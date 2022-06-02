https://ria.ru/20220602/kirkorov-1792585306.html

Киркоров внесет изменения в скандальный номер с крестом

Киркоров внесет изменения в скандальный номер с крестом - РИА Новости, 02.06.2022

Киркоров внесет изменения в скандальный номер с крестом

Певец Филипп Киркоров внесет изменения в номер "Мария Магдалена", который возмутил православную и мусульманскую общественность, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T12:03

2022-06-02T12:03

2022-06-02T12:03

шоубиз

филипп киркоров

россия

общество

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Певец Филипп Киркоров внесет изменения в номер "Мария Магдалена", который возмутил православную и мусульманскую общественность, сообщила РИА Новости пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская."Могу подтвердить, что номер "Мария Магдалена" будет видоизменен. Крест был на концертах в Санкт-Петербурге и в Москве. В туре номер "Мария Магдалена" остается, но с другим решением. Удивит? Удивит! Концерты Филиппа – это всегда спектакль. Никогда Киркоров не выходил просто с микрофоном и пел только лишь от себя. Это всегда история", - сказала Успенская.Она также отметила, что "гастрольный тур состоится, и это будет настоящий праздник для каждого города".На концерте, который прошел в конце апреля в Кремлевском дворце в честь 55-летия Киркорова, на сцене появился огромный светящийся крест с "распятой" внутри актрисой. Певец, исполняя песню "Мария Магдалена", ходил по этому кресту. Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя номер, отмечал, что всем стоит более чутко относиться к чувствам окружающих. Позже Киркоров заявил, что не хотел никого оскорбить.В среду в кассе Северо-Кавказской государственной филармонии РИА Новости сообщили, что концерт Киркорова, который должен был состояться в Пятигорске 19 июня, отменен после жалоб мусульманской и православной общественности. Запланированный на 20 июня концерт артиста в Ставрополе пока не отменен, но зрители начали сдавать билеты.

https://ria.ru/20220601/kirkorov-1792326383.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

филипп киркоров, россия, общество