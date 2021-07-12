https://ria.ru/20210712/uspenskaya-1740954237.html
Любовь Успенская пожаловалась на последствия перенесенного коронавируса
Любовь Успенская пожаловалась на последствия перенесенного коронавируса - РИА Новости, 12.07.2021
Любовь Успенская пожаловалась на последствия перенесенного коронавируса
Любовь Успенская призналась, что страдает от последствий перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом она рассказала "Собеседнику". РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T16:43
2021-07-12T16:43
2021-07-12T16:43
шоубиз
коронавирус covid-19
любовь успенская
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581242463_0:0:2223:1250_1920x0_80_0_0_2fbe516251de6e398adfd3f35d79e370.jpg
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Любовь Успенская призналась, что страдает от последствий перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом она рассказала "Собеседнику".О том, как перенес коронавирус, раскрыл Иосиф Пригожин. По словам продюсера, болезнь протекала настолько тяжело, что он даже составил завещание.Легче Ковид протекал у ведущего программы "Пусть говорят" Дмитрия Борисова. О своих симптомах он сообщил в личном микроблоге.
https://ria.ru/20210709/ivlev-1740668682.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581242463_120:0:2223:1577_1920x0_80_0_0_c2148f4c31a6e56f3499c8b2c82fbbd6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, любовь успенская