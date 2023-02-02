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Крупные пожары в рабочих бытовках в России в 2018-2023 годах

Крупные пожары в рабочих бытовках в России в 2018-2023 годах - РИА Новости, 02.02.2023

Крупные пожары в рабочих бытовках в России в 2018-2023 годах

2 февраля 2022 года под Севастополем произошел пожар в двухъярусном строительном городке, где живут строители трассы "Таврида". Площадь возгорания составила 200 РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T10:38

2023-02-02T10:38

2023-02-02T10:38

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2 февраля 2022 года под Севастополем произошел пожар в двухъярусном строительном городке, где живут строители трассы "Таврида". Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. По предварительным данным, погибли семь рабочих, которые приехали на стройку трассы из разных регионов страны. По информации экстренных служб, судьба пяти человек остается неизвестной. По данным СК, в строительном модуле, где произошел пожар, проживали более 100 рабочих. 12 ноября 2021 года в поселке Залари Иркутской области в бытовке на площади 40 квадратных метров произошел пожар. В результате возгорания два человека погибли, пятеро пострадали. 13 ноября 2021 года в городке из строительных бытовок в Солнечногорском районе Подмосковья произошел пожар. В результате возгорания четыре человека погибли, двое получили травмы.В ночь на 15 февраля 2021 года в лесу в Соликамском районе Пермского края загорелась бытовка. Как выяснили следователи, поджег бытовку 38-летний житель поселка Керчевский Чердынского района, который перед этим распивал алкоголь в этом вагончике в компании мужчин. Между ними произошла ссора, после конфликта подозреваемый облил помещение горючей жидкостью и поджег. Во время пожара погибли двое мужчин 1975 и 1988 годов рождения, еще один получил ожоги, но смог выбраться из помещения, добежать до лесопилки и сообщить об инциденте. Подозреваемый был задержан. 7 декабря 2020 года в Раменском районе Московской области загорелись бытовки тепличного хозяйства. Сообщалось, что пожар начался около пяти утра. Возгорание полностью потушили в 13:53 мск. 8 декабря 2019 года в строительной бытовке городского округа Ступино Московской области произошел пожар. Общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем. В результате возгорания погибли двое мужчин 1987 и 1989 годов рождения. 22 июля 2019 года в населенном пункте Манихино на западе Подмосковья на территории строительной площадки сгорели несколько бытовок. Площадь возгорания составила 110 квадратных метров. В результате ЧП два человека погибли. 15 июля 2019 года в промышленной зоне Троицка в Новой Москве загорелись двухъярусные строительные бытовки, где хранились стройматериалы. Площадь пожара составила 70 квадратных метров. Пострадали четыре человека. 31 октября 2018 года в Москве в бытовочном городке, который принадлежит ГБУ "Жилищник" района Покровское-Стрешнево, произошел пожар. В результате пострадали двое рабочих. 24 октября 2018 года в Санкт-Петербурге в Петродворцовом районе произошел пожар в строительной бытовке на Морской улице. В результате возгорания погибли двое мужчин. 30 января 2018 года в Москве на территории строящейся станции метро "Некрасовка" произошел пожар в бытовке. В результате возгорания погибли двое мужчин. Погибшие были рабочими на стройке. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, происшествия, пожары