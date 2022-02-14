https://ria.ru/20220214/rasputina-1772661200.html

Распутина рассказала, что платит за электричество 120 тысяч рублей в месяц

Распутина рассказала, что платит за электричество 120 тысяч рублей в месяц - РИА Новости, 14.02.2022

Распутина рассказала, что платит за электричество 120 тысяч рублей в месяц

Маша Распутина рассказала, что платит за свет 120 тысяч рублей в месяц. По словам звезды, она редко занимается вопросами коммунальных услуг. РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T11:16

2022-02-14T11:16

2022-02-14T11:16

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маша распутина

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Маша Распутина рассказала, что платит за свет 120 тысяч рублей в месяц. По словам звезды, она редко занимается вопросами коммунальных услуг.В программе "Звезды сошлись" ведущие удивились таким расценкам.Распутина добавила, что также они с супругом немалую сумму тратят на охрану.Ранее о своих минимальных расходах рассказала Дана Борисова: она старается тратить около 300 тысяч рублей в месяц.

https://ria.ru/20210927/vovk-1751966819.html

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2022

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знаменитости, шоу-бизнес, маша распутина