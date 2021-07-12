https://ria.ru/20210712/koronavirus-1740893051.html

Жена Юдашкина заявила, что он легко перенес COVID-19 после прививки

Жена Юдашкина заявила, что он легко перенес COVID-19 после прививки - РИА Новости, 12.07.2021

Жена Юдашкина заявила, что он легко перенес COVID-19 после прививки

Модельер Валентин Юдашкин сделал прививку и переболел коронавирусом в легкой форме, сообщила РИА Новости его супруга Марина Юдашкина. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T11:40

2021-07-12T11:40

2021-07-12T11:48

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коронавирус covid-19

валентин юдашкин

москва

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Модельер Валентин Юдашкин сделал прививку и переболел коронавирусом в легкой форме, сообщила РИА Новости его супруга Марина Юдашкина.Валентин Юдашкин – модельер и народный художник России. Родился в 1963 году в Московской области, окончил факультет моделирования Московского индустриального техникума, а затем продюсерский факультет ГИТИС. Успех дизайнеру принесла коллекция "Фаберже" (1991), которая была продемонстрирована в Париже в рамках Недели высокой моды. В 1993 году Юдашкин открыл собственный Дом моды Valentin Yudashkin.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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