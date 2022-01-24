https://ria.ru/20220124/borisova-1769256586.html

"Стараюсь жить на 300 тысяч в месяц": Борисова рассказала о своих тратах

"Стараюсь жить на 300 тысяч в месяц": Борисова рассказала о своих тратах - РИА Новости, 24.01.2022

"Стараюсь жить на 300 тысяч в месяц": Борисова рассказала о своих тратах

Дана Борисова рассказала о ежемесячных тратах. По словам ведущей, большие расходы у нее был в декабре – она купила подарки всем знакомым. РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T15:37

2022-01-24T15:37

2022-01-24T15:37

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дана борисова

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Дана Борисова рассказала о ежемесячных тратах. По словам ведущей, большие расходы у нее был в декабре – она купила подарки всем знакомым.В интервью порталу Sobesednik она добавила, что обычно старается расходовать меньшую сумму.Она добавила, что значительная часть бюджета у нее выделена на путешествия. Также расходы возрастают во время каникул. При этом звезда вместе с дочерью старается не тратить много денег на еду.Недавно Борисова поделилась с поклонниками фотографиями в купальнике из Египта – на кадрах были видны результаты липосакции. Пользователи раскритиковали внешний вид звезды.

https://ria.ru/20220117/rudkovskaya-1768171742.html

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шоу-бизнес, знаменитости, дана борисова