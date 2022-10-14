"Всегда был здоров": супруга Юдашкина сделала нежное послание модельеру

"Валечка, поздравляю тебя с днем рождения! Сегодня я хочу поблагодарить твоих родителей за то, что они воспитали тебя настоящим мужчиной и хорошим человеком. Я благодарю твоих друзей за то, что они помогали в трудной ситуации. А тебе, дорогой, я желаю только, чтобы ты всегда был здоров и счастлив!" – трогательно подписала пост Марина.