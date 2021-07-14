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Шоубиз
https://ria.ru/20210714/zavorotnyuk-1741223578.html
Знакомый семьи Заворотнюк поделился подробностями о ее состоянии
Знакомый семьи Заворотнюк поделился подробностями о ее состоянии - РИА Новости, 14.07.2021
Знакомый семьи Заворотнюк поделился подробностями о ее состоянии
Режиссер Анатолий Демидов рассказал о самочувствии Анастасии Заворотнюк. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T13:27
2021-07-14T13:27
здоровье
шоубиз
анастасия заворотнюк
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Режиссер Анатолий Демидов рассказал о самочувствии Анастасии Заворотнюк. О том, что сейчас происходит с актрисой, с ним поделились их общие знакомые. По словам Демидова, врачам удалось вернуть артистку в ремиссию, и сейчас она находится в загородном доме. "В сознании, адекватно на все реагирует. Много времени проводит во дворе на свежем воздухе, в коляске. Ее всегда сопровождает нанятая сиделка. Одну Анастасию никогда не оставляют. Водные процедуры для нее пока под запретом", — говорит режиссер. Один из его друзей недавно видел актрису. Он считает, что она была "в хорошем настроении", ему "даже показалось, в некоей эйфории, возможно, из-за лекарств. А препараты она продолжает принимать, чтобы не было болезненных ощущений". Режиссеру передали, что Анастасия выглядела "неплохо". Она была в косынке — "волос нет" — и солнцезащитных очках."Она сильно поправилась, но знакомые, уже видевшие ее в таком состоянии, привыкли к ее нынешнему весу. И она тоже к себе такой привыкает", — делится Демидов. Заворотнюк еще сложно передвигаться самостоятельно, а гормональная и химиотерапия повлияли на ее сердце, печень и почки, уверяет Демидов. Он слышал, что у актрисы есть "некоторые трудности с речью и двигательной функцией", а также с памятью. Ей регулярно делают массажи, и это хорошо сказывается на ее правой руке, которая "частично обездвижена еще с прошлого года". В 2018 врачи поставили артистке диагноз глиобластома (опухоль головного мозга). В мае один из приближенных к семье Заворотнюк раскрыл, что у нее случился рецидив.
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здоровье, анастасия заворотнюк
13:27 14.07.2021
 

Знакомый семьи Заворотнюк поделился подробностями о ее состоянии

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Режиссер Анатолий Демидов рассказал о самочувствии Анастасии Заворотнюк.
О том, что сейчас происходит с актрисой, с ним поделились их общие знакомые. По словам Демидова, врачам удалось вернуть артистку в ремиссию, и сейчас она находится в загородном доме.
"В сознании, адекватно на все реагирует. Много времени проводит во дворе на свежем воздухе, в коляске. Ее всегда сопровождает нанятая сиделка. Одну Анастасию никогда не оставляют. Водные процедуры для нее пока под запретом", — говорит режиссер.
Один из его друзей недавно видел актрису. Он считает, что она была "в хорошем настроении", ему "даже показалось, в некоей эйфории, возможно, из-за лекарств. А препараты она продолжает принимать, чтобы не было болезненных ощущений".
Режиссеру передали, что Анастасия выглядела "неплохо". Она была в косынке — "волос нет" — и солнцезащитных очках.
"Она сильно поправилась, но знакомые, уже видевшие ее в таком состоянии, привыкли к ее нынешнему весу. И она тоже к себе такой привыкает", — делится Демидов.
Заворотнюк еще сложно передвигаться самостоятельно, а гормональная и химиотерапия повлияли на ее сердце, печень и почки, уверяет Демидов. Он слышал, что у актрисы есть "некоторые трудности с речью и двигательной функцией", а также с памятью. Ей регулярно делают массажи, и это хорошо сказывается на ее правой руке, которая "частично обездвижена еще с прошлого года".
В 2018 врачи поставили артистке диагноз глиобластома (опухоль головного мозга). В мае один из приближенных к семье Заворотнюк раскрыл, что у нее случился рецидив.
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