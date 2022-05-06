https://ria.ru/20220506/kirkorov-1787219775.html

Киркоров извинился за скандальный номер с крестом

Киркоров извинился за скандальный номер с крестом - РИА Новости, 06.05.2022

Киркоров извинился за скандальный номер с крестом

Филипп Киркоров в социальных сетях объяснил, что не подразумевал никакого злого умысла в номере на песню "Мария Магдалена". В качестве декорации в выступлении... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T15:05

2022-05-06T15:05

2022-05-06T15:05

шоубиз

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филипп киркоров

шоу-бизнес

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Филипп Киркоров в социальных сетях объяснил, что не подразумевал никакого злого умысла в номере на песню "Мария Магдалена". В качестве декорации в выступлении используется огромный крест, за который артиста раскритиковали в Сети.Он добавил, что песня "Мария Магдалена" посвящена матери, которая умерла в день его рождения.Ранее с критикой на певца обрушился ведущий Борис Корчевников, заявив, что "Господь наказывает за поругание".

https://ria.ru/20220505/urgant-1786951400.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, филипп киркоров, шоу-бизнес