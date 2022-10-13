https://ria.ru/20221013/sedokova-1823738228.html

Седокова раскрыла стоимость укола от ее неизлечимого заболевания

Седокова раскрыла стоимость укола от ее неизлечимого заболевания - РИА Новости, 13.10.2022

Седокова раскрыла стоимость укола от ее неизлечимого заболевания

Анна Седокова раскрыла стоимость инъекций от хронической крапивницы. Оно стоит около тысячи долларов, подтвердил РИА Новости менеджер певицы. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T15:29

2022-10-13T15:29

2022-10-13T15:29

шоубиз

анна седокова

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Анна Седокова раскрыла стоимость инъекций от хронической крапивницы. Оно стоит около тысячи долларов, подтвердил РИА Новости менеджер певицы. У артистки на днях очередной раз обострился этот недуг, о чем она пожаловалась своим подписчикам. Однако у лекарства есть побочный эффект. По словам певицы, оно "спасет тебя и одновременно убьет твой иммунитет".Ранее Седокова пожаловалась на секс с мужем. Артистка назвала его слишком долгим.

https://ria.ru/20220504/sedokova-1786851156.html

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2022

Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

анна седокова