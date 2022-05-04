Борис Корчевников раскритиковал Филиппа Киркорова за номер с крестом

"Дело в том, что Господь не только не бывает поругаем, но и наказывает за поругание. И наказывает страшно. И тех, кто это совершил. И тех, кто этому аплодировал. А, если промолчали и приняли все остальные – то и их. За молчание страны о поругании святынь Господь наказывает всю страну. Потрясениями, болезнями, нашествиями врагов, поражениями в войнах, кризисами... Много мечей у Господа", – заключил Корчевников.