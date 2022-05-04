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Борис Корчевников раскритиковал Филиппа Киркорова за номер с крестом - РИА Новости, 04.05.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220504/korchevnikov-1786736411.html
Борис Корчевников раскритиковал Филиппа Киркорова за номер с крестом
Борис Корчевников раскритиковал Филиппа Киркорова за номер с крестом - РИА Новости, 04.05.2022
Борис Корчевников раскритиковал Филиппа Киркорова за номер с крестом
Борис Корчевников раскритиковал выступление Филиппа Киркорова, в котором тот ходит по огромному кресту. Ведущий отметил, что таким образом артист оскверняет... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T12:17
2022-05-04T12:17
шоубиз
знаменитости
филипп киркоров
борис корчевников
шоу-бизнес
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Борис Корчевников раскритиковал выступление Филиппа Киркорова, в котором тот ходит по огромному кресту. Ведущий отметил, что таким образом артист оскверняет Распятие.Он добавил, что за подобные действия Господь наказывает.Выступление Киркорова было приурочено к его юбилею – 30 апреля певцу исполнилось 55 лет. В честь этого он устроил масштабное концертное шоу с многочисленной сменой нарядов и декораций.Ранее представитель певца опровергла информацию о его желании покинуть Россию.
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знаменитости, филипп киркоров, борис корчевников, шоу-бизнес
12:17 04.05.2022
 
Борис Корчевников раскритиковал Филиппа Киркорова за номер с крестом

Борис Корчевников раскритиковал Филиппа Киркорова за номер с крестом на юбилейном концерте

© Кадр видео со страницы Филиппа Киркорова в соцсетяхВыступление Филиппа Киркорова на концерте, посвященном 55-летию
Выступление Филиппа Киркорова на концерте, посвященном 55-летию
© Кадр видео со страницы Филиппа Киркорова в соцсетях
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Борис Корчевников раскритиковал выступление Филиппа Киркорова, в котором тот ходит по огромному кресту. Ведущий отметил, что таким образом артист оскверняет Распятие.

"Артист Киркоров оскверняет Распятие. И дело даже не в том, что это происходит на главной сцене страны, в Кремле, в метрах от главных русских святынь. От того, что это будет происходить в провинциальных ДК и драмтеатрах (запланирован чес) – менее страшным это не становится", – написал Корчевников.

© Фото : предоставлено программой "Андрей Малахов. Прямой эфир"Экс-ведущий "Прямого эфира" Борис Корчевников на съемках юбилейного выпуска
Экс-ведущий Прямого эфира Борис Корчевников на съемках юбилейного выпуска - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© Фото : предоставлено программой "Андрей Малахов. Прямой эфир"
Он добавил, что за подобные действия Господь наказывает.

"Дело в том, что Господь не только не бывает поругаем, но и наказывает за поругание. И наказывает страшно. И тех, кто это совершил. И тех, кто этому аплодировал. А, если промолчали и приняли все остальные – то и их. За молчание страны о поругании святынь Господь наказывает всю страну. Потрясениями, болезнями, нашествиями врагов, поражениями в войнах, кризисами... Много мечей у Господа", – заключил Корчевников.

Выступление Киркорова было приурочено к его юбилею – 30 апреля певцу исполнилось 55 лет. В честь этого он устроил масштабное концертное шоу с многочисленной сменой нарядов и декораций.
Ранее представитель певца опровергла информацию о его желании покинуть Россию.
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