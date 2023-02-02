https://ria.ru/20230202/pozhar-1849140960.html

Власти Севастополя подтвердили данные о семи погибших при пожаре в бытовках

Власти Севастополя подтвердили данные о семи погибших при пожаре в бытовках - РИА Новости, 02.02.2023

Власти Севастополя подтвердили данные о семи погибших при пожаре в бытовках

Семь человек, по предварительным данным, погибли после пожара в городке под Севастополем, где живут строители трассы "Таврида", сообщил в четверг губернатор... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T09:32

2023-02-02T09:32

2023-02-02T10:06

происшествия

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости. Семь человек, по предварительным данным, погибли после пожара в городке под Севастополем, где живут строители трассы "Таврида", сообщил в четверг губернатор региона Михаил Развожаев.Пожар произошел в бытовках на улице Нефтяная (поселок Сахарная головка) под Севастополем ночью, огонь охватил 200 квадратных метров. Ранее о семи погибших РИА Новости сообщал анонимный представитель экстренных служб."Сегодня ночью в жилом строительном модуле на трассе Таврида произошел пожар. Пожарно-спасательные подразделения на место прибыли незамедлительно, к утру открытое горение было ликвидировано. По предварительным данным, погибли семь рабочих, которые приехали на стройку трассы из разных регионов страны", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.Еще двое доставлены в больницу, они в стабильном состоянии, им "оказывается вся необходимая помощь". По словам губернатора, пожар произошел в строительном городке компании ДСК - субподрядчика компании ВАД. Уголовное дело возбуждено по факту "причинения смерти по неосторожности двум и более лицам".

https://ria.ru/20230202/pozhar-1849137569.html

севастополь

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар в строительных вагончиках в Севастополе Пожар в строительных вагончиках в Севастополе 2023-02-02T09:32 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, севастополь