https://ria.ru/20210220/zavorotnyuk-1598333939.html

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала, как переживает болезнь мамы

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала, как переживает болезнь мамы

Анна Заворотнюк, блогер, модель и дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, которая почти два года борется с серьезным заболеванием, опубликовала в Instagram пост и... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T14:27

2021-02-20T14:27

2021-02-20T14:27

анна заворотнюк

шоу-бизнес

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instagram

шоубиз

анастасия заворотнюк

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Анна Заворотнюк, блогер, модель и дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, которая почти два года борется с серьезным заболеванием, опубликовала в Instagram пост и рассказала, как переживает это тяжелое время. Дочь звезды ситкома "Моя прекрасная няня" заявила, что ей надоели постоянные приглашения на передачи и ток-шоу (причем за участие в некоторых, по словам Анны, ей готовы были заплатить "кучу денег"), от которых она постоянно отказывается."Даже после своего отказа, я чувствую всю эту грязь на себе. Я слишком сильно люблю и уважаю свою маму, чтобы пойти рассказывать о таких вещах. Эта та тема, где ты даже боишься колыхать воздух, а не то чтобы трубить об этом, в подробностях, на всю страну. Поэтому я никогда не поднимаю эту тему. И люди, которые этого не понимают и продолжают донимать меня своими совсем нетактичными вопросами тоже мне очень надоедают", — высказалась блогер. По словам Анны Заворотнюк, то, что сейчас происходит в ее семье — "боль", которую она переживает каждый день и каждую минуту. Модель сравнила это состояние с "огромной дырой в груди".Анна, которая ранее не вела активно Instagram, как делает это в последнее время, призналась, что эта соцсеть стала ее "отдушиной". "Я нашла здесь всех вас, прекрасных и понимающих друзей. Спасибо, искреннее спасибо тем, кто со мной на одной волне. Кто настолько чуток и правильно улавливает весь мой посыл", — заключила она.К посту блогер приложила совместный снимок с мамой, сделанный в 2017-м году, еще до выявления страшного диагноза. На фото Анна и Анастасия Заворотнюк в машине, куда-то едут вместе: обе улыбаются и прекрасно выглядят.

https://ria.ru/20210110/zavorotnyuk-1592431001.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна заворотнюк, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, instagram, анастасия заворотнюк