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Умер юморист Александр Пономаренко - РИА Новости, 24.12.2022
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Умер юморист Александр Пономаренко
Умер юморист Александр Пономаренко - РИА Новости, 24.12.2022
Умер юморист Александр Пономаренко
В возрасте 55 лет умер юморист Александр Пономаренко, сообщил РИА Новости его брат-близнец Валерий. РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T14:18
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александр пономаренко
андрей малахов
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В возрасте 55 лет умер юморист Александр Пономаренко, сообщил РИА Новости его брат-близнец Валерий."Это правда, но я сейчас не в том состоянии, чтобы рассказать об обстоятельствах", — сказал собеседник агентства.Ранее телеведущий Андрей Малахов в своем Telegram-канале написал, что Пономаренко скончался от онкологического заболевания, добавив, что еще месяц назад велись съемки программы с его участием.Юмористический дуэт братьев Пономаренко получил широкую известность в программе "Кривое зеркало" под руководством Евгения Петросяна. Также близнецы участвовали в пародийном шоу "Повтори!".
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александр пономаренко, андрей малахов, telegram (приложение)
Александр Пономаренко, Андрей Малахов, Telegram (приложение)
14:18 24.12.2022 (обновлено: 15:14 24.12.2022)
 
Умер юморист Александр Пономаренко

Юморист Александр Пономаренко умер в возрасте 55 лет

Фотография Александра Пономаренко в социальной сети
Фотография Александра Пономаренко в социальной сети
Фотография Александра Пономаренко в социальной сети. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В возрасте 55 лет умер юморист Александр Пономаренко, сообщил РИА Новости его брат-близнец Валерий.
"Это правда, но я сейчас не в том состоянии, чтобы рассказать об обстоятельствах", — сказал собеседник агентства.
Ранее телеведущий Андрей Малахов в своем Telegram-канале написал, что Пономаренко скончался от онкологического заболевания, добавив, что еще месяц назад велись съемки программы с его участием.

Юмористический дуэт братьев Пономаренко получил широкую известность в программе "Кривое зеркало" под руководством Евгения Петросяна. Также близнецы участвовали в пародийном шоу "Повтори!".
Фотография Александра Пономаренко в социальной сети
Фотография Александра Пономаренко в социальной сети
Фотография Александра Пономаренко в социальной сети
 
Александр ПономаренкоАндрей МалаховTelegram (приложение)
 
 
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