https://ria.ru/20221224/ponomarenko-1841071578.html

Умер юморист Александр Пономаренко

Умер юморист Александр Пономаренко - РИА Новости, 24.12.2022

Умер юморист Александр Пономаренко

В возрасте 55 лет умер юморист Александр Пономаренко, сообщил РИА Новости его брат-близнец Валерий. РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T14:18

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александр пономаренко

андрей малахов

telegram (приложение)

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В возрасте 55 лет умер юморист Александр Пономаренко, сообщил РИА Новости его брат-близнец Валерий."Это правда, но я сейчас не в том состоянии, чтобы рассказать об обстоятельствах", — сказал собеседник агентства.Ранее телеведущий Андрей Малахов в своем Telegram-канале написал, что Пономаренко скончался от онкологического заболевания, добавив, что еще месяц назад велись съемки программы с его участием.Юмористический дуэт братьев Пономаренко получил широкую известность в программе "Кривое зеркало" под руководством Евгения Петросяна. Также близнецы участвовали в пародийном шоу "Повтори!".

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2022

Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

александр пономаренко, андрей малахов, telegram (приложение)