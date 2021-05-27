https://ria.ru/20210527/zavorotnyuk-1734435836.html

Анастасия Заворотнюк в тяжелом состоянии: что говорят ее близкие

Анастасия Заворотнюк в тяжелом состоянии: что говорят ее близкие - РИА Новости, 27.05.2021

Анастасия Заворотнюк в тяжелом состоянии: что говорят ее близкие

Близкие и коллеги актрисы Анастасии Заворотнюк, которая почти три года борется с тяжелым онкологическим заболеванием, рассказали об ухудшении состояния звезды... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T17:57

2021-05-27T17:57

2021-05-27T21:27

здоровье

анна заворотнюк

шоу-бизнес

петр чернышев

знаменитости

звезды

московская область (подмосковье)

шоубиз

анастасия заворотнюк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155867/21/1558672177_0:382:2048:1533_1920x0_80_0_0_77e4cc0d9ee8ceba03fe11ebd09575d4.jpg

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Близкие и коллеги актрисы Анастасии Заворотнюк, которая почти три года борется с тяжелым онкологическим заболеванием, рассказали об ухудшении состояния звезды сериала "Моя прекрасная няня", и о том, как переживают за нее. "Болезнь мамы перевернула меня вверх дном" Больше всех за актрису, конечно же, переживают ее родные. Дочь Анастасии, блогер и модель Анна Заворотнюк на своей странице в Instagram призналась, что до сих пор не может смириться с происходящим и даже проходит специальное лечение. Ранее девушка уже рассказывала, что происходящие в ее семье события — "боль", которую она переживает каждый день и минуту, а последние несколько лет стали "самыми тяжелыми" в ее жизни. Модель сравнивала свое состояние с "огромной дырой в груди"."Настя сейчас неузнаваема"Близкие актрисы, как и сама Анастасия Заворотнюк, все эти годы не давали развернутых комментариев по поводу ее здоровья. Однако друзья и коллеги иногда делятся с журналистами некоторыми подробностями жизни любимой артистки при условии соблюдения строгой анонимности.Недавно один из приближенных к семье Заворотнюк рассказал, что врачи после улучшения состояния у актрисы диагностировали у нее рецидив.По его словам, лечиться за границей звезда "Моей прекрасной няни" не будет, так как только отечественные врачи дают благоприятные прогнозы и считают, что у нее есть шанс победить страшное заболевание. Где и с кем сейчас живет Анастасия Заворотнюк?Друзья актрисы сообщили, что она живет в своем загородном доме в Подмосковье, где ее окружили любовью и заботой родные и муж, фигурист Петр Чернышев.

https://ria.ru/20201221/prokofeva-1590206875.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, анна заворотнюк, шоу-бизнес, петр чернышев, знаменитости, звезды, московская область (подмосковье), анастасия заворотнюк