https://ria.ru/20220211/sedokova-1772342826.html

Седокова пожаловалась на нянь с зарплатой от 80 до 120 тысяч рублей

Седокова пожаловалась на нянь с зарплатой от 80 до 120 тысяч рублей - РИА Новости, 11.02.2022

Седокова пожаловалась на нянь с зарплатой от 80 до 120 тысяч рублей

Анна Седокова в социальных сетях пожаловалась на сложности с поиском добросовестной няни. РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T18:17

2022-02-11T18:17

2022-02-11T18:17

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анна седокова

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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Анна Седокова в социальных сетях пожаловалась на сложности с поиском добросовестной няни.Она отметила, что предыдущая сотрудница, проработавшая у нее три недели, и которой заплатили "вперед за месяц ожидания", во время получения европейской и американской визы заявила, что "хочет получать в три раза больше".Звезда добавила, что "впервые в жизни понимает, почему девочки просят мам помочь с ребенком".В завершении темы она добавила, что самых "ужасных" нянь она видела в Монако. Они были с "злыми лицами", "сальными волосами". Одна из них "тащила за руку" двухлетнего малыша, который очень громко плакал на всю улицу.Ранее Седокова рассказала о своем отношении к алиментам от бывших мужей.

https://ria.ru/20210611/sedokova-1736683986.html

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знаменитости, анна седокова, шоу-бизнес