https://ria.ru/20210604/prigozhin-1735492447.html

Написал завещание: откровения от Иосифа Пригожина про коронавирус

Написал завещание: откровения от Иосифа Пригожина про коронавирус - РИА Новости, 04.06.2021

Написал завещание: откровения от Иосифа Пригожина про коронавирус

Иосиф Пригожин раскрыл, как переболел коронавирусом. Об этом он рассказал в передаче "Вечерний Ургант". РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T00:11

2021-06-04T00:11

2021-06-04T00:12

шоу-бизнес

дубай (город)

шоубиз

шоу-бизнес

иосиф пригожин

валерия (алла перфилова)

иван ургант

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Иосиф Пригожин раскрыл, как переболел коронавирусом. Об этом он рассказал в передаче "Вечерний Ургант".Продюсер заразился Ковидом, когда был в Дубае в январе 2021 года. Иосиф Пригожин был госпитализирован. Болезнь протекала настолько тяжело, что он даже составил завещание.Супругу Пригожина, певицу Валерию, не пускали к нему в палату, так как он находился в "красной зоне". Однако он все равно чувствовал ее поддержку. Валерия и Иосиф Пригожин поженились в 2004 году. И для певицы, и для продюсера этот брак стал третьим по счету.

https://ria.ru/20210212/prigozhin-1597233824.html

дубай (город)

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2021

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шоу-бизнес, дубай (город), шоу-бизнес, иосиф пригожин, валерия (алла перфилова), иван ургант