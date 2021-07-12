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Жена Юдашкина заявила, что он легко перенес COVID-19 после прививки
Жена Юдашкина заявила, что он легко перенес COVID-19 после прививки - РИА Новости, 12.07.2021
Жена Юдашкина заявила, что он легко перенес COVID-19 после прививки
Модельер Валентин Юдашкин сделал прививку и переболел коронавирусом в легкой форме, сообщила РИА Новости его супруга Марина Юдашкина. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T11:40
2021-07-12T11:40
2021-07-12T11:48
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Модельер Валентин Юдашкин сделал прививку и переболел коронавирусом в легкой форме, сообщила РИА Новости его супруга Марина Юдашкина.Валентин Юдашкин – модельер и народный художник России. Родился в 1963 году в Московской области, окончил факультет моделирования Московского индустриального техникума, а затем продюсерский факультет ГИТИС. Успех дизайнеру принесла коллекция "Фаберже" (1991), которая была продемонстрирована в Париже в рамках Недели высокой моды. В 1993 году Юдашкин открыл собственный Дом моды Valentin Yudashkin.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, валентин юдашкин, москва
Жена Юдашкина заявила, что он легко перенес COVID-19 после прививки
11:40 12.07.2021 (обновлено: 11:48 12.07.2021)
Жена модельера Юдашкина сообщила, что он сделал прививку и переболел COVID-19 в легкой форме