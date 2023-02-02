https://ria.ru/20230202/kirkorov-1849242633.html

На Киркорова подали в суд за номер с крестом

На Киркорова подали в суд за номер с крестом - РИА Новости, 02.02.2023

На Киркорова подали в суд за номер с крестом

Православный активист Михаил Феодориди просит Таганский суд Москвы взыскать в его пользу миллион рублей с Филиппа Киркорова за номер с крестом на юбилейном шоу... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T13:59

2023-02-02T13:59

2023-02-02T13:59

шоубиз

филипп киркоров

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Православный активист Михаил Феодориди просит Таганский суд Москвы взыскать в его пользу миллион рублей с Филиппа Киркорова за номер с крестом на юбилейном шоу "GOLD. THE GREATEST HITS", рассказала РИА Новости пресс-секретарь суда. Номер "Мария Магдалена" певец исполнил на концерте в честь своего 55-летия в Кремлевском дворце. Во время выступления на сцене появился огромный светящийся крест с "распятой" внутри актрисой. Киркоров, исполняя песню, взбирался по инсталляции. Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя номер, заявил, что всем стоит более чутко относиться к чувствам окружающих. Позднее артист извинился, объяснил, что эта песня посвящена его маме, и изменил номер, убрав крест.

https://ria.ru/20220630/kirkorov-1799320740.html

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

филипп киркоров