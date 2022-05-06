Киркоров извинился за скандальный номер с крестом
Филипп Киркоров извинился за скандальный номер с крестом на юбилейном концерте
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров во время выступления на своем юбилейном концерте "55. Голд. Золотые хиты"
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Филипп Киркоров в социальных сетях объяснил, что не подразумевал никакого злого умысла в номере на песню "Мария Магдалена". В качестве декорации в выступлении используется огромный крест, за который артиста раскритиковали в Сети.
"Я не вкладывал в режиссуру номера никакого зла или кощунственного умысла. Для меня, как для верующего человека, крайне важны и почитаемы религиозные святыни. Все, что происходило на сцене – исключительно фантазийная история, которая ни в коем разе не имеет связи с оскорблением христианства или другой религии. Поэтому, если я задел чьи-то чувства, приношу свои искренние извинения", – написал певец.
Он добавил, что песня "Мария Магдалена" посвящена матери, которая умерла в день его рождения.
"Я редко говорю об этом, но первоначально эта песня посвящена моей маме. День ее ухода из жизни по трагической случайности совпадает с моим днем рождения. Поэтому эту песню было важно включить в программу, важно для меня и для моей семьи, моего отца и моих детей", – добавил Киркоров.
Ранее с критикой на певца обрушился ведущий Борис Корчевников, заявив, что "Господь наказывает за поругание".