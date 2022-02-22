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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220222/gubin-1774401502.html
Губин рассказал о долге 15 тысяч евро перед Фадеевым
Губин рассказал о долге 15 тысяч евро перед Фадеевым - РИА Новости, 22.02.2022
Губин рассказал о долге 15 тысяч евро перед Фадеевым
Андрей Губин объяснил, за что должен Фадееву 15 тысяч евро. Об этом он рассказал в интервью "Аргументам и фактам". РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T18:03
2022-02-22T18:03
шоубиз
андрей губин
максим фадеев
знаменитости
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Андрей Губин объяснил, за что должен Фадееву 15 тысяч евро. Об этом он рассказал в интервью "Аргументам и фактам"."Когда он занимался "Фабрикой звезд", мне заказали четыре песни для участников. Должны были заплатить за работу 45 тысяч евро. Я взял 15 и сделал половину работы, не довел до конца", — говорит Губин.По мнению музыканта, в шоубизе такая сумма "не долг"."... для Фадеева, думаю, эти деньги не такие существенные. Если бы он нуждался, он бы тогда мне напомнил про них", — уверен Губин. Певец утверждает: Алла Пугачева сказала ему, что продюсер не был заинтересован в его продвижении в качестве композитора. "Я ей показал эти песни, и она сказала: "Вот Максим хитрец, понимаю, почему он не хочет их брать", — вспоминает исполнитель.Недавно Маша Распутина раскрыла, что платит за свет 120 тысяч рублей в месяц.
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андрей губин, максим фадеев, знаменитости
18:03 22.02.2022
 
Губин рассказал о долге 15 тысяч евро перед Фадеевым

Губин объяснил, почему должен Фадееву 15 тысяч евро с времен "Фабрики звезд"

© Фото : @Андрей Губин/ВКонтактеПевец Андрей Губин
Певец Андрей Губин - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© Фото : @Андрей Губин/ВКонтакте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Андрей Губин объяснил, за что должен Фадееву 15 тысяч евро. Об этом он рассказал в интервью "Аргументам и фактам".
"Когда он занимался "Фабрикой звезд", мне заказали четыре песни для участников. Должны были заплатить за работу 45 тысяч евро. Я взял 15 и сделал половину работы, не довел до конца", — говорит Губин.
По мнению музыканта, в шоубизе такая сумма "не долг".
"... для Фадеева, думаю, эти деньги не такие существенные. Если бы он нуждался, он бы тогда мне напомнил про них", — уверен Губин.
Певец утверждает: Алла Пугачева сказала ему, что продюсер не был заинтересован в его продвижении в качестве композитора.
"Я ей показал эти песни, и она сказала: "Вот Максим хитрец, понимаю, почему он не хочет их брать", — вспоминает исполнитель.
Недавно Маша Распутина раскрыла, что платит за свет 120 тысяч рублей в месяц.
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Опубликовано: Елена Громова
 
ШоубизАндрей ГубинМаксим ФадеевЗнаменитости
 
 
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