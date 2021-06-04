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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210604/prigozhin-1735492447.html
Написал завещание: откровения от Иосифа Пригожина про коронавирус
Написал завещание: откровения от Иосифа Пригожина про коронавирус - РИА Новости, 04.06.2021
Написал завещание: откровения от Иосифа Пригожина про коронавирус
Иосиф Пригожин раскрыл, как переболел коронавирусом. Об этом он рассказал в передаче "Вечерний Ургант". РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T00:11
2021-06-04T00:12
шоу-бизнес
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шоубиз
шоу-бизнес
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Иосиф Пригожин раскрыл, как переболел коронавирусом. Об этом он рассказал в передаче "Вечерний Ургант".Продюсер заразился Ковидом, когда был в Дубае в январе 2021 года. Иосиф Пригожин был госпитализирован. Болезнь протекала настолько тяжело, что он даже составил завещание.Супругу Пригожина, певицу Валерию, не пускали к нему в палату, так как он находился в "красной зоне". Однако он все равно чувствовал ее поддержку. Валерия и Иосиф Пригожин поженились в 2004 году. И для певицы, и для продюсера этот брак стал третьим по счету.
https://ria.ru/20210212/prigozhin-1597233824.html
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шоу-бизнес, дубай (город), шоу-бизнес, иосиф пригожин, валерия (алла перфилова), иван ургант

Написал завещание: откровения от Иосифа Пригожина про коронавирус

00:11 04.06.2021 (обновлено: 00:12 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМузыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Иосиф Пригожин раскрыл, как переболел коронавирусом. Об этом он рассказал в передаче "Вечерний Ургант".
Продюсер заразился Ковидом, когда был в Дубае в январе 2021 года. Иосиф Пригожин был госпитализирован. Болезнь протекала настолько тяжело, что он даже составил завещание.
"Я жалею, что не привился. Когда шесть дней сам не дышишь — это очень страшно", — вспоминает продюсер.
Супругу Пригожина, певицу Валерию, не пускали к нему в палату, так как он находился в "красной зоне". Однако он все равно чувствовал ее поддержку.

"Мне кажется, что мне помогла её любовь", — признается Пригожин.

Валерия и Иосиф Пригожин поженились в 2004 году. И для певицы, и для продюсера этот брак стал третьим по счету.
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Шоубизшоу-бизнесДубай (город)Шоу-бизнесИосиф ПригожинВалерия (Алла Перфилова)Иван Ургант
 
 
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