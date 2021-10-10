https://ria.ru/20211010/znamenitosti-1753466160.html

Пресняков, Губин, Юдашкин: с какими болезнями борются звезды

Пресняков, Губин, Юдашкин: с какими болезнями борются звезды - РИА Новости, 10.10.2021

Пресняков, Губин, Юдашкин: с какими болезнями борются звезды

Никиту Преснякова врачи посадили на диету, а Андрей Губин пожелал себе смерти. Причина — болезни. С какими роковыми диагнозами живут звезды – в материале РИА... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T00:13

2021-10-10T00:13

2021-10-10T00:14

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звезды

знаменитости

дима билан (виктор белан)

наталья подольская

отар кушанашвили

андрей губин

моргенштерн (алишер моргенштерн)

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Никиту Преснякова врачи посадили на диету, а Андрей Губин пожелал себе смерти. Причина — болезни. С какими роковыми диагнозами живут звезды – в материале РИА Новости. Никита ПресняковО том, что у него полипы в желчном пузыре, Никита Пресняков рассказал в своем микроблоге. В комментариях музыкант объяснил фанатам, почему сильно похудел. Одна из причин — диета, которую ему нужно соблюдать из-за заболевания.Новый режим питания не мешает жить внуку Аллы Пугачевой, так считает жена его отца Наталья Подольская. Андрей Губин"Я постепенно умираю", — пожаловался на днях Андрей Губин. У него — левосторонняя прозопалгия, т.е. лицевые боли. Первые симптомы у певца проявились, когда ему было 16 лет. Но диагноз поставили не сразу. Сейчас у Губина даже зубы стали шататься, а на лечение, которое ему не помогло, он потратил почти все деньги. Интервью, в котором звезда 90-х и нулевых рассказывает о своих проблемах, не обсуждал разве что ленивый. Не остался в стороне и Отар Кушанашвили. "Сил нет, смотреть на то, как зацепенела его душа, каким холодом веет от него. Я не хочу, чтобы он разрушился, я вижу, как он превратился в психа", — посетовал ведущий. Дима Билан"Уже кошелек не мог закрывать и пуговицы застегивать", — цитирует Диму Билана Grazia. У победителя Евровидения немели руки, да и боли в спине были настолько сильными, что он с трудом пролежал час неподвижно, когда ему делали МРТ.Выяснилось, что у певца несколько межпозвоночных грыж. Но Билан сохранил оптимизм и в такой ситуации смог найти хоть что-то хорошее. МоргенштернМоргенштерна госпитализировали всего за несколько дней до вручения премии Муз-ТВ в 2021. Причина — камень в почке. Впрочем, это ему не помешало выбраться на церемонию. Эпатажный артист приехал туда в инвалидной коляске и закатил скандал — звезде не понравилось, что в номинации "Лучший исполнитель" победил другой музыкант. Валентин ЮдашкинО том, что у него онкология, Валентин Юдашкин узнал в 2016 году. Сначала болезнь поразила его почку, потом метастазы нашли и в голове. Рак прогрессировал очень быстро. Алла Пугачева, с которой дизайнер сотрудничал не один год, была в панике, когда узнала о болезни друга. "Она не понимала, чем помочь — и такой я ее раньше никогда не видел, потому что она всегда знает, чем помочь. Она морально помогла, очень аккуратно заставляла меня что-то делать", — вспоминал Юдашкин. Анастасия ЗаворотнюкАнастасия Заворотнюк уже несколько лет борется с глиобластомой — раком головного мозга. На публике звезда "Моей прекрасной няни" давно не появляется, интервью не дает. Близкие артистки по ток-шоу тоже не ходят. О том, как себя чувствует знаменитость, фанаты могут догадываться лишь по редким комментариям ее знакомых. Говорят, она набрала вес и потеряла волосы. Иногда своими переживаниями с подписчиками делится дочь актрисы Анна. "Это моя боль. Моя боль каждый день, каждую минуту со мной, она никуда не уходит. Огромная дыра в груди. Она становиться то меньше, то заполоняет все тело", — писала в своем микроблоге наследница звезды. КоронавирусЛера Кудрявцева, Анита Цой, Михаил Шуфутинский и многие другие знаменитости переболели коронавирусом. Кто-то из звезд перенес заболевание относительно легко. "Из симптомов была только температура, запахи и вкусы на месте. (...) Легкие чистые, все в порядке, небольшой след от короны еле заметен", — сообщал Дмитрий Борисов. Кому-то повезло меньше. Ковид у Иосифа Пригожина протекал настолько тяжело, что он поспешил составить завещание. Некоторые знаменитости страдают от "ковидного хвоста" — последствий перенесенного заболевания. Среди них Любовь Успенская. "Кашель остался", — рассказывала королева шансона. Недавно стало известно, что заразилась опасной инфекцией и ведущая шоу "Давай поженимся!" Лариса Гузеева. Телезвезду положили в больницу в Коммунарке. Тесты на ковид у Надежды Бабкиной и МакSим были отрицательными. Однако симптомы оказались настолько пугающими, что обеих исполнительниц госпитализировали и ввели в искусственную кому. У Бабкиной было поражено 80 процентов легких. По слухам, состояние МакSим было хуже. Поражение легких исполнительницы хита "Знаешь ли ты" превысило 80 процентов, с искусственной вентиляции легких ее перевели на аппарат ЭКМО. Знаменитости, умершие от тяжелых заболеванийЗвезды тоже люди, и в битве за жизнь и здоровье победить удалось не всем. 15 июня 2015 не стало Жанны Фриске. Невероятно обаятельная певица несколько лет болела онкологией. У нее был рак мозга. 16 августа 2017 года умерла Вера Глаголева. Актриса и режиссер боролась с раком желудка. 10 ноября 2017 года скончался Михаил Задорнов. Сатирик лечился от рака мозга. 16 марта 2019 года умерла Юлия Началова. По словам ее отца, причиной смерти стала остановка сердца, которую спровоцировал воспалительный процесс. За несколько дней до случившейся трагедии в прессе появились сообщения, что артистку госпитализировали из-за повышенного сахара в крови. Позже ее подключили к аппарату ИВЛ и прооперировали ногу. Восемь лет Юля лечилась от подагры и красной волчанки.

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https://ria.ru/20210605/morgenshtern-1735764519.html

https://ria.ru/20210926/sostoyanie-1751907884.html

https://ria.ru/20210930/guzeeva-1752438269.html

https://ria.ru/20210913/maksim-1749839988.html

https://ria.ru/20210131/nachalova-1594542259.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

звезды, знаменитости, дима билан (виктор белан), наталья подольская, отар кушанашвили, андрей губин, моргенштерн (алишер моргенштерн), валентин юдашкин, анастасия заворотнюк, иосиф пригожин, дмитрий борисов, лариса гузеева, лера кудрявцева, михаил шуфутинский, анита цой, надежда бабкина, макsим (марина абросимова)