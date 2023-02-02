https://ria.ru/20230202/pozhar-1849137569.html

После пожара под Севастополем неизвестна судьба пяти рабочих

После пожара под Севастополем неизвестна судьба пяти рабочих - РИА Новости, 02.02.2023

После пожара под Севастополем неизвестна судьба пяти рабочих

Судьба пяти человек остается неизвестной после пожара в двухъярусном строительном городке под Севастополем, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T09:12

2023-02-02T09:12

2023-02-02T10:04

происшествия

севастополь

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849137950_0:62:1280:782_1920x0_80_0_0_5ade4a53d31f0c8c39cb61f6250b2542.jpg

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Судьба пяти человек остается неизвестной после пожара в двухъярусном строительном городке под Севастополем, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."По уточненной информации, неизвестна судьба пяти строителей", - сказал собеседник агентства.Пожар произошел в бытовках на улице Нефтяная под Севастополем ночью, его площадь составила 200 квадратных метров. Погибли, по информации экстренных служб, семь человек.По данным СК, в строительном модуле, где произошел пожар, проживали более 100 рабочих. Силами сотрудников МЧС пожар был локализован. В ходе разбора завалов и осмотра места происшествия число пострадавших и погибших будет уточняться.Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

https://ria.ru/20230202/pozhar-1849136653.html

севастополь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар в строительных вагончиках в Севастополе Пожар в строительных вагончиках в Севастополе 2023-02-02T09:12 true PT0M09S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, севастополь, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)