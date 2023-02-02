https://ria.ru/20230202/pozhar-1849137569.html
После пожара под Севастополем неизвестна судьба пяти рабочих
После пожара под Севастополем неизвестна судьба пяти рабочих - РИА Новости, 02.02.2023
После пожара под Севастополем неизвестна судьба пяти рабочих
Судьба пяти человек остается неизвестной после пожара в двухъярусном строительном городке под Севастополем, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T09:12
2023-02-02T09:12
2023-02-02T10:04
происшествия
севастополь
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Судьба пяти человек остается неизвестной после пожара в двухъярусном строительном городке под Севастополем, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."По уточненной информации, неизвестна судьба пяти строителей", - сказал собеседник агентства.Пожар произошел в бытовках на улице Нефтяная под Севастополем ночью, его площадь составила 200 квадратных метров. Погибли, по информации экстренных служб, семь человек.По данным СК, в строительном модуле, где произошел пожар, проживали более 100 рабочих. Силами сотрудников МЧС пожар был локализован. В ходе разбора завалов и осмотра места происшествия число пострадавших и погибших будет уточняться.Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).
https://ria.ru/20230202/pozhar-1849136653.html
севастополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Пожар в строительных вагончиках в Севастополе
Пожар в строительных вагончиках в Севастополе
2023-02-02T09:12
true
PT0M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, севастополь, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Севастополь, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
09:12 02.02.2023 (обновлено: 10:04 02.02.2023)
После пожара под Севастополем неизвестна судьба пяти рабочих
После пожара в бытовках под Севастополем неизвестна судьба пяти рабочих