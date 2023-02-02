https://ria.ru/20230202/pozhar-1849140960.html
Власти Севастополя подтвердили данные о семи погибших при пожаре в бытовках
Власти Севастополя подтвердили данные о семи погибших при пожаре в бытовках - РИА Новости, 02.02.2023
Власти Севастополя подтвердили данные о семи погибших при пожаре в бытовках
Семь человек, по предварительным данным, погибли после пожара в городке под Севастополем, где живут строители трассы "Таврида", сообщил в четверг губернатор... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T09:32
2023-02-02T09:32
2023-02-02T10:06
происшествия
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости. Семь человек, по предварительным данным, погибли после пожара в городке под Севастополем, где живут строители трассы "Таврида", сообщил в четверг губернатор региона Михаил Развожаев.Пожар произошел в бытовках на улице Нефтяная (поселок Сахарная головка) под Севастополем ночью, огонь охватил 200 квадратных метров. Ранее о семи погибших РИА Новости сообщал анонимный представитель экстренных служб."Сегодня ночью в жилом строительном модуле на трассе Таврида произошел пожар. Пожарно-спасательные подразделения на место прибыли незамедлительно, к утру открытое горение было ликвидировано. По предварительным данным, погибли семь рабочих, которые приехали на стройку трассы из разных регионов страны", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.Еще двое доставлены в больницу, они в стабильном состоянии, им "оказывается вся необходимая помощь". По словам губернатора, пожар произошел в строительном городке компании ДСК - субподрядчика компании ВАД. Уголовное дело возбуждено по факту "причинения смерти по неосторожности двум и более лицам".
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севастополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Пожар в строительных вагончиках в Севастополе
Пожар в строительных вагончиках в Севастополе
2023-02-02T09:32
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PT0M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, севастополь
Происшествия, Севастополь
09:32 02.02.2023 (обновлено: 10:06 02.02.2023)
Власти Севастополя подтвердили данные о семи погибших при пожаре в бытовках
Губернатор Севастополя Развожаев подтвердил данные о семи погибших при пожаре в бытовках
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости.
Семь человек, по предварительным данным, погибли после пожара в городке под Севастополем, где живут строители трассы "Таврида", сообщил
в четверг губернатор региона Михаил Развожаев.
Пожар произошел в бытовках на улице Нефтяная (поселок Сахарная головка) под Севастополем ночью, огонь охватил 200 квадратных метров. Ранее о семи погибших РИА Новости сообщал анонимный представитель экстренных служб.
"Сегодня ночью в жилом строительном модуле на трассе Таврида произошел пожар. Пожарно-спасательные подразделения на место прибыли незамедлительно, к утру открытое горение было ликвидировано. По предварительным данным, погибли семь рабочих, которые приехали на стройку трассы из разных регионов страны", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Еще двое доставлены в больницу, они в стабильном состоянии, им "оказывается вся необходимая помощь". По словам губернатора, пожар произошел в строительном городке компании ДСК - субподрядчика компании ВАД. Уголовное дело возбуждено по факту "причинения смерти по неосторожности двум и более лицам".