https://ria.ru/20220222/gubin-1774401502.html

Губин рассказал о долге 15 тысяч евро перед Фадеевым

Губин рассказал о долге 15 тысяч евро перед Фадеевым - РИА Новости, 22.02.2022

Губин рассказал о долге 15 тысяч евро перед Фадеевым

Андрей Губин объяснил, за что должен Фадееву 15 тысяч евро. Об этом он рассказал в интервью "Аргументам и фактам". РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T18:03

2022-02-22T18:03

2022-02-22T18:03

шоубиз

андрей губин

максим фадеев

знаменитости

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Андрей Губин объяснил, за что должен Фадееву 15 тысяч евро. Об этом он рассказал в интервью "Аргументам и фактам"."Когда он занимался "Фабрикой звезд", мне заказали четыре песни для участников. Должны были заплатить за работу 45 тысяч евро. Я взял 15 и сделал половину работы, не довел до конца", — говорит Губин.По мнению музыканта, в шоубизе такая сумма "не долг"."... для Фадеева, думаю, эти деньги не такие существенные. Если бы он нуждался, он бы тогда мне напомнил про них", — уверен Губин. Певец утверждает: Алла Пугачева сказала ему, что продюсер не был заинтересован в его продвижении в качестве композитора. "Я ей показал эти песни, и она сказала: "Вот Максим хитрец, понимаю, почему он не хочет их брать", — вспоминает исполнитель.Недавно Маша Распутина раскрыла, что платит за свет 120 тысяч рублей в месяц.

https://ria.ru/20220218/morgenshtern-1773551607.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

андрей губин, максим фадеев, знаменитости