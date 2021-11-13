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При пожаре в Солнечногорске погибли четыре человека

При пожаре в Солнечногорске погибли четыре человека - РИА Новости, 13.11.2021

При пожаре в Солнечногорске погибли четыре человека

Четыре человека погибли, еще двое пострадали в результате пожара в подмосковном Солнечногорске, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры. РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T15:23

2021-11-13T15:23

2021-11-13T15:33

солнечногорск

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Четыре человека погибли, еще двое пострадали в результате пожара в подмосковном Солнечногорске, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры."По предварительным данным, сегодня в хозяйственной постройке на улице Прибрежная в городском округе Солнечногорск произошёл пожар. В результате погибли четыре человека, ещё двое пострадали", - говорится в сообщении.Прокуратура проводит проверку. Отмечается, что будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства.

солнечногорск

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

солнечногорск, происшествия, московская область (подмосковье)