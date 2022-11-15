https://ria.ru/20221115/gubin-1831567061.html

"Действительно болею": Губин пожаловался на проблемы с дыханием

"Действительно болею": Губин пожаловался на проблемы с дыханием - РИА Новости, 15.11.2022

"Действительно болею": Губин пожаловался на проблемы с дыханием

Тяжелобольной певец Андрей Губин пожаловался на проблемы со здоровьем и рассказал о планах вернуться на сцену. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T12:27

2022-11-15T12:27

2022-11-15T12:27

шоубиз

андрей губин

здоровье

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Тяжелобольной певец Андрей Губин пожаловался на проблемы со здоровьем и рассказал о планах вернуться на сцену. Однако сестра музыканта Анастасия Клементьева поделилась информацией о том, что он продолжает писать музыку дома. В 2010 году Губин покинул сцену из-за проблем со здоровьем. По словам знаменитости, его мучили страшные боли. Он также сообщил диагноз – двусторонняя прозопалгия лица.Сейчас артист редко появляется на публике и ведет затворнический образ жизни. Ранее Губин объяснил, почему должен Фадееву 15 тысяч евро. Ему заказали четыре песни для "Фабрики звезд", но он выполнил только половину работы.

https://ria.ru/20211026/gubin-1756368329.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

андрей губин, здоровье