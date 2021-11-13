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При пожаре в Солнечногорске погибли четыре человека
При пожаре в Солнечногорске погибли четыре человека - РИА Новости, 13.11.2021
При пожаре в Солнечногорске погибли четыре человека
Четыре человека погибли, еще двое пострадали в результате пожара в подмосковном Солнечногорске, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры. РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T15:23
2021-11-13T15:23
2021-11-13T15:33
солнечногорск
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Четыре человека погибли, еще двое пострадали в результате пожара в подмосковном Солнечногорске, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры."По предварительным данным, сегодня в хозяйственной постройке на улице Прибрежная в городском округе Солнечногорск произошёл пожар. В результате погибли четыре человека, ещё двое пострадали", - говорится в сообщении.Прокуратура проводит проверку. Отмечается, что будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства.
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РИА Новости
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солнечногорск, происшествия, московская область (подмосковье)
15:23 13.11.2021 (обновлено: 15:33 13.11.2021)
При пожаре в Солнечногорске погибли четыре человека
Четыре человека погибли, двое пострадали в результате пожара Солнечногорске в Подмосковье