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"Всегда был здоров": супруга Юдашкина сделала нежное послание модельеру - РИА Новости, 14.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221014/yudashkin-1824009882.html
"Всегда был здоров": супруга Юдашкина сделала нежное послание модельеру
"Всегда был здоров": супруга Юдашкина сделала нежное послание модельеру - РИА Новости, 14.10.2022
"Всегда был здоров": супруга Юдашкина сделала нежное послание модельеру
Марина Юдашкина поздравила мужа Валентина с 59-летием. Супруга модельера выложила их совместное фото в своей соцсети. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T13:56
2022-10-14T13:56
шоубиз
валентин юдашкин
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Марина Юдашкина поздравила мужа Валентина с 59-летием. Супруга модельера выложила их совместное фото в своей соцсети.Коллеги и подписчики присоединились к поздравлениям жены модельера.Валентин борется с онкологией уже несколько лет. Юдашкин узнал о страшном диагнозе в 2016 году.Ранее Анна Седокова раскрыла стоимость укола от ее неизлечимого заболевания.
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валентин юдашкин
Шоубиз, Валентин Юдашкин
13:56 14.10.2022
 
"Всегда был здоров": супруга Юдашкина сделала нежное послание модельеру

Марина Юдашкина показала новое фото онкобольного модельера и поздравила его с 59-летием

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкДизайнер Валентин Юдашкин с супругой Мариной после показа своей новой коллекции в рамках Московской недели моды в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве
Дизайнер Валентин Юдашкин с супругой Мариной после показа своей новой коллекции в рамках Московской недели моды в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Марина Юдашкина поздравила мужа Валентина с 59-летием. Супруга модельера выложила их совместное фото в своей соцсети.

"Валечка, поздравляю тебя с днем рождения! Сегодня я хочу поблагодарить твоих родителей за то, что они воспитали тебя настоящим мужчиной и хорошим человеком. Я благодарю твоих друзей за то, что они помогали в трудной ситуации. А тебе, дорогой, я желаю только, чтобы ты всегда был здоров и счастлив!" – трогательно подписала пост Марина.

© Фото из аккаунта Марины Юдашкиной в соцсетиМодельер Валентин Юдашкин с супругой Мариной
Модельер Валентин Юдашкин с супругой Мариной
© Фото из аккаунта Марины Юдашкиной в соцсети
Модельер Валентин Юдашкин с супругой Мариной
Коллеги и подписчики присоединились к поздравлениям жены модельера.

"Желаю крепкого здоровья!", "С днем рождения, наш удивительный человек! Любим всем сердцем!", "Благополучия вам и всей вашей чудесной семье!", "Пусть все задуманное сбывается!" – прокомментировали пост пользователи Сети.

Валентин борется с онкологией уже несколько лет. Юдашкин узнал о страшном диагнозе в 2016 году.
Ранее Анна Седокова раскрыла стоимость укола от ее неизлечимого заболевания.
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