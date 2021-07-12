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Шоубиз
https://ria.ru/20210712/koronavirus-1740893051.html
Жена Юдашкина заявила, что он легко перенес COVID-19 после прививки
Жена Юдашкина заявила, что он легко перенес COVID-19 после прививки - РИА Новости, 12.07.2021
Жена Юдашкина заявила, что он легко перенес COVID-19 после прививки
Модельер Валентин Юдашкин сделал прививку и переболел коронавирусом в легкой форме, сообщила РИА Новости его супруга Марина Юдашкина. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T11:40
2021-07-12T11:48
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коронавирус covid-19
валентин юдашкин
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Модельер Валентин Юдашкин сделал прививку и переболел коронавирусом в легкой форме, сообщила РИА Новости его супруга Марина Юдашкина.Валентин Юдашкин – модельер и народный художник России. Родился в 1963 году в Московской области, окончил факультет моделирования Московского индустриального техникума, а затем продюсерский факультет ГИТИС. Успех дизайнеру принесла коллекция "Фаберже" (1991), которая была продемонстрирована в Париже в рамках Недели высокой моды. В 1993 году Юдашкин открыл собственный Дом моды Valentin Yudashkin.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, валентин юдашкин, москва
Жена Юдашкина заявила, что он легко перенес COVID-19 после прививки
11:40 12.07.2021 (обновлено: 11:48 12.07.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМодельер Валентин Юдашкин на традиционном праздничном шоу к Международному женскому дню в Государственном Кремлевском Дворце
Модельер Валентин Юдашкин на традиционном праздничном шоу к Международному женскому дню в Государственном Кремлевском Дворце - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Жена модельера Юдашкина сообщила, что он сделал прививку и переболел COVID-19 в легкой форме

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Модельер Валентин Юдашкин сделал прививку и переболел коронавирусом в легкой форме, сообщила РИА Новости его супруга Марина Юдашкина.
"Уже все в порядке, он переболел. Чувствовал себя хорошо, потому что была прививка, поэтому легко переболел, не было ни температуры, ничего", - сказала собеседница агентства.
Валентин Юдашкин – модельер и народный художник России. Родился в 1963 году в Московской области, окончил факультет моделирования Московского индустриального техникума, а затем продюсерский факультет ГИТИС. Успех дизайнеру принесла коллекция "Фаберже" (1991), которая была продемонстрирована в Париже в рамках Недели высокой моды. В 1993 году Юдашкин открыл собственный Дом моды Valentin Yudashkin.
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ШоубизКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Валентин ЮдашкинМосква
 
 
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