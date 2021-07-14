https://ria.ru/20210714/zavorotnyuk-1741223578.html

Знакомый семьи Заворотнюк поделился подробностями о ее состоянии

Знакомый семьи Заворотнюк поделился подробностями о ее состоянии - РИА Новости, 14.07.2021

Знакомый семьи Заворотнюк поделился подробностями о ее состоянии

Режиссер Анатолий Демидов рассказал о самочувствии Анастасии Заворотнюк. РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T13:27

2021-07-14T13:27

2021-07-14T13:27

здоровье

шоубиз

анастасия заворотнюк

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Режиссер Анатолий Демидов рассказал о самочувствии Анастасии Заворотнюк. О том, что сейчас происходит с актрисой, с ним поделились их общие знакомые. По словам Демидова, врачам удалось вернуть артистку в ремиссию, и сейчас она находится в загородном доме. "В сознании, адекватно на все реагирует. Много времени проводит во дворе на свежем воздухе, в коляске. Ее всегда сопровождает нанятая сиделка. Одну Анастасию никогда не оставляют. Водные процедуры для нее пока под запретом", — говорит режиссер. Один из его друзей недавно видел актрису. Он считает, что она была "в хорошем настроении", ему "даже показалось, в некоей эйфории, возможно, из-за лекарств. А препараты она продолжает принимать, чтобы не было болезненных ощущений". Режиссеру передали, что Анастасия выглядела "неплохо". Она была в косынке — "волос нет" — и солнцезащитных очках."Она сильно поправилась, но знакомые, уже видевшие ее в таком состоянии, привыкли к ее нынешнему весу. И она тоже к себе такой привыкает", — делится Демидов. Заворотнюк еще сложно передвигаться самостоятельно, а гормональная и химиотерапия повлияли на ее сердце, печень и почки, уверяет Демидов. Он слышал, что у актрисы есть "некоторые трудности с речью и двигательной функцией", а также с памятью. Ей регулярно делают массажи, и это хорошо сказывается на ее правой руке, которая "частично обездвижена еще с прошлого года". В 2018 врачи поставили артистке диагноз глиобластома (опухоль головного мозга). В мае один из приближенных к семье Заворотнюк раскрыл, что у нее случился рецидив.

https://ria.ru/20210405/zavorotnyuk-1604217529.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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здоровье, анастасия заворотнюк