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"Я тебя купил": Седокова рассказала об отношении к артистам на корпоративах
"Я тебя купил": Седокова рассказала об отношении к артистам на корпоративах - РИА Новости, 04.05.2022
"Я тебя купил": Седокова рассказала об отношении к артистам на корпоративах
Анна Седокова в социальных сетях рассказала о пренебрежительном отношении к артистам на некоторых корпоративах. Таким образом она поддержала Егора Крида,... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T18:11
2022-05-04T18:11
2022-05-04T18:11
шоубиз
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анна седокова
шоу-бизнес
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Анна Седокова в социальных сетях рассказала о пренебрежительном отношении к артистам на некоторых корпоративах. Таким образом она поддержала Егора Крида, которого выгнали с частного мероприятия. Она вспомнила, что во времена "ВИА Гры" публика выкрикивала неуместные комментарии.Она заключила, что после таких выступлений сложно прийти в себя.Ранее стало известно, что Егора Крида выгнали с корпоратива: несмотря на выплаченный гонорар в пять миллионов рублей, выступление прошло со скандалом. Заказчики остались недовольны репертуаром певца, а Крид – поведением публики. В частности, в Сети появилось видео, на котором в сторону артиста выкрикивают нелицеприятные фразы и предлагают убраться со сцены.Ранее Седокова в социальных сетях пожаловалась на сложности с поиском добросовестной няни.
https://ria.ru/20220416/viagra-1783765927.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, анна седокова, шоу-бизнес
"Я тебя купил": Седокова рассказала об отношении к артистам на корпоративах
Седокова рассказала о пренебрежительном отношении на корпоративах и поддержала Крида
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Анна Седокова в социальных сетях рассказала о пренебрежительном отношении к артистам на некоторых корпоративах. Таким образом она поддержала Егора Крида, которого выгнали с частного мероприятия.
"Я тебя купил. <…> За 20 лет на сцене я выступала в разных условиях и на разных корпоративах. Я помню, как выходила на сцену, а под сценой сидел мужчина, ел арбуз и плевал семечки на пол", – написала артистка.
Она вспомнила, что во времена "ВИА Гры" публика выкрикивала неуместные комментарии.
"Помню, как выходила, отрабатывала концерт и ни один человек даже не хлопнул. Не по понятиям. Помню, как мужики с первых столов орали: "Давай, шевели жопой". Помню, как их женщины ненавидели тебя с первой секунды, и потом выкладывали фото и видео, какая я жирная", – отметила Седокова.
Она заключила, что после таких выступлений сложно прийти в себя.
"Я помню, что после таких концертов не хочется дышать. Помню, как меня откачивали, а я просто ревела три часа и молча пила. Мы тебя купили, ты нам должна. А я все время думала, за этим ли я пришла в профессию? Зачем я пишу свои песни, об этом ли в детстве мечтала?" – заключила артистка.
Ранее стало известно, что Егора Крида выгнали с корпоратива: несмотря на выплаченный гонорар в пять миллионов рублей, выступление прошло со скандалом. Заказчики остались недовольны репертуаром певца, а Крид – поведением публики. В частности, в Сети появилось видео, на котором в сторону артиста выкрикивают нелицеприятные фразы и предлагают убраться со сцены.
"Я думаю, Егор справился с этим очень достойно. И, думаю, теперь у него в райдере появится уточнение про список песен. У всех появится", – подчеркнула певица.
Ранее Седокова в социальных сетях пожаловалась
на сложности с поиском добросовестной няни.