https://ria.ru/20220504/kirkorov-1786704209.html

Представитель Киркорова опровергла информацию о его желании покинуть Россию

Представитель Киркорова опровергла информацию о его желании покинуть Россию - РИА Новости, 04.05.2022

Представитель Киркорова опровергла информацию о его желании покинуть Россию

Артист Филипп Киркоров готовится к юбилейному туру по России, а информация о его эмиграции не соответствует действительности, сообщила РИА Новости представитель РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T01:35

2022-05-04T01:35

2022-05-04T01:56

шоубиз

россия

филипп киркоров

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Артист Филипп Киркоров готовится к юбилейному туру по России, а информация о его эмиграции не соответствует действительности, сообщила РИА Новости представитель певца Екатерина Успенская.Киркоров 30 апреля провел юбилейный концерт в Кремлевском дворце. Во время исполнения песни "Мария Магдалена" на сцене появился огромный светящийся крест, внутри которого была "распята" актриса. Певец во время исполнения номера ходил по кресту.После этого в нескольких Telegram-каналах появилась информация, что Киркоров якобы может эмигрировать из страны.

https://ria.ru/20220430/kirkorov-1785906994.html

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россия, филипп киркоров, москва