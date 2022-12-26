https://ria.ru/20221226/ponomarenko-1841423311.html

Александра Пономаренко похоронили в Новочеркасске

Александра Пономаренко похоронили в Новочеркасске - РИА Новости, 26.12.2022

Александра Пономаренко похоронили в Новочеркасске

Похороны юмориста Александра Пономаренко прошли в понедельник на его родине - в Новочеркасске Ростовской области, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T15:12

2022-12-26T15:12

2022-12-26T15:17

александр пономаренко

евгений петросян

новочеркасск

общество

ростовская область

шоубиз

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НОВОЧЕРКАССК (Ростовская область), 26 дек - РИА Новости. Похороны юмориста Александра Пономаренко прошли в понедельник на его родине - в Новочеркасске Ростовской области, передает корреспондент РИА Новости. Пономаренко скончался в субботу в возрасте 55 лет. Отпевание прошло в понедельник в Свято-Георгиевском храме Новочеркасска. На церемонии собралось несколько десятков человек, включая родных и близких, а также тех, кто знал Пономаренко. Мэр городах Юрий Лысенко выразил соболезнования маме усопшего и отметил, что ее сын сделал все, чтобы прославить свой родной Новочеркасск. Друг Пономаренко Дмитрий рассказал РИА Новости, что Александр "был тем позитивом, который все время подталкивал на что-то лучшее, на что-то более высокое". "Всегда подбадривал… Он сам был талантище, и говорил: "В тебе огромный потенциал, не трать его попусту". Не давал унывать никогда", - сказал он. По его словам, Пономаренко очень много знал и многое мог рассказать. "Когда он начинал рассказывать, можно было сидеть, открыв рот, и бесконечно слушать", - отметил он. В последний путь артиста проводили на новом кладбище Новочеркасска, где похоронен его отец. Братья-близнецы Александр и Валерий Пономаренко родились 13 июля 1967 года в Новочеркасске. Их юмористический дуэт получил широкую известность в программе "Кривое зеркало" под руководством Евгения Петросяна. Также близнецы участвовали в пародийном шоу "Повтори!". Они являются лауреатами международного конкурса "Кубок юмора-99" и фестиваля сатиры и юмора "Золотой Остап-2001".

новочеркасск

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

александр пономаренко, евгений петросян, новочеркасск, общество, ростовская область