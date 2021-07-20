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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210720/yudashkin-1742041815.html
"Морально помогла": Валентин Юдашкин рассказал о дружбе с Аллой Пугачевой
"Морально помогла": Валентин Юдашкин рассказал о дружбе с Аллой Пугачевой - РИА Новости, 20.07.2021
"Морально помогла": Валентин Юдашкин рассказал о дружбе с Аллой Пугачевой
Валентин Юдашкин рассказал о многолетней дружбе с Аллой Пугачевой. Он поделился тем, как складывались их отношения, в выпуске программы "Эмпатия Манучи". РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T18:58
2021-07-20T18:58
шоубиз
валентин юдашкин
алла пугачева
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Валентин Юдашкин рассказал о многолетней дружбе с Аллой Пугачевой. Он поделился тем, как складывались их отношения, в выпуске программы "Эмпатия Манучи". По словам модельера, Алла Борисовна – нежный друг."Ей важно не обидеть человека. Она очень тактична. Шли годы, а отношения наши были ровными, уважительными ко мне, к Марине, моей семье. Т.е. не было никаких потрясений, если нужна какая-то помощь, то достаточно лишь намека. Как я к ней, так и она ко мне", — говорит Юдашкин.По словам дизайнера, Пугачева испугалась, когда узнала о его болезни. Она была в растерянности. "У нее была паника. Она не понимала, чем помочь — и такой я ее раньше никогда не видел, потому что она всегда знает, чем помочь. Она морально помогла, очень аккуратно заставляла меня что-то делать", — вспоминает Юдашкин.Уже несколько лет модельер болеет онкологией. Ранее его супруга раскрыла, как он переболел коронавирусом.
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валентин юдашкин, алла пугачева
18:58 20.07.2021
 

"Морально помогла": Валентин Юдашкин рассказал о дружбе с Аллой Пугачевой

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМодельер Валентин Юдашкин на традиционном праздничном шоу к Международному женскому дню в Государственном Кремлевском Дворце
Модельер Валентин Юдашкин на традиционном праздничном шоу к Международному женскому дню в Государственном Кремлевском Дворце - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Валентин Юдашкин рассказал о многолетней дружбе с Аллой Пугачевой. Он поделился тем, как складывались их отношения, в выпуске программы "Эмпатия Манучи".
По словам модельера, Алла Борисовна – нежный друг.
"Ей важно не обидеть человека. Она очень тактична. Шли годы, а отношения наши были ровными, уважительными ко мне, к Марине, моей семье. Т.е. не было никаких потрясений, если нужна какая-то помощь, то достаточно лишь намека. Как я к ней, так и она ко мне", — говорит Юдашкин.
По словам дизайнера, Пугачева испугалась, когда узнала о его болезни. Она была в растерянности. "У нее была паника. Она не понимала, чем помочь — и такой я ее раньше никогда не видел, потому что она всегда знает, чем помочь. Она морально помогла, очень аккуратно заставляла меня что-то делать", — вспоминает Юдашкин.
Уже несколько лет модельер болеет онкологией. Ранее его супруга раскрыла, как он переболел коронавирусом.
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