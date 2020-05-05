"Поражено 80 процентов легких": Бабкина рассказала о своей болезни

По словам артистки, перед госпитализацией она почувствовала себя плохо: было трудно дышать, болела голова, подкатывала тошнота и сонливость. Бабкина вызвала скорую помощь.

Говоря о лечении в столичной клинике, Бабкина отдельно выделила работу российских специалистов.

"Наша медицина - круче всех. Я и во Франции была, и в Америке была, везде. Пока ты не задыхаешься, ты там никому не нужен. А у нас будут копаться", - сказала она.

На вопрос ведущего передачи "Пусть говорят" Дмитрия Борисова о состоянии легких, певица сказала, что у нее было поражено "около 80 процентов" тканей.

Изначально ее поместили в реанимацию и кормили какое-то время через зонд. Также певица призналась, что, по словам медиков, она продолжала разговаривать даже в бессознательном состоянии.

"Говорят, что я ругалась матом, понимаешь", — рассказала она.