В Троицке четыре человека пострадали при возгорании строительных бытовок

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Четыре человека пострадали при возгорании двухярусных бытовок в промышленной зоне Троицка в новой Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"В промзоне в результате возгорания двухярусных строительных бытовок пострадали четыре человека", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили РИА Новости в столичном главке МЧС, в горящих бытовках хранились строительные материалы. В 20.08 пожар был ликвидирован на площади 70 квадратных метров.