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Власти Севастополя подтвердили данные о семи погибших при пожаре в бытовках - РИА Новости, 02.02.2023
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Власти Севастополя подтвердили данные о семи погибших при пожаре в бытовках
Власти Севастополя подтвердили данные о семи погибших при пожаре в бытовках - РИА Новости, 02.02.2023
Власти Севастополя подтвердили данные о семи погибших при пожаре в бытовках
Семь человек, по предварительным данным, погибли после пожара в городке под Севастополем, где живут строители трассы "Таврида", сообщил в четверг губернатор... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T09:32
2023-02-02T10:06
происшествия
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости. Семь человек, по предварительным данным, погибли после пожара в городке под Севастополем, где живут строители трассы "Таврида", сообщил в четверг губернатор региона Михаил Развожаев.Пожар произошел в бытовках на улице Нефтяная (поселок Сахарная головка) под Севастополем ночью, огонь охватил 200 квадратных метров. Ранее о семи погибших РИА Новости сообщал анонимный представитель экстренных служб."Сегодня ночью в жилом строительном модуле на трассе Таврида произошел пожар. Пожарно-спасательные подразделения на место прибыли незамедлительно, к утру открытое горение было ликвидировано. По предварительным данным, погибли семь рабочих, которые приехали на стройку трассы из разных регионов страны", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.Еще двое доставлены в больницу, они в стабильном состоянии, им "оказывается вся необходимая помощь". По словам губернатора, пожар произошел в строительном городке компании ДСК - субподрядчика компании ВАД. Уголовное дело возбуждено по факту "причинения смерти по неосторожности двум и более лицам".
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Пожар в строительных вагончиках в Севастополе
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происшествия, севастополь
Происшествия, Севастополь
09:32 02.02.2023 (обновлено: 10:06 02.02.2023)
 
Власти Севастополя подтвердили данные о семи погибших при пожаре в бытовках

Губернатор Севастополя Развожаев подтвердил данные о семи погибших при пожаре в бытовках

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости. Семь человек, по предварительным данным, погибли после пожара в городке под Севастополем, где живут строители трассы "Таврида", сообщил в четверг губернатор региона Михаил Развожаев.
Пожар произошел в бытовках на улице Нефтяная (поселок Сахарная головка) под Севастополем ночью, огонь охватил 200 квадратных метров. Ранее о семи погибших РИА Новости сообщал анонимный представитель экстренных служб.
"Сегодня ночью в жилом строительном модуле на трассе Таврида произошел пожар. Пожарно-спасательные подразделения на место прибыли незамедлительно, к утру открытое горение было ликвидировано. По предварительным данным, погибли семь рабочих, которые приехали на стройку трассы из разных регионов страны", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Еще двое доставлены в больницу, они в стабильном состоянии, им "оказывается вся необходимая помощь". По словам губернатора, пожар произошел в строительном городке компании ДСК - субподрядчика компании ВАД. Уголовное дело возбуждено по факту "причинения смерти по неосторожности двум и более лицам".
На месте пожара в строительном модуле под Севастополем - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Вчера, 09:12
После пожара под Севастополем неизвестна судьба пяти рабочих
 
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