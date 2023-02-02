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На Киркорова подали в суд за номер с крестом - РИА Новости, 02.02.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230202/kirkorov-1849242633.html
На Киркорова подали в суд за номер с крестом
На Киркорова подали в суд за номер с крестом - РИА Новости, 02.02.2023
На Киркорова подали в суд за номер с крестом
Православный активист Михаил Феодориди просит Таганский суд Москвы взыскать в его пользу миллион рублей с Филиппа Киркорова за номер с крестом на юбилейном шоу... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T13:59
2023-02-02T13:59
шоубиз
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Православный активист Михаил Феодориди просит Таганский суд Москвы взыскать в его пользу миллион рублей с Филиппа Киркорова за номер с крестом на юбилейном шоу "GOLD. THE GREATEST HITS", рассказала РИА Новости пресс-секретарь суда. Номер "Мария Магдалена" певец исполнил на концерте в честь своего 55-летия в Кремлевском дворце. Во время выступления на сцене появился огромный светящийся крест с "распятой" внутри актрисой. Киркоров, исполняя песню, взбирался по инсталляции. Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя номер, заявил, что всем стоит более чутко относиться к чувствам окружающих. Позднее артист извинился, объяснил, что эта песня посвящена его маме, и изменил номер, убрав крест.
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филипп киркоров
Шоубиз, Филипп Киркоров
13:59 02.02.2023
 
На Киркорова подали в суд за номер с крестом

Активист потребовал взыскать с Киркорова миллион рублей за номер с крестом

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкПевец Филипп Киркоров на съемке новогодней программы на телеканале "Россия 1"
Певец Филипп Киркоров на съемке новогодней программы на телеканале Россия 1 - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Православный активист Михаил Феодориди просит Таганский суд Москвы взыскать в его пользу миллион рублей с Филиппа Киркорова за номер с крестом на юбилейном шоу "GOLD. THE GREATEST HITS", рассказала РИА Новости пресс-секретарь суда.

"В Таганский районный суд города Москвы поступил иск Феодориди к Киркорову, где он просит взыскать миллион рублей в качестве компенсации морального вреда за использование креста на сцене при проведении концертов "Мария Магдалена" в Кремлевском дворце в апреле 2022 года", – сказала представитель суда.

Номер "Мария Магдалена" певец исполнил на концерте в честь своего 55-летия в Кремлевском дворце. Во время выступления на сцене появился огромный светящийся крест с "распятой" внутри актрисой. Киркоров, исполняя песню, взбирался по инсталляции.
Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя номер, заявил, что всем стоит более чутко относиться к чувствам окружающих.
Позднее артист извинился, объяснил, что эта песня посвящена его маме, и изменил номер, убрав крест.
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