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Киркоров извинился за скандальный номер с крестом - РИА Новости, 06.05.2022
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Шоубиз
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Киркоров извинился за скандальный номер с крестом
Киркоров извинился за скандальный номер с крестом - РИА Новости, 06.05.2022
Киркоров извинился за скандальный номер с крестом
Филипп Киркоров в социальных сетях объяснил, что не подразумевал никакого злого умысла в номере на песню "Мария Магдалена". В качестве декорации в выступлении... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T15:05
2022-05-06T15:05
шоубиз
знаменитости
филипп киркоров
шоу-бизнес
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Филипп Киркоров в социальных сетях объяснил, что не подразумевал никакого злого умысла в номере на песню "Мария Магдалена". В качестве декорации в выступлении используется огромный крест, за который артиста раскритиковали в Сети.Он добавил, что песня "Мария Магдалена" посвящена матери, которая умерла в день его рождения.Ранее с критикой на певца обрушился ведущий Борис Корчевников, заявив, что "Господь наказывает за поругание".
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знаменитости, филипп киркоров, шоу-бизнес
15:05 06.05.2022
 
Киркоров извинился за скандальный номер с крестом

Филипп Киркоров извинился за скандальный номер с крестом на юбилейном концерте

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров во время выступления на своем юбилейном концерте "55. Голд. Золотые хиты"
Певец Филипп Киркоров во время выступления на своем юбилейном концерте 55. Голд. Золотые хиты - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Филипп Киркоров в социальных сетях объяснил, что не подразумевал никакого злого умысла в номере на песню "Мария Магдалена". В качестве декорации в выступлении используется огромный крест, за который артиста раскритиковали в Сети.

"Я не вкладывал в режиссуру номера никакого зла или кощунственного умысла. Для меня, как для верующего человека, крайне важны и почитаемы религиозные святыни. Все, что происходило на сцене – исключительно фантазийная история, которая ни в коем разе не имеет связи с оскорблением христианства или другой религии. Поэтому, если я задел чьи-то чувства, приношу свои искренние извинения", – написал певец.

Он добавил, что песня "Мария Магдалена" посвящена матери, которая умерла в день его рождения.

"Я редко говорю об этом, но первоначально эта песня посвящена моей маме. День ее ухода из жизни по трагической случайности совпадает с моим днем рождения. Поэтому эту песню было важно включить в программу, важно для меня и для моей семьи, моего отца и моих детей", – добавил Киркоров.

Ранее с критикой на певца обрушился ведущий Борис Корчевников, заявив, что "Господь наказывает за поругание".
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