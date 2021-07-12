https://ria.ru/20210712/uspenskaya-1740954237.html

Любовь Успенская пожаловалась на последствия перенесенного коронавируса

Любовь Успенская пожаловалась на последствия перенесенного коронавируса - РИА Новости, 12.07.2021

Любовь Успенская пожаловалась на последствия перенесенного коронавируса

Любовь Успенская призналась, что страдает от последствий перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом она рассказала "Собеседнику". РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T16:43

2021-07-12T16:43

2021-07-12T16:43

шоубиз

коронавирус covid-19

любовь успенская

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Любовь Успенская призналась, что страдает от последствий перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом она рассказала "Собеседнику".О том, как перенес коронавирус, раскрыл Иосиф Пригожин. По словам продюсера, болезнь протекала настолько тяжело, что он даже составил завещание.Легче Ковид протекал у ведущего программы "Пусть говорят" Дмитрия Борисова. О своих симптомах он сообщил в личном микроблоге.

https://ria.ru/20210709/ivlev-1740668682.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, любовь успенская