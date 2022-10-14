"Всегда был здоров": супруга Юдашкина сделала нежное послание модельеру
Марина Юдашкина показала новое фото онкобольного модельера и поздравила его с 59-летием
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкДизайнер Валентин Юдашкин с супругой Мариной после показа своей новой коллекции в рамках Московской недели моды в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Марина Юдашкина поздравила мужа Валентина с 59-летием. Супруга модельера выложила их совместное фото в своей соцсети.
"Валечка, поздравляю тебя с днем рождения! Сегодня я хочу поблагодарить твоих родителей за то, что они воспитали тебя настоящим мужчиной и хорошим человеком. Я благодарю твоих друзей за то, что они помогали в трудной ситуации. А тебе, дорогой, я желаю только, чтобы ты всегда был здоров и счастлив!" – трогательно подписала пост Марина.
© Фото из аккаунта Марины Юдашкиной в соцсетиМодельер Валентин Юдашкин с супругой Мариной
© Фото из аккаунта Марины Юдашкиной в соцсети
Модельер Валентин Юдашкин с супругой Мариной
Коллеги и подписчики присоединились к поздравлениям жены модельера.
"Желаю крепкого здоровья!", "С днем рождения, наш удивительный человек! Любим всем сердцем!", "Благополучия вам и всей вашей чудесной семье!", "Пусть все задуманное сбывается!" – прокомментировали пост пользователи Сети.
Валентин борется с онкологией уже несколько лет. Юдашкин узнал о страшном диагнозе в 2016 году.
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