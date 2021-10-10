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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211010/znamenitosti-1753466160.html
Пресняков, Губин, Юдашкин: с какими болезнями борются звезды
Пресняков, Губин, Юдашкин: с какими болезнями борются звезды - РИА Новости, 10.10.2021
Пресняков, Губин, Юдашкин: с какими болезнями борются звезды
Никиту Преснякова врачи посадили на диету, а Андрей Губин пожелал себе смерти. Причина — болезни. С какими роковыми диагнозами живут звезды – в материале РИА... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T00:13
2021-10-10T00:14
шоубиз
звезды
знаменитости
дима билан (виктор белан)
наталья подольская
отар кушанашвили
андрей губин
моргенштерн (алишер моргенштерн)
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Никиту Преснякова врачи посадили на диету, а Андрей Губин пожелал себе смерти. Причина — болезни. С какими роковыми диагнозами живут звезды – в материале РИА Новости. Никита ПресняковО том, что у него полипы в желчном пузыре, Никита Пресняков рассказал в своем микроблоге. В комментариях музыкант объяснил фанатам, почему сильно похудел. Одна из причин — диета, которую ему нужно соблюдать из-за заболевания.Новый режим питания не мешает жить внуку Аллы Пугачевой, так считает жена его отца Наталья Подольская. Андрей Губин"Я постепенно умираю", — пожаловался на днях Андрей Губин. У него — левосторонняя прозопалгия, т.е. лицевые боли. Первые симптомы у певца проявились, когда ему было 16 лет. Но диагноз поставили не сразу. Сейчас у Губина даже зубы стали шататься, а на лечение, которое ему не помогло, он потратил почти все деньги. Интервью, в котором звезда 90-х и нулевых рассказывает о своих проблемах, не обсуждал разве что ленивый. Не остался в стороне и Отар Кушанашвили. "Сил нет, смотреть на то, как зацепенела его душа, каким холодом веет от него. Я не хочу, чтобы он разрушился, я вижу, как он превратился в психа", — посетовал ведущий. Дима Билан"Уже кошелек не мог закрывать и пуговицы застегивать", — цитирует Диму Билана Grazia. У победителя Евровидения немели руки, да и боли в спине были настолько сильными, что он с трудом пролежал час неподвижно, когда ему делали МРТ.Выяснилось, что у певца несколько межпозвоночных грыж. Но Билан сохранил оптимизм и в такой ситуации смог найти хоть что-то хорошее. МоргенштернМоргенштерна госпитализировали всего за несколько дней до вручения премии Муз-ТВ в 2021. Причина — камень в почке. Впрочем, это ему не помешало выбраться на церемонию. Эпатажный артист приехал туда в инвалидной коляске и закатил скандал — звезде не понравилось, что в номинации "Лучший исполнитель" победил другой музыкант. Валентин ЮдашкинО том, что у него онкология, Валентин Юдашкин узнал в 2016 году. Сначала болезнь поразила его почку, потом метастазы нашли и в голове. Рак прогрессировал очень быстро. Алла Пугачева, с которой дизайнер сотрудничал не один год, была в панике, когда узнала о болезни друга. "Она не понимала, чем помочь — и такой я ее раньше никогда не видел, потому что она всегда знает, чем помочь. Она морально помогла, очень аккуратно заставляла меня что-то делать", — вспоминал Юдашкин. Анастасия ЗаворотнюкАнастасия Заворотнюк уже несколько лет борется с глиобластомой — раком головного мозга. На публике звезда "Моей прекрасной няни" давно не появляется, интервью не дает. Близкие артистки по ток-шоу тоже не ходят. О том, как себя чувствует знаменитость, фанаты могут догадываться лишь по редким комментариям ее знакомых. Говорят, она набрала вес и потеряла волосы. Иногда своими переживаниями с подписчиками делится дочь актрисы Анна. "Это моя боль. Моя боль каждый день, каждую минуту со мной, она никуда не уходит. Огромная дыра в груди. Она становиться то меньше, то заполоняет все тело", — писала в своем микроблоге наследница звезды. КоронавирусЛера Кудрявцева, Анита Цой, Михаил Шуфутинский и многие другие знаменитости переболели коронавирусом. Кто-то из звезд перенес заболевание относительно легко. "Из симптомов была только температура, запахи и вкусы на месте. (...) Легкие чистые, все в порядке, небольшой след от короны еле заметен", — сообщал Дмитрий Борисов. Кому-то повезло меньше. Ковид у Иосифа Пригожина протекал настолько тяжело, что он поспешил составить завещание. Некоторые знаменитости страдают от "ковидного хвоста" — последствий перенесенного заболевания. Среди них Любовь Успенская. "Кашель остался", — рассказывала королева шансона. Недавно стало известно, что заразилась опасной инфекцией и ведущая шоу "Давай поженимся!" Лариса Гузеева. Телезвезду положили в больницу в Коммунарке. Тесты на ковид у Надежды Бабкиной и МакSим были отрицательными. Однако симптомы оказались настолько пугающими, что обеих исполнительниц госпитализировали и ввели в искусственную кому. У Бабкиной было поражено 80 процентов легких. По слухам, состояние МакSим было хуже. Поражение легких исполнительницы хита "Знаешь ли ты" превысило 80 процентов, с искусственной вентиляции легких ее перевели на аппарат ЭКМО. Знаменитости, умершие от тяжелых заболеванийЗвезды тоже люди, и в битве за жизнь и здоровье победить удалось не всем. 15 июня 2015 не стало Жанны Фриске. Невероятно обаятельная певица несколько лет болела онкологией. У нее был рак мозга. 16 августа 2017 года умерла Вера Глаголева. Актриса и режиссер боролась с раком желудка. 10 ноября 2017 года скончался Михаил Задорнов. Сатирик лечился от рака мозга. 16 марта 2019 года умерла Юлия Началова. По словам ее отца, причиной смерти стала остановка сердца, которую спровоцировал воспалительный процесс. За несколько дней до случившейся трагедии в прессе появились сообщения, что артистку госпитализировали из-за повышенного сахара в крови. Позже ее подключили к аппарату ИВЛ и прооперировали ногу. Восемь лет Юля лечилась от подагры и красной волчанки.
https://ria.ru/20211004/podolskaya-1752991988.html
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звезды, знаменитости, дима билан (виктор белан), наталья подольская, отар кушанашвили, андрей губин, моргенштерн (алишер моргенштерн), валентин юдашкин, анастасия заворотнюк, иосиф пригожин, дмитрий борисов, лариса гузеева, лера кудрявцева, михаил шуфутинский, анита цой, надежда бабкина, макsим (марина абросимова)
00:13 10.10.2021 (обновлено: 00:14 10.10.2021)
 

Пресняков, Губин, Юдашкин: с какими болезнями борются звезды

© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкСтетоскоп в коридоре Новосибирской областной клинической больницы
Стетоскоп в коридоре Новосибирской областной клинической больницы - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Никиту Преснякова врачи посадили на диету, а Андрей Губин пожелал себе смерти. Причина — болезни. С какими роковыми диагнозами живут звезды – в материале РИА Новости.

Никита Пресняков

О том, что у него полипы в желчном пузыре, Никита Пресняков рассказал в своем микроблоге. В комментариях музыкант объяснил фанатам, почему сильно похудел. Одна из причин — диета, которую ему нужно соблюдать из-за заболевания.
Певец Никита Пресняков - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
4 октября, 14:14Шоубиз
Врачи посадили внука Пугачевой на диету из-за полипов
Новый режим питания не мешает жить внуку Аллы Пугачевой, так считает жена его отца Наталья Подольская.
"Он сидит на диете и сильно похудел, чем очень гордится. Но я не знала о том, что это заболевание неизлечимо. В таком ракурсе мы это не обсуждали. Никита сейчас очень востребован. Он играет в мюзикле, участвует в проекте на Первом канале. В общем-то все у него нормально", — уверяет певица.

Андрей Губин

"Я постепенно умираю", — пожаловался на днях Андрей Губин. У него — левосторонняя прозопалгия, т.е. лицевые боли.
Первые симптомы у певца проявились, когда ему было 16 лет. Но диагноз поставили не сразу. Сейчас у Губина даже зубы стали шататься, а на лечение, которое ему не помогло, он потратил почти все деньги.
"Знаете, что мне не нравится? Не то, что у меня счастья не было. А то, что его уже не будет, вот это плохо", — переживает артист.
Певец Андрей Губин - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
30 сентября, 15:25Шоубиз
"Хочу умереть побыстрее": Андрей Губин пожелал себе скорой смерти
Интервью, в котором звезда 90-х и нулевых рассказывает о своих проблемах, не обсуждал разве что ленивый. Не остался в стороне и Отар Кушанашвили.
"Сил нет, смотреть на то, как зацепенела его душа, каким холодом веет от него. Я не хочу, чтобы он разрушился, я вижу, как он превратился в психа", — посетовал ведущий.

Дима Билан

"Уже кошелек не мог закрывать и пуговицы застегивать", — цитирует Диму Билана Grazia.
У победителя Евровидения немели руки, да и боли в спине были настолько сильными, что он с трудом пролежал час неподвижно, когда ему делали МРТ.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДима Билан
Дима Билан - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Выяснилось, что у певца несколько межпозвоночных грыж. Но Билан сохранил оптимизм и в такой ситуации смог найти хоть что-то хорошее.
"Благодаря тому, что я заболел и получил какое-то количество свободного времени, которого у меня давно уже не было, — два с половиной месяца погружения в себя! — я кое-что новое для себя понял", — вспоминал певец о лечении.

Моргенштерн

Моргенштерна госпитализировали всего за несколько дней до вручения премии Муз-ТВ в 2021. Причина — камень в почке. Впрочем, это ему не помешало выбраться на церемонию. Эпатажный артист приехал туда в инвалидной коляске и закатил скандал — звезде не понравилось, что в номинации "Лучший исполнитель" победил другой музыкант.
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 11:12Шоубиз
Моргенштерн приехал на премию Муз-ТВ в инвалидной коляске и устроил скандал
"Видимо, я настолько полюбил камни, что они начали образовываться в почках. Камень может начать выходить в любой момент, но я к этому готов", — шутил рэпер в эфире программы "Вечерний Ургант".

Валентин Юдашкин

О том, что у него онкология, Валентин Юдашкин узнал в 2016 году. Сначала болезнь поразила его почку, потом метастазы нашли и в голове. Рак прогрессировал очень быстро.
Алла Пугачева, с которой дизайнер сотрудничал не один год, была в панике, когда узнала о болезни друга.
"Она не понимала, чем помочь — и такой я ее раньше никогда не видел, потому что она всегда знает, чем помочь. Она морально помогла, очень аккуратно заставляла меня что-то делать", — вспоминал Юдашкин.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМодельер Валентин Юдашкин на традиционном праздничном шоу к Международному женскому дню в Государственном Кремлевском Дворце
Модельер Валентин Юдашкин на традиционном праздничном шоу к Международному женскому дню в Государственном Кремлевском Дворце - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Модельер Валентин Юдашкин на традиционном праздничном шоу к Международному женскому дню в Государственном Кремлевском Дворце

"В самом начале апатия была. Но постепенно я из этого состояния выходил", — признавался Юдашкин.

Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк уже несколько лет борется с глиобластомой — раком головного мозга. На публике звезда "Моей прекрасной няни" давно не появляется, интервью не дает. Близкие артистки по ток-шоу тоже не ходят. О том, как себя чувствует знаменитость, фанаты могут догадываться лишь по редким комментариям ее знакомых. Говорят, она набрала вес и потеряла волосы.
Актриса Анастасия Заворотнюк - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
26 сентября, 20:51Культура
Дочь Заворотнюк ответила на вопрос о здоровье матери
Иногда своими переживаниями с подписчиками делится дочь актрисы Анна.
"Это моя боль. Моя боль каждый день, каждую минуту со мной, она никуда не уходит. Огромная дыра в груди. Она становиться то меньше, то заполоняет все тело", — писала в своем микроблоге наследница звезды.

Коронавирус

Лера Кудрявцева, Анита Цой, Михаил Шуфутинский и многие другие знаменитости переболели коронавирусом. Кто-то из звезд перенес заболевание относительно легко.
"Из симптомов была только температура, запахи и вкусы на месте. (...) Легкие чистые, все в порядке, небольшой след от короны еле заметен", — сообщал Дмитрий Борисов.
Кому-то повезло меньше. Ковид у Иосифа Пригожина протекал настолько тяжело, что он поспешил составить завещание.
Некоторые знаменитости страдают от "ковидного хвоста" — последствий перенесенного заболевания. Среди них Любовь Успенская. "Кашель остался", — рассказывала королева шансона.
Недавно стало известно, что заразилась опасной инфекцией и ведущая шоу "Давай поженимся!" Лариса Гузеева. Телезвезду положили в больницу в Коммунарке.
XXIX ММКФ - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
30 сентября, 10:57Шоубиз
Лариса Гузеева показала первое видео из больницы
Тесты на ковид у Надежды Бабкиной и МакSим были отрицательными. Однако симптомы оказались настолько пугающими, что обеих исполнительниц госпитализировали и ввели в искусственную кому. У Бабкиной было поражено 80 процентов легких.
По слухам, состояние МакSим было хуже. Поражение легких исполнительницы хита "Знаешь ли ты" превысило 80 процентов, с искусственной вентиляции легких ее перевели на аппарат ЭКМО.
Певица МакSим о жизни после смерти. Первое интервью после комы. Кадр видео
13 сентября, 12:36Шоубиз
Первое интервью: МакSим показала шрамы от медицинского оборудования

Знаменитости, умершие от тяжелых заболеваний

Звезды тоже люди, и в битве за жизнь и здоровье победить удалось не всем. 15 июня 2015 не стало Жанны Фриске. Невероятно обаятельная певица несколько лет болела онкологией. У нее был рак мозга. 16 августа 2017 года умерла Вера Глаголева. Актриса и режиссер боролась с раком желудка. 10 ноября 2017 года скончался Михаил Задорнов. Сатирик лечился от рака мозга.
16 марта 2019 года умерла Юлия Началова. По словам ее отца, причиной смерти стала остановка сердца, которую спровоцировал воспалительный процесс. За несколько дней до случившейся трагедии в прессе появились сообщения, что артистку госпитализировали из-за повышенного сахара в крови. Позже ее подключили к аппарату ИВЛ и прооперировали ногу. Восемь лет Юля лечилась от подагры и красной волчанки.
Певица Юлия Началова - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
31 января, 08:00Шоубиз
Смерть на взлете счастья: Юлия Началова оставила поклонникам загадки
 
ШоубиззвездыЗнаменитостиДима Билан (Виктор Белан)Наталья ПодольскаяОтар КушанашвилиАндрей ГубинМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)Валентин ЮдашкинАнастасия ЗаворотнюкИосиф ПригожинДмитрий БорисовЛариса ГузееваЛера КудрявцеваМихаил ШуфутинскийАнита ЦойНадежда БабкинаМакSим (Марина Абросимова)
 
 
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