца. По его словам, Вячеслав Зайцев находится в руках опасных мошенников, которые организовали целые группировки в борьбе за многомиллионное наследство знаменитого модельера.Однако личные помощники кутюрье уверены, что сын равнодушен к делу отца, а модной империей, по сообщениям СМИ, руководит его заместитель.

https://ria.ru/20210120/alibasov-1593846743.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наследство, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, вячеслав зайцев, лев лещенко