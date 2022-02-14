Распутина рассказала, что платит за электричество 120 тысяч рублей в месяц
Распутина рассказала, что платит за электричество 120 тысяч рублей в месяц
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Маша Распутина рассказала, что платит за свет 120 тысяч рублей в месяц. По словам звезды, она редко занимается вопросами коммунальных услуг.
"Всеми этими платежками занимается супруг. Однажды я заплатила, когда он лежал в больнице. Мне пришлось платить за свет 120 тысяч. У нас дом стоит – 800 квадратов… Мне сказали столько заплатить, я заплатила – все", – отметила артистка.
В программе "Звезды сошлись" ведущие удивились таким расценкам.
"Ты спишь при свете? Я Машу хочу на путь истинный наставить. Она платит и не знает, за что", – сказала Лера Кудрявцева.
Распутина добавила, что также они с супругом немалую сумму тратят на охрану.
"Муж за 20 тысяч долларов построил дом для охраны. Нам сказали: "Заплатите, и больше за охрану не будете платить". А потом поменялся управляющий. И мы все равно платим", – заключила звезда.
Ранее о своих минимальных расходах рассказала Дана Борисова: она старается тратить около 300 тысяч рублей в месяц.
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