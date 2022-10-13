https://ria.ru/20221013/sedokova-1823738228.html
Седокова раскрыла стоимость укола от ее неизлечимого заболевания
Седокова раскрыла стоимость укола от ее неизлечимого заболевания - РИА Новости, 13.10.2022
Седокова раскрыла стоимость укола от ее неизлечимого заболевания
Анна Седокова раскрыла стоимость инъекций от хронической крапивницы. Оно стоит около тысячи долларов, подтвердил РИА Новости менеджер певицы. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T15:29
2022-10-13T15:29
2022-10-13T15:29
шоубиз
анна седокова
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Анна Седокова раскрыла стоимость инъекций от хронической крапивницы. Оно стоит около тысячи долларов, подтвердил РИА Новости менеджер певицы. У артистки на днях очередной раз обострился этот недуг, о чем она пожаловалась своим подписчикам. Однако у лекарства есть побочный эффект. По словам певицы, оно "спасет тебя и одновременно убьет твой иммунитет".Ранее Седокова пожаловалась на секс с мужем. Артистка назвала его слишком долгим.
https://ria.ru/20220504/sedokova-1786851156.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анна седокова
Седокова раскрыла стоимость укола от ее неизлечимого заболевания
Певица Анна Седокова назвала стоимость одного укола от ее хронической крапивницы
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Анна Седокова раскрыла стоимость инъекций от хронической крапивницы. Оно стоит около тысячи долларов, подтвердил РИА Новости менеджер певицы.
У артистки на днях очередной раз обострился этот недуг, о чем она пожаловалась своим подписчикам.
"В этом конверте уколы. Мы их нашли. Каждый раз, когда их себе колю, я думаю, как живут люди, у которых нет возможности покупать лекарства за такие деньги", – сообщила Седокова.
Однако у лекарства есть побочный эффект. По словам певицы, оно "спасет тебя и одновременно убьет твой иммунитет".
Ранее Седокова пожаловалась
на секс с мужем. Артистка назвала его слишком долгим.