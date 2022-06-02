Киркоров внесет изменения в скандальный номер с крестом
Певец Филипп Киркоров изменит номер с "распятой" внутри креста актрисой
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкКонцерт Филиппа Киркорова "55. Голд. Золотые хиты"
Концерт Филиппа Киркорова "55. Голд. Золотые хиты". Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Певец Филипп Киркоров внесет изменения в номер "Мария Магдалена", который возмутил православную и мусульманскую общественность, сообщила РИА Новости пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская.
"Могу подтвердить, что номер "Мария Магдалена" будет видоизменен. Крест был на концертах в Санкт-Петербурге и в Москве. В туре номер "Мария Магдалена" остается, но с другим решением. Удивит? Удивит! Концерты Филиппа – это всегда спектакль. Никогда Киркоров не выходил просто с микрофоном и пел только лишь от себя. Это всегда история", - сказала Успенская.
Она также отметила, что "гастрольный тур состоится, и это будет настоящий праздник для каждого города".
На концерте, который прошел в конце апреля в Кремлевском дворце в честь 55-летия Киркорова, на сцене появился огромный светящийся крест с "распятой" внутри актрисой. Певец, исполняя песню "Мария Магдалена", ходил по этому кресту. Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя номер, отмечал, что всем стоит более чутко относиться к чувствам окружающих. Позже Киркоров заявил, что не хотел никого оскорбить.
В среду в кассе Северо-Кавказской государственной филармонии РИА Новости сообщили, что концерт Киркорова, который должен был состояться в Пятигорске 19 июня, отменен после жалоб мусульманской и православной общественности. Запланированный на 20 июня концерт артиста в Ставрополе пока не отменен, но зрители начали сдавать билеты.