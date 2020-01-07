Восемь человек погибли при пожаре в бытовках в Подмосковье

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. В результате пожара в тепличном хозяйстве в Раменском районе Московской области погибли восемь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МЧС по региону.
Ранее было известно о шестерых погибших и одном пострадавшем, его госпитализировали в Раменскую центральную районную больницу.
"В 11:40 обнаружены тела еще двух погибших", — уточнил собеседник агентства.
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС на тушении пожара на территории тепличного комплекса в деревне Нестерово в Московской области
Сотрудники МЧС на тушении пожара на территории тепличного комплекса в деревне Нестерово в Московской области
Сообщалось, что пожар начался около пяти утра в бытовках тепличного комплекса. Возгорание полностью потушили в 13:53 мск.
Как уточнил в разговоре с РИА Новости представитель экстренных служб, по предварительной информации, погибшие и пострадавший — граждане Вьетнама. Ранее сообщалось, что они могут быть выходцами из Таджикистана.
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