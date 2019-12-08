СК установит обстоятельства гибели двух человек при пожаре в Ступино

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства смерти двух человек в результате пожара в строительной бытовке городского округа Ступино Московской области, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области.
"После ликвидации пожара обнаружены тела двух мужчин 1987 и 1989 годов рождения. По данному факту следственным отделом по городу Ступино ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.
Проводится комплекс следственных мероприятий, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.