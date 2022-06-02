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Киркоров внесет изменения в скандальный номер с крестом - РИА Новости, 02.06.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220602/kirkorov-1792585306.html
Киркоров внесет изменения в скандальный номер с крестом
Киркоров внесет изменения в скандальный номер с крестом - РИА Новости, 02.06.2022
Киркоров внесет изменения в скандальный номер с крестом
Певец Филипп Киркоров внесет изменения в номер "Мария Магдалена", который возмутил православную и мусульманскую общественность, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T12:03
2022-06-02T12:03
шоубиз
филипп киркоров
россия
общество
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Певец Филипп Киркоров внесет изменения в номер "Мария Магдалена", который возмутил православную и мусульманскую общественность, сообщила РИА Новости пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская."Могу подтвердить, что номер "Мария Магдалена" будет видоизменен. Крест был на концертах в Санкт-Петербурге и в Москве. В туре номер "Мария Магдалена" остается, но с другим решением. Удивит? Удивит! Концерты Филиппа – это всегда спектакль. Никогда Киркоров не выходил просто с микрофоном и пел только лишь от себя. Это всегда история", - сказала Успенская.Она также отметила, что "гастрольный тур состоится, и это будет настоящий праздник для каждого города".На концерте, который прошел в конце апреля в Кремлевском дворце в честь 55-летия Киркорова, на сцене появился огромный светящийся крест с "распятой" внутри актрисой. Певец, исполняя песню "Мария Магдалена", ходил по этому кресту. Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя номер, отмечал, что всем стоит более чутко относиться к чувствам окружающих. Позже Киркоров заявил, что не хотел никого оскорбить.В среду в кассе Северо-Кавказской государственной филармонии РИА Новости сообщили, что концерт Киркорова, который должен был состояться в Пятигорске 19 июня, отменен после жалоб мусульманской и православной общественности. Запланированный на 20 июня концерт артиста в Ставрополе пока не отменен, но зрители начали сдавать билеты.
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филипп киркоров, россия, общество
12:03 02.06.2022
 
Киркоров внесет изменения в скандальный номер с крестом

Певец Филипп Киркоров изменит номер с "распятой" внутри креста актрисой

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкКонцерт Филиппа Киркорова "55. Голд. Золотые хиты"
Концерт Филиппа Киркорова 55. Голд. Золотые хиты - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Концерт Филиппа Киркорова "55. Голд. Золотые хиты". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Певец Филипп Киркоров внесет изменения в номер "Мария Магдалена", который возмутил православную и мусульманскую общественность, сообщила РИА Новости пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская.
"Могу подтвердить, что номер "Мария Магдалена" будет видоизменен. Крест был на концертах в Санкт-Петербурге и в Москве. В туре номер "Мария Магдалена" остается, но с другим решением. Удивит? Удивит! Концерты Филиппа – это всегда спектакль. Никогда Киркоров не выходил просто с микрофоном и пел только лишь от себя. Это всегда история", - сказала Успенская.
Она также отметила, что "гастрольный тур состоится, и это будет настоящий праздник для каждого города".
На концерте, который прошел в конце апреля в Кремлевском дворце в честь 55-летия Киркорова, на сцене появился огромный светящийся крест с "распятой" внутри актрисой. Певец, исполняя песню "Мария Магдалена", ходил по этому кресту. Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя номер, отмечал, что всем стоит более чутко относиться к чувствам окружающих. Позже Киркоров заявил, что не хотел никого оскорбить.
В среду в кассе Северо-Кавказской государственной филармонии РИА Новости сообщили, что концерт Киркорова, который должен был состояться в Пятигорске 19 июня, отменен после жалоб мусульманской и православной общественности. Запланированный на 20 июня концерт артиста в Ставрополе пока не отменен, но зрители начали сдавать билеты.
Певец Филипп Киркоров во время выступления на концерте 55. Голд. Золотые хиты - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
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