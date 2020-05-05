Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-05-05T23:56
https://ria.ru/20200505/1570999860.html
"Поражено 80 процентов легких": Бабкина рассказала о своей болезни
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569690651_0:97:2829:1688_1036x0_80_0_0_7fd0d21697257bedfbc3fb16df4dc1f3.jpg
РИА Новости

"Поражено 80 процентов легких": Бабкина рассказала о своей болезни

20:36 05.05.2020 (обновлено: 23:56 05.05.2020)
123531
© РИА Новости / Григорий СысоевПевица Надежда Бабкина
Певица Надежда Бабкина
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Певица Надежда Бабкина в эфире Первого канала рассказала, как ее лечили от пневмонии.
По словам артистки, перед госпитализацией она почувствовала себя плохо: было трудно дышать, болела голова, подкатывала тошнота и сонливость. Бабкина вызвала скорую помощь.
Певица Надежда Бабкина
14 апреля, 18:22Распространение нового коронавируса
СМИ: Бабкина вышла из комы со словами "Охренеть!" и попросила картошки
Говоря о лечении в столичной клинике, Бабкина отдельно выделила работу российских специалистов.
"Наша медицина - круче всех. Я и во Франции была, и в Америке была, везде. Пока ты не задыхаешься, ты там никому не нужен. А у нас будут копаться", - сказала она.
На вопрос ведущего передачи "Пусть говорят" Дмитрия Борисова о состоянии легких, певица сказала, что у нее было поражено "около 80 процентов" тканей.
Изначально ее поместили в реанимацию и кормили какое-то время через зонд. Также певица призналась, что, по словам медиков, она продолжала разговаривать даже в бессознательном состоянии.

"Говорят, что я ругалась матом, понимаешь", — рассказала она.

В начале апреля Бабкину госпитализировали с пневмонией. Сообщалось, что ее ввели в искусственную кому. По словам представителей певицы, ее проверили на коронавирус, тест оказался отрицательным.
Надежда Бабкина
1 мая, 00:22Культура
Бабкина впервые после выздоровления обратилась к подписчикам
5141237520254
КультураКоронавирус COVID-19Шоу-бизнесНадежда Бабкина
Популярные комментарии
Что, так бывает? И корону не нашли? Удивительно..
5 мая, 20:52
ulia.karpova
191020011
И вода в лёгких бывает, в день по несколько литров откачивают или сама по катетеру стекает, без всякого ковид. Так что ерничать не надо, болезнь она не выбирает
5 мая, 21:05
Александр Смирнов
19230010
Рекомендуем
Возгорание высотного здание в эмирате Шарджа, ОАЭ
В ОАЭ загорелся небоскреб
Медицинские работники возле одной из клиник в Дрездене, Германия
В Институте Роберта Коха предупредили о двух новых волнах коронавируса
Медицинские работники приемного отделения национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
В Москве умерли 50 пациентов с коронавирусом
Порт в Севастополе
Немецкий депутат согласился со словами Герхарда Шредера о Крыме
Кадр из фильма Крик дельфина
Умерла актриса Татьяна Паркина
Медики карантинного центра в Коммунарке
В Минздраве назвали главное условие победы над коронавирусом
Президент США Дональд Трамп на брифинге для прессы по поводу ситуации с коронавирусом в Белом доме
Трамп пообещал рассказать о происхождении коронавируса в скором времени
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией в госпитале ФГБУ НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева Минздрава России
В Москве умер 51 пациент с коронавирусом
Коронавирус
"Мы его не контролируем". Ученый — о странном поведении SARS-CoV-2
Снимок коронавируса COVID-19, опубликованный Роспотребнадзором
У коронавируса нашли опасную мутацию
Медицинский работник в автомобиле скорой помощи
В Омске уволился главврач больницы, где выявили вспышку коронавируса
Сто лет назад Тунгусский метеорит упал в районе реки Подкаменная Тунгуска
Ученые выдвинули новую версию "падения" Тунгусского метеорита
Змея, найденная в квартире на юго-западе Москвы
На юго-западе Москвы в квартиру заползла змея
Работа аптеки
Как выжить оставшимся без лекарств тяжелобольным
Машина скорой помощи
В Пензе от пневмонии умерла фельдшер скорой помощи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:56В США откроется для посетителей самый помещаемый национальный парк
03:54Трамп пообещал разобраться в деле об убийстве белыми афроамериканца
03:53Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае
03:51Телеканал "Победа" покажет ранее неизданные кадры с парада 1945 года
03:51В США оценили распространение коронавируса в Сирии
03:49Саранский "Биохимик" готов выпускать препарат для лечения COVID-19
03:44Житель Уссурийска пойдет под суд за фейк о COVID-19
03:43В Саудовской Аравии создали спецподразделение по контролю за карантином
03:28В Госдепе назвали "плохой новостью" наступление ЛНА на Триполи
03:27Пушков оценил семь причин Дурова не переезжать в Кремниевую долину
03:26Более 600 жителей Абхазии незаконно получили российские пенсии
03:09Мадуро назвал ответственного за вторжение боевиков из Колумбии
03:05В CША оценили участие сирийских наемников в ливийском конфликте
03:00Назван правильный способ носить маску весной
02:50В Калифорнии электрокомпанию "наказали" на $2 миллиарда за пожары
02:44В Москве 9 мая запустят салют в расцветке флага России
02:42Врач опасается, что Бабкина не сможет вернуться на сцену
02:40В Госдепе заявили, что США не добиваются ухода России из Сирии
02:31В Иране землетрясение повредило древнюю крепость Фаляк-оль-Афлак
02:28Польский эксперт предрек раскол Европы из-за "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния