https://ria.ru/20210216/podzheg-1597718773.html

В Пермском крае рабочий поссорился с двумя приятелями и поджег их

В Пермском крае рабочий поссорился с двумя приятелями и поджег их

Задержан подозреваемый в убийстве двоих рабочих, погибших в подожжённой бытовке на лесной делянке в Пермском крае, сообщает региональное управление СК. РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T16:45

2021-02-16T16:45

2021-02-16T23:50

следственный комитет россии (ск рф)

соликамск

соликамский район

пермский край

происшествия

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ПЕРМЬ, 16 фев - РИА Новости. Задержан подозреваемый в убийстве двоих рабочих, погибших в подожжённой бытовке на лесной делянке в Пермском крае, сообщает региональное управление СК.По данным ведомства, в ночь на 15 февраля в лесу в Соликамском районе загорелась бытовка, в которой во время пожара погибли двое мужчин 1975 и 1988 годов рождения, еще один получил ожоги, но смог выбраться из помещения, добежать до лесопилки и сообщить об инциденте.Как выяснили следователи, поджёг бытовку 38-летний житель посёлка Керчевский Чердынского района, который перед этим распивал алкоголь в этом вагончике в компании мужчин. Между ними произошла ссора, правоохранители предполагают, что после конфликта подозреваемый облил помещение горючей жидкостью и поджег. После этого мужчина попросил своего брата приехать за ним и отвезти в Соликамск.Уточняется, что правоохранители уже осмотрели место происшествия, назначили экспертизы для установления причин гибели двоих мужчин. В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20210214/ubiystvo-1597440515.html

соликамск

соликамский район

пермский край

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следственный комитет россии (ск рф), соликамск, соликамский район, пермский край, происшествия