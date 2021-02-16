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В Пермском крае рабочий поссорился с двумя приятелями и поджег их
В Пермском крае рабочий поссорился с двумя приятелями и поджег их
Задержан подозреваемый в убийстве двоих рабочих, погибших в подожжённой бытовке на лесной делянке в Пермском крае, сообщает региональное управление СК. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T16:45
2021-02-16T23:50
следственный комитет россии (ск рф)
соликамск
соликамский район
пермский край
происшествия
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ПЕРМЬ, 16 фев - РИА Новости. Задержан подозреваемый в убийстве двоих рабочих, погибших в подожжённой бытовке на лесной делянке в Пермском крае, сообщает региональное управление СК.По данным ведомства, в ночь на 15 февраля в лесу в Соликамском районе загорелась бытовка, в которой во время пожара погибли двое мужчин 1975 и 1988 годов рождения, еще один получил ожоги, но смог выбраться из помещения, добежать до лесопилки и сообщить об инциденте.Как выяснили следователи, поджёг бытовку 38-летний житель посёлка Керчевский Чердынского района, который перед этим распивал алкоголь в этом вагончике в компании мужчин. Между ними произошла ссора, правоохранители предполагают, что после конфликта подозреваемый облил помещение горючей жидкостью и поджег. После этого мужчина попросил своего брата приехать за ним и отвезти в Соликамск.Уточняется, что правоохранители уже осмотрели место происшествия, назначили экспертизы для установления причин гибели двоих мужчин. В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20210214/ubiystvo-1597440515.html
соликамск
соликамский район
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следственный комитет россии (ск рф), соликамск, соликамский район, пермский край, происшествия

В Пермском крае рабочий поссорился с двумя приятелями и поджег их

16:45 16.02.2021 (обновлено: 23:50 16.02.2021)
 
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
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ПЕРМЬ, 16 фев - РИА Новости. Задержан подозреваемый в убийстве двоих рабочих, погибших в подожжённой бытовке на лесной делянке в Пермском крае, сообщает региональное управление СК.
По данным ведомства, в ночь на 15 февраля в лесу в Соликамском районе загорелась бытовка, в которой во время пожара погибли двое мужчин 1975 и 1988 годов рождения, еще один получил ожоги, но смог выбраться из помещения, добежать до лесопилки и сообщить об инциденте.
Как выяснили следователи, поджёг бытовку 38-летний житель посёлка Керчевский Чердынского района, который перед этим распивал алкоголь в этом вагончике в компании мужчин. Между ними произошла ссора, правоохранители предполагают, что после конфликта подозреваемый облил помещение горючей жидкостью и поджег. После этого мужчина попросил своего брата приехать за ним и отвезти в Соликамск.

"В кратчайшие сроки следователи совместно с сотрудниками полиции установили местонахождение подозреваемого и задержали его… После инцидента было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. "а, е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что правоохранители уже осмотрели место происшествия, назначили экспертизы для установления причин гибели двоих мужчин. В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
14 февраля, 17:42
В Костроме трех мужчин заподозрили в убийстве и расчленении приятеля
 
Следственный комитет России (СК РФ)СоликамскСоликамский районПермский крайПроисшествия
 
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