Восемь человек погибли при пожаре в бытовках в Подмосковье

Последствия пожара на территории дачного товарищества в Раменском районе

© ГУ МЧС по Московской области Последствия пожара на территории дачного товарищества в Раменском районе

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. В результате пожара в тепличном хозяйстве в В результате пожара в тепличном хозяйстве в Раменском районе Московской области погибли восемь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МЧС по региону.

Ранее было известно о шестерых погибших и одном пострадавшем, его госпитализировали в Раменскую центральную районную больницу.

"В 11:40 обнаружены тела еще двух погибших", — уточнил собеседник агентства.

Сообщалось, что пожар начался около пяти утра в бытовках тепличного комплекса. Возгорание полностью потушили в 13:53 мск.