Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220211/sedokova-1772342826.html
Седокова пожаловалась на нянь с зарплатой от 80 до 120 тысяч рублей
Седокова пожаловалась на нянь с зарплатой от 80 до 120 тысяч рублей - РИА Новости, 11.02.2022
Седокова пожаловалась на нянь с зарплатой от 80 до 120 тысяч рублей
Анна Седокова в социальных сетях пожаловалась на сложности с поиском добросовестной няни. РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T18:17
2022-02-11T18:17
шоубиз
знаменитости
анна седокова
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584893105_0:0:3159:1778_1920x0_80_0_0_5d0d736de8a7c9a809299e3a58ae022f.jpg
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Анна Седокова в социальных сетях пожаловалась на сложности с поиском добросовестной няни.Она отметила, что предыдущая сотрудница, проработавшая у нее три недели, и которой заплатили "вперед за месяц ожидания", во время получения европейской и американской визы заявила, что "хочет получать в три раза больше".Звезда добавила, что "впервые в жизни понимает, почему девочки просят мам помочь с ребенком".В завершении темы она добавила, что самых "ужасных" нянь она видела в Монако. Они были с "злыми лицами", "сальными волосами". Одна из них "тащила за руку" двухлетнего малыша, который очень громко плакал на всю улицу.Ранее Седокова рассказала о своем отношении к алиментам от бывших мужей.
https://ria.ru/20210611/sedokova-1736683986.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584893105_293:0:3022:2047_1920x0_80_0_0_9beaaa5862cf0ac8a8bf0b76b173c75f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
знаменитости, анна седокова, шоу-бизнес
18:17 11.02.2022
 
Седокова пожаловалась на нянь с зарплатой от 80 до 120 тысяч рублей

Седокова пожаловалась на нянь с зарплатой от 80 до 120 тысяч рублей в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Анна Седокова выступает на международном музыкальном фестивале "Жара" в Баку
Певица Анна Седокова выступает на международном музыкальном фестивале Жара в Баку - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Анна Седокова в социальных сетях пожаловалась на сложности с поиском добросовестной няни.

"А есть вообще няни нормальные и порядочные? Как можно за час до прихода написать, что у тебя болит живот? <…> Как мне надоели эти агентства нянь – наглые, ужасные, некомпетентные работники", – написала звезда.

Она отметила, что предыдущая сотрудница, проработавшая у нее три недели, и которой заплатили "вперед за месяц ожидания", во время получения европейской и американской визы заявила, что "хочет получать в три раза больше".
Звезда добавила, что "впервые в жизни понимает, почему девочки просят мам помочь с ребенком".

"Если что, зарплата няни в Москве – 80-120 тысяч рублей. И, когда мне говорят, что нет работы, я все время вспоминаю это. <…> Тут у тебя даже не спрашивают диплом об образовании. Нужно просто быть порядочным, хорошим, добрым человеком. Видимо сейчас это редкость", – заключила певица.

В завершении темы она добавила, что самых "ужасных" нянь она видела в Монако. Они были с "злыми лицами", "сальными волосами". Одна из них "тащила за руку" двухлетнего малыша, который очень громко плакал на всю улицу.
Ранее Седокова рассказала о своем отношении к алиментам от бывших мужей.
Певица Анна Седокова перед премьерой фильма Миссия невыполнима: Последствия в кинотеатре Москва - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
11 июня 2021, 19:00Шоубиз
Анна Седокова намекнула, что ее муж уже год без зарплаты
 
ШоубизЗнаменитостиАнна СедоковаШоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала