"Стараюсь жить на 300 тысяч в месяц": Борисова рассказала о своих тратах
Борисова рассказала о своих минимальных тратах в месяц
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Дана Борисова рассказала о ежемесячных тратах. По словам ведущей, большие расходы у нее был в декабре – она купила подарки всем знакомым.
"Я стараюсь особо не тратиться. Хотя в декабре у меня ушло очень много денег – примерно полмиллиона рублей. Я покупала подарки всем без исключения друзьям и знакомым. Конечно, на этом не экономила. Как можно экономить на близких?" – отметила Дана.
В интервью порталу Sobesednik она добавила, что обычно старается расходовать меньшую сумму.
"А так я стараюсь жить тысяч на триста в месяц. Самое скромное – 150 тысяч", – призналась ведущая.
Она добавила, что значительная часть бюджета у нее выделена на путешествия. Также расходы возрастают во время каникул. При этом звезда вместе с дочерью старается не тратить много денег на еду.
"У нас железное правильно с Полинкой: ночевать в холодильнике у нас ничего не должно. Мы все продукты съедаем в течение дня – специально мало покупаем. Но продукты у нас качественные, поэтому недешевые", – заключила Дана.
Недавно Борисова поделилась с поклонниками фотографиями в купальнике из Египта – на кадрах были видны результаты липосакции. Пользователи раскритиковали внешний вид звезды.
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