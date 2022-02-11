https://ria.ru/20220211/sedokova-1772342826.html
Седокова пожаловалась на нянь с зарплатой от 80 до 120 тысяч рублей
Седокова пожаловалась на нянь с зарплатой от 80 до 120 тысяч рублей - РИА Новости, 11.02.2022
Седокова пожаловалась на нянь с зарплатой от 80 до 120 тысяч рублей
Анна Седокова в социальных сетях пожаловалась на сложности с поиском добросовестной няни. РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T18:17
2022-02-11T18:17
2022-02-11T18:17
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Анна Седокова в социальных сетях пожаловалась на сложности с поиском добросовестной няни.Она отметила, что предыдущая сотрудница, проработавшая у нее три недели, и которой заплатили "вперед за месяц ожидания", во время получения европейской и американской визы заявила, что "хочет получать в три раза больше".Звезда добавила, что "впервые в жизни понимает, почему девочки просят мам помочь с ребенком".В завершении темы она добавила, что самых "ужасных" нянь она видела в Монако. Они были с "злыми лицами", "сальными волосами". Одна из них "тащила за руку" двухлетнего малыша, который очень громко плакал на всю улицу.Ранее Седокова рассказала о своем отношении к алиментам от бывших мужей.
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знаменитости, анна седокова, шоу-бизнес
Седокова пожаловалась на нянь с зарплатой от 80 до 120 тысяч рублей
Седокова пожаловалась на нянь с зарплатой от 80 до 120 тысяч рублей в Москве
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости.
Анна Седокова в социальных сетях пожаловалась
на сложности с поиском добросовестной няни.
"А есть вообще няни нормальные и порядочные? Как можно за час до прихода написать, что у тебя болит живот? <…> Как мне надоели эти агентства нянь – наглые, ужасные, некомпетентные работники", – написала звезда.
Она отметила, что предыдущая сотрудница, проработавшая у нее три недели, и которой заплатили "вперед за месяц ожидания", во время получения европейской и американской визы заявила, что "хочет получать в три раза больше".
Звезда добавила, что "впервые в жизни понимает, почему девочки просят мам помочь с ребенком".
"Если что, зарплата няни в Москве – 80-120 тысяч рублей. И, когда мне говорят, что нет работы, я все время вспоминаю это. <…> Тут у тебя даже не спрашивают диплом об образовании. Нужно просто быть порядочным, хорошим, добрым человеком. Видимо сейчас это редкость", – заключила певица.
В завершении темы она добавила, что самых "ужасных" нянь она видела в Монако. Они были с "злыми лицами", "сальными волосами". Одна из них "тащила за руку" двухлетнего малыша, который очень громко плакал на всю улицу.
Ранее Седокова рассказала
о своем отношении к алиментам от бывших мужей.