https://ria.ru/20210220/zavorotnyuk-1598333939.html
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала, как переживает болезнь мамы
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала, как переживает болезнь мамы
Анна Заворотнюк, блогер, модель и дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, которая почти два года борется с серьезным заболеванием, опубликовала в Instagram пост и... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T14:27
2021-02-20T14:27
2021-02-20T14:27
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Анна Заворотнюк, блогер, модель и дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, которая почти два года борется с серьезным заболеванием, опубликовала в Instagram пост и рассказала, как переживает это тяжелое время. Дочь звезды ситкома "Моя прекрасная няня" заявила, что ей надоели постоянные приглашения на передачи и ток-шоу (причем за участие в некоторых, по словам Анны, ей готовы были заплатить "кучу денег"), от которых она постоянно отказывается."Даже после своего отказа, я чувствую всю эту грязь на себе. Я слишком сильно люблю и уважаю свою маму, чтобы пойти рассказывать о таких вещах. Эта та тема, где ты даже боишься колыхать воздух, а не то чтобы трубить об этом, в подробностях, на всю страну. Поэтому я никогда не поднимаю эту тему. И люди, которые этого не понимают и продолжают донимать меня своими совсем нетактичными вопросами тоже мне очень надоедают", — высказалась блогер. По словам Анны Заворотнюк, то, что сейчас происходит в ее семье — "боль", которую она переживает каждый день и каждую минуту. Модель сравнила это состояние с "огромной дырой в груди".Анна, которая ранее не вела активно Instagram, как делает это в последнее время, призналась, что эта соцсеть стала ее "отдушиной". "Я нашла здесь всех вас, прекрасных и понимающих друзей. Спасибо, искреннее спасибо тем, кто со мной на одной волне. Кто настолько чуток и правильно улавливает весь мой посыл", — заключила она.К посту блогер приложила совместный снимок с мамой, сделанный в 2017-м году, еще до выявления страшного диагноза. На фото Анна и Анастасия Заворотнюк в машине, куда-то едут вместе: обе улыбаются и прекрасно выглядят.
https://ria.ru/20210110/zavorotnyuk-1592431001.html
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анна заворотнюк, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, instagram, анастасия заворотнюк
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости.
Анна Заворотнюк, блогер, модель и дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, которая почти два года борется
с серьезным заболеванием, опубликовала
в Instagram пост и рассказала, как переживает это тяжелое время.
"Последние два года были самыми тяжелыми в моей жизни. Любой человек, кто когда либо сталкивался с серьезной болезнью очень близкого человека, поймет меня сейчас. Мне невероятно тяжело, но я не хочу чтобы меня жалели", — написала Анна.
Дочь звезды ситкома "Моя прекрасная няня" заявила, что ей надоели постоянные приглашения на передачи и ток-шоу (причем за участие в некоторых, по словам Анны, ей готовы были заплатить "кучу денег"), от которых она постоянно отказывается.
"Даже после своего отказа, я чувствую всю эту грязь на себе. Я слишком сильно люблю и уважаю свою маму, чтобы пойти рассказывать о таких вещах. Эта та тема, где ты даже боишься колыхать воздух, а не то чтобы трубить об этом, в подробностях, на всю страну. Поэтому я никогда не поднимаю эту тему. И люди, которые этого не понимают и продолжают донимать меня своими совсем нетактичными вопросами тоже мне очень надоедают", — высказалась блогер.
По словам Анны Заворотнюк, то, что сейчас происходит в ее семье — "боль", которую она переживает каждый день и каждую минуту. Модель сравнила это состояние с "огромной дырой в груди".
"Она становится то меньше, то заполоняет все тело. Я занимаюсь с психологом и пытаюсь справиться с этим ударом судьбы как могу. Пусть кто-то считает мою позицию странной, неправильной, мне абсолютно все равно", — обратилась она подписчикам.
Анна, которая ранее не вела активно Instagram, как делает это в последнее время, призналась, что эта соцсеть стала ее "отдушиной". "Я нашла здесь всех вас, прекрасных и понимающих друзей. Спасибо, искреннее спасибо тем, кто со мной на одной волне. Кто настолько чуток и правильно улавливает весь мой посыл", — заключила она.
К посту блогер приложила совместный снимок с мамой, сделанный в 2017-м году, еще до выявления страшного диагноза. На фото Анна и Анастасия Заворотнюк в машине, куда-то едут вместе: обе улыбаются и прекрасно выглядят.