https://ria.ru/20220504/sedokova-1786851156.html

"Я тебя купил": Седокова рассказала об отношении к артистам на корпоративах

"Я тебя купил": Седокова рассказала об отношении к артистам на корпоративах - РИА Новости, 04.05.2022

"Я тебя купил": Седокова рассказала об отношении к артистам на корпоративах

Анна Седокова в социальных сетях рассказала о пренебрежительном отношении к артистам на некоторых корпоративах. Таким образом она поддержала Егора Крида,... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T18:11

2022-05-04T18:11

2022-05-04T18:11

шоубиз

знаменитости

анна седокова

шоу-бизнес

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Анна Седокова в социальных сетях рассказала о пренебрежительном отношении к артистам на некоторых корпоративах. Таким образом она поддержала Егора Крида, которого выгнали с частного мероприятия. Она вспомнила, что во времена "ВИА Гры" публика выкрикивала неуместные комментарии.Она заключила, что после таких выступлений сложно прийти в себя.Ранее стало известно, что Егора Крида выгнали с корпоратива: несмотря на выплаченный гонорар в пять миллионов рублей, выступление прошло со скандалом. Заказчики остались недовольны репертуаром певца, а Крид – поведением публики. В частности, в Сети появилось видео, на котором в сторону артиста выкрикивают нелицеприятные фразы и предлагают убраться со сцены.Ранее Седокова в социальных сетях пожаловалась на сложности с поиском добросовестной няни.

https://ria.ru/20220416/viagra-1783765927.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, анна седокова, шоу-бизнес