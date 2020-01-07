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Восемь человек погибли при пожаре в бытовках в Подмосковье
https://cdn23.img.ria.ru/images/156316/05/1563160567_0:113:1280:833_1036x0_80_0_0_8d940bc053ca5c29de0be2983a21f90e.jpg
РИА Новости

Восемь человек погибли при пожаре в бытовках в Подмосковье

11:24 07.01.2020 (обновлено: 16:17 07.01.2020)
63446
© ГУ МЧС по Московской областиПоследствия пожара на территории дачного товарищества в Раменском районе
Последствия пожара на территории дачного товарищества в Раменском районе
© ГУ МЧС по Московской области
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. В результате пожара в тепличном хозяйстве в Раменском районе Московской области погибли восемь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МЧС по региону.
Ранее было известно о шестерых погибших и одном пострадавшем, его госпитализировали в Раменскую центральную районную больницу.
"В 11:40 обнаружены тела еще двух погибших", — уточнил собеседник агентства.
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС на тушении пожара на территории тепличного комплекса в деревне Нестерово в Московской области
Сотрудники МЧС РФ на тушении пожара на территории тепличного комплекса в деревне Нестерово в Московской области
© РИА Новости / МЧС РФ
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Сотрудники МЧС на тушении пожара на территории тепличного комплекса в деревне Нестерово в Московской области
Сообщалось, что пожар начался около пяти утра в бытовках тепличного комплекса. Возгорание полностью потушили в 13:53 мск.
Как уточнил в разговоре с РИА Новости представитель экстренных служб, по предварительной информации, погибшие и пострадавший — граждане Вьетнама. Ранее сообщалось, что они могут быть выходцами из Таджикистана.
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МЧС РФМосковская областьТаджикистанРаменский районПроисшествия
Популярные комментарии
а как же нам относится к приезжим ? приезжают нелегально,нанятые своими же земляками,но виноваты почему то все равно Русские,их понятно обманывают,и вот обозленный и нищий гастарбайтер идет грабит и насилует опять же Русских,а не своего "хозяина" ! а в это время мы Русские,не можем найти работу,потому что за те копейки,за которые готовы работать,нам не хватит даже на оплату коммуналки ! и что ж вы думаете,мы должны радоваться приезжим ?
7 января, 13:49
Коля Иванов
3800105
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