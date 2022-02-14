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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220214/rasputina-1772661200.html
Распутина рассказала, что платит за электричество 120 тысяч рублей в месяц
Распутина рассказала, что платит за электричество 120 тысяч рублей в месяц - РИА Новости, 14.02.2022
Распутина рассказала, что платит за электричество 120 тысяч рублей в месяц
Маша Распутина рассказала, что платит за свет 120 тысяч рублей в месяц. По словам звезды, она редко занимается вопросами коммунальных услуг. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T11:16
2022-02-14T11:16
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
маша распутина
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Маша Распутина рассказала, что платит за свет 120 тысяч рублей в месяц. По словам звезды, она редко занимается вопросами коммунальных услуг.В программе "Звезды сошлись" ведущие удивились таким расценкам.Распутина добавила, что также они с супругом немалую сумму тратят на охрану.Ранее о своих минимальных расходах рассказала Дана Борисова: она старается тратить около 300 тысяч рублей в месяц.
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знаменитости, шоу-бизнес, маша распутина
11:16 14.02.2022
 
Распутина рассказала, что платит за электричество 120 тысяч рублей в месяц

Распутина рассказала, что платит за электричество 120 тысяч рублей в месяц

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Маша Распутина
Певица Маша Распутина - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Маша Распутина рассказала, что платит за свет 120 тысяч рублей в месяц. По словам звезды, она редко занимается вопросами коммунальных услуг.

"Всеми этими платежками занимается супруг. Однажды я заплатила, когда он лежал в больнице. Мне пришлось платить за свет 120 тысяч. У нас дом стоит – 800 квадратов… Мне сказали столько заплатить, я заплатила – все", – отметила артистка.

В программе "Звезды сошлись" ведущие удивились таким расценкам.

"Ты спишь при свете? Я Машу хочу на путь истинный наставить. Она платит и не знает, за что", – сказала Лера Кудрявцева.

Распутина добавила, что также они с супругом немалую сумму тратят на охрану.

"Муж за 20 тысяч долларов построил дом для охраны. Нам сказали: "Заплатите, и больше за охрану не будете платить". А потом поменялся управляющий. И мы все равно платим", – заключила звезда.

Ранее о своих минимальных расходах рассказала Дана Борисова: она старается тратить около 300 тысяч рублей в месяц.
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