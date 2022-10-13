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Седокова раскрыла стоимость укола от ее неизлечимого заболевания - РИА Новости, 13.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221013/sedokova-1823738228.html
Седокова раскрыла стоимость укола от ее неизлечимого заболевания
Седокова раскрыла стоимость укола от ее неизлечимого заболевания - РИА Новости, 13.10.2022
Седокова раскрыла стоимость укола от ее неизлечимого заболевания
Анна Седокова раскрыла стоимость инъекций от хронической крапивницы. Оно стоит около тысячи долларов, подтвердил РИА Новости менеджер певицы. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T15:29
2022-10-13T15:29
шоубиз
анна седокова
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Анна Седокова раскрыла стоимость инъекций от хронической крапивницы. Оно стоит около тысячи долларов, подтвердил РИА Новости менеджер певицы. У артистки на днях очередной раз обострился этот недуг, о чем она пожаловалась своим подписчикам. Однако у лекарства есть побочный эффект. По словам певицы, оно "спасет тебя и одновременно убьет твой иммунитет".Ранее Седокова пожаловалась на секс с мужем. Артистка назвала его слишком долгим.
https://ria.ru/20220504/sedokova-1786851156.html
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анна седокова
Шоубиз, Анна Седокова
15:29 13.10.2022
 
Седокова раскрыла стоимость укола от ее неизлечимого заболевания

Певица Анна Седокова назвала стоимость одного укола от ее хронической крапивницы

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПевица Анна Седокова на фестивале красоты "Краса России-2019"
Певица Анна Седокова на фестивале красоты Краса России-2019 - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Анна Седокова раскрыла стоимость инъекций от хронической крапивницы. Оно стоит около тысячи долларов, подтвердил РИА Новости менеджер певицы.
У артистки на днях очередной раз обострился этот недуг, о чем она пожаловалась своим подписчикам.

"В этом конверте уколы. Мы их нашли. Каждый раз, когда их себе колю, я думаю, как живут люди, у которых нет возможности покупать лекарства за такие деньги", – сообщила Седокова.

Скриншот публикации Анны Седоковой в социальной сети
Скриншот публикации Анны Седоковой в социальной сети
Скриншот публикации Анны Седоковой в социальной сети
Однако у лекарства есть побочный эффект. По словам певицы, оно "спасет тебя и одновременно убьет твой иммунитет".
Скриншот публикации Анны Седоковой в социальной сети
Скриншот публикации Анны Седоковой в социальной сети
Скриншот публикации Анны Седоковой в социальной сети
Ранее Седокова пожаловалась на секс с мужем. Артистка назвала его слишком долгим.
Певица Анна Седокова перед началом XIV ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2016. Энергия будущего в Москве - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
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