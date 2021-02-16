В Пермском крае рабочий поссорился с двумя приятелями и поджег их
16:45 16.02.2021 (обновлено: 23:50 16.02.2021)
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
ПЕРМЬ, 16 фев - РИА Новости. Задержан подозреваемый в убийстве двоих рабочих, погибших в подожжённой бытовке на лесной делянке в Пермском крае, сообщает региональное управление СК.
По данным ведомства, в ночь на 15 февраля в лесу в Соликамском районе загорелась бытовка, в которой во время пожара погибли двое мужчин 1975 и 1988 годов рождения, еще один получил ожоги, но смог выбраться из помещения, добежать до лесопилки и сообщить об инциденте.
Как выяснили следователи, поджёг бытовку 38-летний житель посёлка Керчевский Чердынского района, который перед этим распивал алкоголь в этом вагончике в компании мужчин. Между ними произошла ссора, правоохранители предполагают, что после конфликта подозреваемый облил помещение горючей жидкостью и поджег. После этого мужчина попросил своего брата приехать за ним и отвезти в Соликамск.
"В кратчайшие сроки следователи совместно с сотрудниками полиции установили местонахождение подозреваемого и задержали его… После инцидента было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. "а, е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что правоохранители уже осмотрели место происшествия, назначили экспертизы для установления причин гибели двоих мужчин. В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.
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