Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220124/borisova-1769256586.html
"Стараюсь жить на 300 тысяч в месяц": Борисова рассказала о своих тратах
"Стараюсь жить на 300 тысяч в месяц": Борисова рассказала о своих тратах - РИА Новости, 24.01.2022
"Стараюсь жить на 300 тысяч в месяц": Борисова рассказала о своих тратах
Дана Борисова рассказала о ежемесячных тратах. По словам ведущей, большие расходы у нее был в декабре – она купила подарки всем знакомым. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T15:37
2022-01-24T15:37
шоубиз
шоу-бизнес
знаменитости
дана борисова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/32449/83/324498362_0:0:1318:742_1920x0_80_0_0_8455e0db4d84ba78a2aa739d7ac6b0f0.jpg
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Дана Борисова рассказала о ежемесячных тратах. По словам ведущей, большие расходы у нее был в декабре – она купила подарки всем знакомым.В интервью порталу Sobesednik она добавила, что обычно старается расходовать меньшую сумму.Она добавила, что значительная часть бюджета у нее выделена на путешествия. Также расходы возрастают во время каникул. При этом звезда вместе с дочерью старается не тратить много денег на еду.Недавно Борисова поделилась с поклонниками фотографиями в купальнике из Египта – на кадрах были видны результаты липосакции. Пользователи раскритиковали внешний вид звезды.
https://ria.ru/20220117/rudkovskaya-1768171742.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/32449/83/324498362_0:0:1318:990_1920x0_80_0_0_4a5cbd922c83bb33b3ebd5159832c07a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шоу-бизнес, знаменитости, дана борисова
15:37 24.01.2022
 
"Стараюсь жить на 300 тысяч в месяц": Борисова рассказала о своих тратах

Борисова рассказала о своих минимальных тратах в месяц

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПразднование 35-летия Анастасии Волочковой
Празднование 35-летия Анастасии Волочковой - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Дана Борисова рассказала о ежемесячных тратах. По словам ведущей, большие расходы у нее был в декабре – она купила подарки всем знакомым.

"Я стараюсь особо не тратиться. Хотя в декабре у меня ушло очень много денег – примерно полмиллиона рублей. Я покупала подарки всем без исключения друзьям и знакомым. Конечно, на этом не экономила. Как можно экономить на близких?" – отметила Дана.

В интервью порталу Sobesednik она добавила, что обычно старается расходовать меньшую сумму.

"А так я стараюсь жить тысяч на триста в месяц. Самое скромное – 150 тысяч", – призналась ведущая.

Она добавила, что значительная часть бюджета у нее выделена на путешествия. Также расходы возрастают во время каникул. При этом звезда вместе с дочерью старается не тратить много денег на еду.

"У нас железное правильно с Полинкой: ночевать в холодильнике у нас ничего не должно. Мы все продукты съедаем в течение дня – специально мало покупаем. Но продукты у нас качественные, поэтому недешевые", – заключила Дана.

Недавно Борисова поделилась с поклонниками фотографиями в купальнике из Египта – на кадрах были видны результаты липосакции. Пользователи раскритиковали внешний вид звезды.
Фигурное катание. II этап Кубка России. Женщины. Произвольная программа - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
17 января, 11:33Шоубиз
Рудковская озвучила свой годовой заработок
 
ШоубизШоу-бизнесЗнаменитостиДана Борисова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:36Телескоп "Джеймс Уэбб" вышел на рабочую орбиту
00:24Минфин США сократил срок действия лицензий группы "ГАЗ"
00:18Киев оценил предстоящую встречу советников в "нормандском формате"
00:15В палате представителей США призвали ускорить передачу Польше танков
00:05США призвали освободить президента Буркина-Фасо
00:01США не примут участия во встрече нормандского формата на уровне советников
23:58США отказались идти на уступки России в вопросах безопасности
23:52Истребитель ВМС США F-35 упал в Южно-Китайское море
23:49Первый тур выборов президента Италии завершился безрезультатно
23:41США заявили, что учитывают мнение Европы в ответе на предложения России
23:37Пентагон пока не нашел признаков "неминуемости" вторжения России на Украину
23:31Псаки не смогла оценить предложение депутатов Госдумы о признании ДНР и ЛНР
23:29Макрон намерен предложить Путину "путь деэскалации" кризиса на Украине
23:24США готовы к новым контактам с Россией по Украине, заявил госдеп
23:20В Киеве заявили, что не могут вернуть Донбасс военным путем
23:18Пентагон объяснил, как подготовка к отправке военных в Европу поможет Киеву
23:14Захарова заявила, что США хотят морально "изничтожить" Украину
23:14СМИ: кабмин Украины отозвал законопроект о переходном периоде в Донбассе
23:12Пентагон заявил, что верит в дипломатическое решение ситуации на Украине
23:05Служить Америке не будем: болгары высказались о "войне с Россией"
Лента новостейМолния
Телескоп "Джеймс Уэбб" вышел на рабочую орбитуМинфин США сократил срок действия лицензий группы "ГАЗ"Киев оценил предстоящую встречу советников в "нормандском формате"В палате представителей США призвали ускорить передачу Польше танковСША призвали освободить президента Буркина-ФасоСША не примут участия во встрече нормандского формата на уровне советниковСША отказались идти на уступки России в вопросах безопасностиИстребитель ВМС США F-35 упал в Южно-Китайское мореПервый тур выборов президента Италии завершился безрезультатноСША заявили, что учитывают мнение Европы в ответе на предложения РоссииПентагон пока не нашел признаков "неминуемости" вторжения России на УкраинуПсаки не смогла оценить предложение депутатов Госдумы о признании ДНР и ЛНРМакрон намерен предложить Путину "путь деэскалации" кризиса на УкраинеСША готовы к новым контактам с Россией по Украине, заявил госдепВ Киеве заявили, что не могут вернуть Донбасс военным путемПентагон объяснил, как подготовка к отправке военных в Европу поможет КиевуЗахарова заявила, что США хотят морально "изничтожить" УкраинуСМИ: кабмин Украины отозвал законопроект о переходном периоде в ДонбассеПентагон заявил, что верит в дипломатическое решение ситуации на УкраинеСлужить Америке не будем: болгары высказались о "войне с Россией"