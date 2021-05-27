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https://ria.ru/20210527/zavorotnyuk-1734435836.html
Анастасия Заворотнюк в тяжелом состоянии: что говорят ее близкие
Анастасия Заворотнюк в тяжелом состоянии: что говорят ее близкие - РИА Новости, 27.05.2021
Анастасия Заворотнюк в тяжелом состоянии: что говорят ее близкие
Близкие и коллеги актрисы Анастасии Заворотнюк, которая почти три года борется с тяжелым онкологическим заболеванием, рассказали об ухудшении состояния звезды... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T17:57
2021-05-27T21:27
здоровье
анна заворотнюк
шоу-бизнес
петр чернышев
знаменитости
звезды
московская область (подмосковье)
шоубиз
анастасия заворотнюк
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Близкие и коллеги актрисы Анастасии Заворотнюк, которая почти три года борется с тяжелым онкологическим заболеванием, рассказали об ухудшении состояния звезды сериала "Моя прекрасная няня", и о том, как переживают за нее. "Болезнь мамы перевернула меня вверх дном" Больше всех за актрису, конечно же, переживают ее родные. Дочь Анастасии, блогер и модель Анна Заворотнюк на своей странице в Instagram призналась, что до сих пор не может смириться с происходящим и даже проходит специальное лечение. Ранее девушка уже рассказывала, что происходящие в ее семье события — "боль", которую она переживает каждый день и минуту, а последние несколько лет стали "самыми тяжелыми" в ее жизни. Модель сравнивала свое состояние с "огромной дырой в груди"."Настя сейчас неузнаваема"Близкие актрисы, как и сама Анастасия Заворотнюк, все эти годы не давали развернутых комментариев по поводу ее здоровья. Однако друзья и коллеги иногда делятся с журналистами некоторыми подробностями жизни любимой артистки при условии соблюдения строгой анонимности.Недавно один из приближенных к семье Заворотнюк рассказал, что врачи после улучшения состояния у актрисы диагностировали у нее рецидив.По его словам, лечиться за границей звезда "Моей прекрасной няни" не будет, так как только отечественные врачи дают благоприятные прогнозы и считают, что у нее есть шанс победить страшное заболевание. Где и с кем сейчас живет Анастасия Заворотнюк?Друзья актрисы сообщили, что она живет в своем загородном доме в Подмосковье, где ее окружили любовью и заботой родные и муж, фигурист Петр Чернышев.
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здоровье, анна заворотнюк, шоу-бизнес, петр чернышев, знаменитости, звезды, московская область (подмосковье), анастасия заворотнюк

Анастасия Заворотнюк в тяжелом состоянии: что говорят ее близкие

17:57 27.05.2021 (обновлено: 21:27 27.05.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Близкие и коллеги актрисы Анастасии Заворотнюк, которая почти три года борется с тяжелым онкологическим заболеванием, рассказали об ухудшении состояния звезды сериала "Моя прекрасная няня", и о том, как переживают за нее.

"Болезнь мамы перевернула меня вверх дном"

Больше всех за актрису, конечно же, переживают ее родные. Дочь Анастасии, блогер и модель Анна Заворотнюк на своей странице в Instagram призналась, что до сих пор не может смириться с происходящим и даже проходит специальное лечение.
© Фото : anna_zavorotnyuk Скрин сторис из инстаграма Анны Заворотнюк
Скрин сторис из инстаграма Анны Заворотнюк - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© Фото : anna_zavorotnyuk
Скрин сторис из инстаграма Анны Заворотнюк

"Страшная болезнь моей мамы, которая окончательно перевернула меня вверх дном, — поделилась Анна. — Я лечилась на протяжении полутра лет и до сих пор это делаю".

Ранее девушка уже рассказывала, что происходящие в ее семье события — "боль", которую она переживает каждый день и минуту, а последние несколько лет стали "самыми тяжелыми" в ее жизни. Модель сравнивала свое состояние с "огромной дырой в груди".

"Она становится то меньше, то заполоняет все тело. Я занимаюсь с психологом и пытаюсь справиться с этим ударом судьбы как могу. Пусть кто-то считает мою позицию странной, неправильной, мне абсолютно все равно", — обратилась она к подписчикам.

"Настя сейчас неузнаваема"

Близкие актрисы, как и сама Анастасия Заворотнюк, все эти годы не давали развернутых комментариев по поводу ее здоровья. Однако друзья и коллеги иногда делятся с журналистами некоторыми подробностями жизни любимой артистки при условии соблюдения строгой анонимности.
Недавно один из приближенных к семье Заворотнюк рассказал, что врачи после улучшения состояния у актрисы диагностировали у нее рецидив.

"Настя сейчас неузнаваема — она очень полная из-за гормональных препаратов и совсем без волос. Совсем другой человек, — поделился ее коллега. — Она была так рада, когда врачи разрешили ей плавание. Надеялась вернуть прежнюю форму. Все было хорошо, бассейн и правда на каком-то этапе помог ей как хорошая физиотерапия. Вес не ушел, но чувствовать она себя стала лучше. Но потом Насте стало плохо в бассейне. На обследовании стало понятно, что головокружение случилось из-за рецидива рака. И сейчас врачи делают все возможное, чтобы болезнь снова вошла в стадию ремиссии".

По его словам, лечиться за границей звезда "Моей прекрасной няни" не будет, так как только отечественные врачи дают благоприятные прогнозы и считают, что у нее есть шанс победить страшное заболевание.

Где и с кем сейчас живет Анастасия Заворотнюк?

Друзья актрисы сообщили, что она живет в своем загородном доме в Подмосковье, где ее окружили любовью и заботой родные и муж, фигурист Петр Чернышев.

"Они живут очень замкнуто. Настя все время в своем загородном доме. Инстаграм "Поддержка Заворотнюк" ведет ее дочь Аня, а личную страничку Настя ведет сама", — прокомментировала журналистам знакомая семьи.

Ольга Прокофьева в программе Лучше- правду! с Суреном Каграмановым - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
21 декабря 2020, 15:29Шоубиз
Ольга Прокофьева рассказала об отношениях с Анастасией Заворотнюк
 
ШоубизЗдоровьеАнна ЗаворотнюкШоу-бизнесПетр ЧернышевЗнаменитостизвездыМосковская область (Подмосковье)Анастасия Заворотнюк
 
 
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