https://ria.ru/20221115/gubin-1831567061.html
"Действительно болею": Губин пожаловался на проблемы с дыханием
"Действительно болею": Губин пожаловался на проблемы с дыханием - РИА Новости, 15.11.2022
"Действительно болею": Губин пожаловался на проблемы с дыханием
Тяжелобольной певец Андрей Губин пожаловался на проблемы со здоровьем и рассказал о планах вернуться на сцену. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T12:27
2022-11-15T12:27
2022-11-15T12:27
шоубиз
андрей губин
здоровье
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Тяжелобольной певец Андрей Губин пожаловался на проблемы со здоровьем и рассказал о планах вернуться на сцену. Однако сестра музыканта Анастасия Клементьева поделилась информацией о том, что он продолжает писать музыку дома. В 2010 году Губин покинул сцену из-за проблем со здоровьем. По словам знаменитости, его мучили страшные боли. Он также сообщил диагноз – двусторонняя прозопалгия лица.Сейчас артист редко появляется на публике и ведет затворнический образ жизни. Ранее Губин объяснил, почему должен Фадееву 15 тысяч евро. Ему заказали четыре песни для "Фабрики звезд", но он выполнил только половину работы.
https://ria.ru/20211026/gubin-1756368329.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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андрей губин, здоровье
Шоубиз, Андрей Губин, Здоровье
"Действительно болею": Губин пожаловался на проблемы с дыханием
Губин пожаловался на проблемы с дыханием и поделился творческими планами
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Тяжелобольной певец Андрей Губин пожаловался на проблемы со здоровьем и рассказал о планах вернуться на сцену.
"Мне дышать тяжело. Не то, что на сцене прыгать. Я, действительно, очень болею. Просто боюсь вам показывать это все", – сообщил артист в интервью "Пятому каналу".
Однако сестра музыканта Анастасия Клементьева поделилась информацией о том, что он продолжает писать музыку дома.
"Говорил, что работает над песнями, сочиняет", – рассказала родственница исполнителя.
В 2010 году Губин покинул сцену из-за проблем со здоровьем. По словам знаменитости, его мучили страшные боли. Он также сообщил диагноз – двусторонняя прозопалгия лица.
Сейчас артист редко появляется на публике и ведет затворнический образ жизни.
Ранее Губин объяснил
, почему должен Фадееву 15 тысяч евро. Ему заказали четыре песни для "Фабрики звезд", но он выполнил только половину работы.