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Выбор РИА Новости: главные происшествия 2022 года в России
Выбор РИА Новости: главные происшествия 2022 года в России - РИА Новости, 14.12.2022
Выбор РИА Новости: главные происшествия 2022 года в России
Подрыв грузовика на Крымском мосту, убийство политолога Дарьи Дугиной, массовый расстрел детей в ижевской школе, крупные пожары в оборонном НИИ в Твери, на... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T11:00
2022-12-14T11:53
происшествия
россия
пожар на складе ozon в подмосковье
подрыв автомобиля дарьи дугиной
курская аэс
пожар в кафе в костроме
чп на крымском мосту
стрельба в школе в ижевске
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Подрыв грузовика на Крымском мосту, убийство политолога Дарьи Дугиной, массовый расстрел детей в ижевской школе, крупные пожары в оборонном НИИ в Твери, на складе Ozon и в двух торговых центрах в Подмосковье, несколько крушений боевых самолетов определяли повестку криминальной хроники в России в 2022 году. Об этом и многом другом - в тематическом обзоре РИА Новости.Теракт на Крымском мостуРано утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузовика. Это привело к возгоранию железнодорожных цистерн с топливом и частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста. Погибли четыре человека.ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство закамуфлировали в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 23 тонны. Позже эту версию подтвердил Следственный комитет России.В рамках расследования были задержаны пять россиян, а также трое граждан Украины и Армении. Всего, по информации СК РФ, в деле фигурируют 12 человек. Источник РИА Новости сообщал, что водитель грузовика был непричастен к теракту.Ряд экспертов в беседе с РИА Новости заявляли, что взрыв могли совершить с помощью радиоканала, а распознать взрывчатку на пункте досмотра, возможно, не удалось из-за антидатчика или отражающей пленки.Автомобильное движение по отремонтированной правой части было возобновлено 5 декабря. В этот же день появилось видео с посещения президентом Крымского моста, на котором ведутся ремонтные работы. Владимир Путин сел за руль Mercedes и в компании вице-премьера Марата Хуснуллина проехал по восстановленной полосе. Глава государства ехал со скоростью 60-80 километров в час, радиоприемник был настроен на "Европу плюс".Убийство ДугинойЖурналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья.Спустя два дня ФСБ России заявила, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. Для наблюдения за журналисткой преступники использовали разные автомобильные номера. Кроме того, источник РИА Новости сообщал, что Вовк предъявляла поддельный казахстанский документ на имя Юлии, чтобы арендовать гараж в Москве.По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины Вовк с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область. Сейчас она находится в международном розыске и заочно арестована Басманным судом.Также в деле фигурирует гражданин Украины Богдан Цыганенко, который прибыл в Россию транзитом через Эстонию незадолго до убийства, обеспечил Вовк поддельными документами и автономерами, помог собрать бомбу и за день до подрыва покинул РФ.Смертельная стрельба в ижевской школеУтром 26 сентября в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик Артем Казанцев, состоявший на учете в психоневрологическом диспансере, открыл стрельбу из двух пистолетов. Жертвами стали 11 детей и шестеро взрослых. Еще 23 человека пострадали.Утолив жажду убийств, Казанцев покончил с собой. Его нашли в школьном кабинете, на нем была майка с нацистской символикой и балаклава на лице. По данным следствия, Казанцев был приверженцем идеологии "Колумбайна"* (движение признано в РФ террористическим).Следственный комитет возбудил дело по трем статьям: о возбуждении ненависти либо вражды, убийстве двух и более лиц, а также о незаконном обороте оружия. Был арестован директор частной охранной организации "Щит", обвиняемый в оказании небезопасных услуг.Стрельба в ульяновском детском садуВ конце апреля мужчина 1996 года рождения, уже много лет состоявший на учёте как психически больной, ворвался в детский сад "Рябинка" в поселке Вешкайма Ульяновской области и открыл стрельбу из охотничьего ружья. Погибли двое детей и воспитатель. Ещё одна сотрудница детсада получила ранение.Большого количества жертв удалось избежать благодаря тому, что 72 ребенка спали, а зайти в спальню убийце помешала воспитательница, которая ценой своей жизни встала у него на пути. Впоследствии он совершил суицид.Как выяснилось, детсад был оборудован тревожной кнопкой и четырьмя камерами видеонаблюдения по периметру, однако отследить по ним приближение преступника не удалось. В ходе следствия было установлено, что владельцем ружья был его сосед – он погиб, когда те вдвоём пошли пристреливать оружие.Воспитательницу, закрывшую собой детей, Путин наградил посмертно медалью "За отвагу".Подготовка покушения на Симоньян, Соловьева и КиселеваВ апреле ФСБ сообщила о задержании шести членов запрещенной в РФ неонацистской террористической организации National Socialism/White Power* - граждан России, планировавших по заданию СБУ убийство журналиста ВГТРК Владимира Соловьева.Как следовало из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ, неонацисты обсуждали возможность убийства не только Соловьева, но и генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, а также журналистов ВГТРК Ольги Скабеевой, Евгения Попова и режиссера Тиграна Кеосаяна. Помимо прочего, преступники планировали поджоги военкоматов и машин с символикой в поддержку спецоперации.На допросах задержанные признались в преступных планах и сообщили, что после планировали скрыться за рубежом.Изначально суд арестовал пятерых из шести задержанных. Все они обвиняются в подготовке к убийству "лица в связи с осуществлением им своего профессионального долга общеопасным способом". В июне в деле появился новый фигурант, который также был арестован.Взрывы газа в жилых домахВ 2022 году в российских регионах произошло 28 крупных ЧП, связанных со взрывами газа в жилых домах.В подмосковном Ступино 11 апреля бытовой газ взорвался в пятиэтажке, погибли шесть человек, еще пятеро были госпитализированы. На четвертом и пятом этажах обрушились внешние панели. Кроме того, на четвертом этаже были разрушены внутренние перегородки двух квартир, а на третьем – перекос стен, выбиты окна, разрушена перегородка, на втором этаже выбиты окна.На Сахалине в поселке Тымовское 19 ноября в жилом доме на четвертом этаже произошел взрыв газа, что привело к обрушению пяти этажей. Погибли 10 человек, из них четыре ребенка.Четвертого декабря бытовой газ взорвался в пятиэтажке в Нижневартовске, в третьем подъезде обрушились все этажи. СК счел виновником ЧП жителя квартиры на втором этаже, в которой, по предварительной версии, присоединяли газовую горелку к баллону и произошла аварийная разгерметизация. Погибли девять человек.Вырваться из "Полигона"Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на 5 ноября, погибли 13 человек. Жертв могло быть много больше, если бы не местный житель Андрей Кузьмин, выбивший закрытую дверь запасного входа.Виновником пожара оказался 23-летний военнослужащий, запустивший в здании фейерверк. Также арестованы депутат Костромской областной думы Ихтияр Мирзоев, владеющий зданием кафе (за нарушение требований пожарной безопасности), и директор фирмы, занимавшаяся организацией работы заведения (за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).Пожар в оборонном НИИ в ТвериПо информации командования гарнизона, 21 апреля огонь вспыхнул на втором этаже административного корпуса научного учреждения Минобороны России в Твери. Пожар на площади 2,5 тысячи квадратных метров тушили всю ночь. По данным экстренных служб, в огне погибли не менее 20 человек.Роковые решеткиХостел на юго-востоке Москвы охватило огнем 29 июля. Восемь человек погибли, еще четверо пострадали. Практически сразу руководство столичного главка МЧС назвало причину гибели постояльцев – решетки на окнах, заблокировавшие пути спасения. По словам очевидцев, решетки пытались выломать всей толпой. Эвакуироваться через запасной выход у погорельцев также не вышло – дверь была на замке.Репутация хостела и до того была "с дымком": в самом заведении не раз находили нарушения, а владелец уже привлекался к административной ответственности за пренебрежительное отношение к требованиям пожарной безопасности.Учредитель и гендиректор хостела сейчас в СИЗО. По версии прокуратуры, они знали о нарушениях в противопожарной защите, но предпочли материальную выгоду. Кроме того, в деле появился еще один фигурант – пожарный инспектор, он ждет своей участи под домашним арестом.Миллион алых роз, семь трупов и два арестаПлощадь трех вокзалов в самом центре Москвы оказалась в дыму 20 ноября. Под привычное "поезд отправляется с энного пути" путешественники и провожающие наблюдали сильнейший пожар: на 2,5 тысячах квадратах горела цветочная база. Семь человек погибли, ещё семерых спасли полицейские.По версии следователей, причинами возгорания могли стать неисправность электропроводки и ненадлежащее обращение с огнеопасными предметами.Сгоревший миллион алых и белых роз подвёл под уголовную статью четырех человек, двое из которых попали в СИЗО. Владельцу организации и специалисту по охране труда и пожарной безопасности теперь грозит до семи лет лишения свободы.Четырехдневный армагеддон на складе OzonКилометровый столб дыма завис над подмосковной Истрой 3 августа. Горел склад компании Ozon на площади в 55 тысяч "квадратов". Его тушили несколько вертолётов, пожарный поезд и порядка 40 единиц техники. Пожар удалось полностью ликвидировать лишь спустя четыре дня. Ozon оценил убытки в 10,8 миллиарда рублей.Как рассказали РИА Новости в экстренных службах, основные версии пожара - поджог и неисправность электрооборудования. СК сосредоточился на коротком замыкании, сварке без соблюдения норм и неосторожности с огнем. По информации МЧС, пострадали 11 человек, двое были госпитализированы.Руководил тушением крупного пожара первый замглавы МЧС России Александр Чуприян. Он отмечал, что противопожарное водоснабжение на складе было в "крайне неудовлетворительном состоянии", из-за чего воду приходилось подвозить за 4 километра от места возгорания.Мега-пожар в ТЦ "Мега Химки"Звуки хлопков, черный дым и копоть - именно так началось утро 9 декабря для жителей подмосковных Химок. Горел строительный магазин OBI (ТЦ "Мега Химки"). Пожар на 17 тысячах "квадратах" уничтожил практически весь магазин, остались только несущие конструкции. Погиб работник торгового центра. По версии подмосковных следователей, к пожару привели сварочные работы, в рамках уголовного дела задержаны прораб и сварщик.Ущерб от пожара может составить рекордные для объектов такого рода 20-30 миллиардов рублей - именно такую предварительную оценку дал Всероссийский союз страховщиков.Через несколько дней в Подмосковье вновь полыхал торговый центр. В Балашихе на открытой площадке у ТЦ "Стройтракт" загорелись – предварительно, из-за короткого замыкания - стройматериалы, огонь перекинулся на само здание и распространился на площадь в 9 тысяч "квадратов". Пострадал сотрудник. Страховщики оценили ущерб в 10 миллиардов рублей.Крушения военных самолетовВ 2022 году в России произошло несколько резонансных крушений боевых самолетов.Минобороны РФ 24 июня сообщило о жесткой посадке в Рязанской области военно-транспортного самолета Ил-76 в ходе учебно-тренировочного полета: из-за неисправности двигателя экипаж решил приземлиться на грунт, самолет частично разрушился. По данным правительства региона, экипаж отвел горящую машину от жилых кварталов, пять человек погибли, еще пятеро были госпитализированы.Власти Оренбургской области сообщили, что погибшие командир корабля подполковник Владимир Петрушин и прапорщик Дмитрий Андреев были из Оренбуржья, а майор Николай Горбунов и майор Степан Перминов служили в регионе.Указом Путина за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, звание Героя России посмертно присвоено Петрушину. Орденами Мужества посмертно награждены Перминов, Горбунов, Андреев и курсант Алексей Лобанов.При взлете в Ейске Краснодарского края 17 октября упал сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34, оба летчика катапультировались. На месте падения во дворе девятиэтажного жилого дома загорелось топливо самолета. Огонь распространился на жилую многоэтажку. В результате пожара погибли 15 человек, пострадали 26.А 23 октября в иркутском микрорайоне Ново-Ленино на дом, где проживали две семьи, упал самолет-истребитель Су-30, который проводил испытательный полет. Погибли два пилота: заслуженный летчик-испытатель РФ Максим Конюшин, который работал на Иркутском авиазаводе с 2015 года, и военный летчик второго класса майор Виктор Крюков. Жители домов не пострадали.В экстренных службах РИА Новости рассказали, что оба пилота перестали выходить на связь, так как были без сознания. Следственный комитет России приоритетной счел версию о неисправности бортовой системы кислородного оборудования Су-30.Дело Кровавой барыни, или Осторожно, вымогательство!В конце октября стало известно о задержании Кирилла Суханова, коммерческого директора компании "Oсторожно Media", принадлежащей Ксении Собчак. Он, как выяснилось, оказался фигурантом дела о вымогательстве у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Вместе с Сухановым силовики взяли и экс-главреда журнала Tatler Ариана Романовского.По версии следствия, Суханов вымогал 11 миллионов рублей у Чемезова за непубликацию порочащих сведений в Telegram-канале "Тушите свет", где Романовский был администратором. Несмотря на заявление самой Собчак о непричастности к скандальному Telegram-каналу или его фейковому двойнику, накануне ареста подозреваемых она уехала из России в Литву.Позднее она вернулась в Москву и посетила офис "Ростеха", а также извинилась перед Чемезовым за своих сотрудников.Дело о вымогательстве вскрыло не только подноготную светской жизни, но и "открыло миру" гражданство Израиля у Собчак. Его наличие подтвердила РИА Новости ее мать сенатор Людмила Нарусова."Ограбление века" без единого выстрелаГромкое ограбление произошло 10 ноября в аэропорту "Домодедово". "Под раздачу" попали пассажиры рейса Бишкек-Москва и встречающие их граждане.Нападение неизвестных в масках произошло на привокзальной площади. Угрожая автоматами, грабители забрали рюкзак и чемодан с деньгами. Вместе с наличными налетчики прихватили еще и нескольких человек – их затолкали в машины. В аэропорту утверждали, что ограбление прошло без единого выстрела.Полиции удалось найти похищенных граждан в тот же день - налетчики выбросили их в лесополосе и уехали с деньгами. По данным источника РИА Новости, пассажиров из Бишкека ограбили примерно на 4 миллиона долларов.За решетку за фейкиПосле начала спецоперации в Уголовном кодексе России появилась новая статья 207.3 "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ" с наказанием вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет.Фигурантами дел по этой статье стали журналист Александр Невзоров**, блогер Вероника Белоцерковская**, уже бывший муниципальный депутат Илья Яшин**, политик Владимир Кара-Мурза** (все признаны иноагентами), основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин**.Самый суровый на данный момент приговор по этой статье вынесен Яшину – 8,5 лет колонии.Иноагентов свели в единый реестрПервого декабря министерство юстиции опубликовало объединенный реестр иностранных агентов, который теперь включает в себя физических лиц, зарегистрированные и незарегистрированные некоммерческие, а также неправительственные организации. Прежде Минюст вел четыре реестра.В объединенном реестре сейчас числится около 500 организаций и граждан. Реестр размещен в открытом доступе на сайте ведомства с тем объемом сведений, которые определило правительство РФ.Согласно закону "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", с 1 декабря иноагентом может стать человек или юрлицо, которые получили иностранную поддержку или находящиеся под иностранным влиянием. Ранее обязательным условием признания иностранным агентом был лишь факт иностранного финансирования.Курская АЭС под прицелом диверсантовПосле начала спецоперации в России в разы усилилась работа диверсионных групп. "Бьют" диверсанты в первую очередь по объектам мирной энергетики и военной инфраструктуре. Одно из самых громких нападений пришлось на объекты обеспечения Курской атомной электростанции.В августе стало известно, что украинские диверсанты подорвали шесть опор высоковольтных линий электропередачи, идущих от Курской АЭС. По данным ФСБ, по этим системам АЭС питает объекты промышленности, транспорта, жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и населения как региона, так и соседних субъектов страны.Диверсия ненадолго привела к нарушению работы атомной станции. В "Росэнергоатоме" сообщали, что радиационный фон находится в норме, а энергоблоки работают в штатном режиме.Возбуждены уголовные дела по статье "Теракт". Тем не менее, подозреваемых поймать не удалось. Путин выразил надежду, что злоумышленников когда-нибудь схватят.* Запрещенные в России террористические организации** Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов
https://ria.ru/20221014/most-1823912618.html
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происшествия, россия, пожар на складе ozon в подмосковье, подрыв автомобиля дарьи дугиной, курская аэс, пожар в кафе в костроме, чп на крымском мосту, стрельба в школе в ижевске, стрельба в детском саду в ульяновской области, пожар в тц "мега химки", крушение су-34 в ейске, иноагенты
Происшествия, Россия, Пожар на складе Ozon в Подмосковье, Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной, Курская АЭС, Пожар в кафе в Костроме, ЧП на Крымском мосту, Стрельба в школе в Ижевске, Стрельба в детском саду в Ульяновской области, Пожар в ТЦ "Мега Химки", Крушение Су-34 в Ейске, иноагенты
11:00 14.12.2022 (обновлено: 11:53 14.12.2022)
 

Выбор РИА Новости: главные происшествия 2022 года в России

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Подрыв грузовика на Крымском мосту, убийство политолога Дарьи Дугиной, массовый расстрел детей в ижевской школе, крупные пожары в оборонном НИИ в Твери, на складе Ozon и в двух торговых центрах в Подмосковье, несколько крушений боевых самолетов определяли повестку криминальной хроники в России в 2022 году. Об этом и многом другом - в тематическом обзоре РИА Новости.

Теракт на Крымском мосту

Рано утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузовика. Это привело к возгоранию железнодорожных цистерн с топливом и частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста. Погибли четыре человека.
ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство закамуфлировали в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 23 тонны. Позже эту версию подтвердил Следственный комитет России.
Крымский мост, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 09:45
Фигурантов дела о теракте на Крымском мосту арестовали на два месяца
В рамках расследования были задержаны пять россиян, а также трое граждан Украины и Армении. Всего, по информации СК РФ, в деле фигурируют 12 человек. Источник РИА Новости сообщал, что водитель грузовика был непричастен к теракту.
Ряд экспертов в беседе с РИА Новости заявляли, что взрыв могли совершить с помощью радиоканала, а распознать взрывчатку на пункте досмотра, возможно, не удалось из-за антидатчика или отражающей пленки.
Автомобильное движение по отремонтированной правой части было возобновлено 5 декабря. В этот же день появилось видео с посещения президентом Крымского моста, на котором ведутся ремонтные работы. Владимир Путин сел за руль Mercedes и в компании вице-премьера Марата Хуснуллина проехал по восстановленной полосе. Глава государства ехал со скоростью 60-80 километров в час, радиоприемник был настроен на "Европу плюс".
Взрыв на Крымском мосту
© AP Photo

На автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.

Крымский мост, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля
1 из 8

На автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.

© AP Photo
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

В результате ЧП частично обрушились два автомобильных пролета переправы, арка над ее судоходной частью не повредилась.

Тушение пожара на Крымском мосту
2 из 8

В результате ЧП частично обрушились два автомобильных пролета переправы, арка над ее судоходной частью не повредилась.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© AFP 2022

Движение на мосту приостановили, были отменены железнодорожные рейсы и автобусные туры в обоих направлениях.

Пожар на Крымском мосту
3 из 8

Движение на мосту приостановили, были отменены железнодорожные рейсы и автобусные туры в обоих направлениях.

© AFP 2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

По словам главы региона Сергея Аксенова, по визуальной оценке, одна автомобильная нитка моста — из Керчи в Тамань — осталась цела.

Автомобили пожарной службы МЧС РФ неподалеку от пункта обогрева для водителей в Тамани
4 из 8

По словам главы региона Сергея Аксенова, по визуальной оценке, одна автомобильная нитка моста — из Керчи в Тамань — осталась цела.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

По итогам предварительного расследования СК, в результате подрыва грузовика погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком.

Крымский мост, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля
5 из 8

По итогам предварительного расследования СК, в результате подрыва грузовика погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

Самим фургоном по документам владел житель Кубани. Следователи изучают маршрут его передвижения, а также проводят обыски по месту жительства.

Вертолет тушит пожар на Крымском мосту
6 из 8

Самим фургоном по документам владел житель Кубани. Следователи изучают маршрут его передвижения, а также проводят обыски по месту жительства.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

Власти подготовили к запуску паромную переправу, для автомобилистов открыли две временные стоянки в районе поселка Ильич и на развилке Тамань — Волна в Краснодарском крае.

Пункт обогрева для водителей в Тамани
7 из 8

Власти подготовили к запуску паромную переправу, для автомобилистов открыли две временные стоянки в районе поселка Ильич и на развилке Тамань — Волна в Краснодарском крае.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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После инцидента на Крымском мосту в Симферополе и других городах региона выстроились очереди за бензином на АЗС. Ситуация с поставками топлива находится под контролем, сообщают власти.

Очередь на автомобильной заправке в Симферополе
8 из 8

После инцидента на Крымском мосту в Симферополе и других городах региона выстроились очереди за бензином на АЗС. Ситуация с поставками топлива находится под контролем, сообщают власти.

© РИА Новости Крым
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1 из 8

На автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.

© AP Photo
2 из 8

В результате ЧП частично обрушились два автомобильных пролета переправы, арка над ее судоходной частью не повредилась.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Движение на мосту приостановили, были отменены железнодорожные рейсы и автобусные туры в обоих направлениях.

© AFP 2022
4 из 8

По словам главы региона Сергея Аксенова, по визуальной оценке, одна автомобильная нитка моста — из Керчи в Тамань — осталась цела.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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5 из 8

По итогам предварительного расследования СК, в результате подрыва грузовика погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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6 из 8

Самим фургоном по документам владел житель Кубани. Следователи изучают маршрут его передвижения, а также проводят обыски по месту жительства.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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7 из 8

Власти подготовили к запуску паромную переправу, для автомобилистов открыли две временные стоянки в районе поселка Ильич и на развилке Тамань — Волна в Краснодарском крае.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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8 из 8

После инцидента на Крымском мосту в Симферополе и других городах региона выстроились очереди за бензином на АЗС. Ситуация с поставками топлива находится под контролем, сообщают власти.

© РИА Новости Крым
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Убийство Дугиной

Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья.
Спустя два дня ФСБ России заявила, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. Для наблюдения за журналисткой преступники использовали разные автомобильные номера. Кроме того, источник РИА Новости сообщал, что Вовк предъявляла поддельный казахстанский документ на имя Юлии, чтобы арендовать гараж в Москве.
По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины Вовк с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область. Сейчас она находится в международном розыске и заочно арестована Басманным судом.
Также в деле фигурирует гражданин Украины Богдан Цыганенко, который прибыл в Россию транзитом через Эстонию незадолго до убийства, обеспечил Вовк поддельными документами и автономерами, помог собрать бомбу и за день до подрыва покинул РФ.
Философ Александр Дугин - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
23 августа, 11:43
Дугин рассказал о последних словах дочери

Смертельная стрельба в ижевской школе

Утром 26 сентября в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик Артем Казанцев, состоявший на учете в психоневрологическом диспансере, открыл стрельбу из двух пистолетов. Жертвами стали 11 детей и шестеро взрослых. Еще 23 человека пострадали.
Утолив жажду убийств, Казанцев покончил с собой. Его нашли в школьном кабинете, на нем была майка с нацистской символикой и балаклава на лице. По данным следствия, Казанцев был приверженцем идеологии "Колумбайна"* (движение признано в РФ террористическим).
Следственный комитет возбудил дело по трем статьям: о возбуждении ненависти либо вражды, убийстве двух и более лиц, а также о незаконном обороте оружия. Был арестован директор частной охранной организации "Щит", обвиняемый в оказании небезопасных услуг.
Нормальная семья – соседка об устроившем стрельбу в ижевской школе - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
27 сентября, 12:42
"Нормальная семья" – соседка об устроившем стрельбу в ижевской школеУстроивший стрельбу в ижевской школе № 88 Артем Казанцев жил с мамой и бабушкой, рассказала соседка. Семья, по ее словам, была обычной. Другие жильцы дома отметили, что парень был замкнутым, всегда ходил в капюшоне и никогда не здоровался.

Стрельба в ульяновском детском саду

В конце апреля мужчина 1996 года рождения, уже много лет состоявший на учёте как психически больной, ворвался в детский сад "Рябинка" в поселке Вешкайма Ульяновской области и открыл стрельбу из охотничьего ружья. Погибли двое детей и воспитатель. Ещё одна сотрудница детсада получила ранение.
Большого количества жертв удалось избежать благодаря тому, что 72 ребенка спали, а зайти в спальню убийце помешала воспитательница, которая ценой своей жизни встала у него на пути. Впоследствии он совершил суицид.
Как выяснилось, детсад был оборудован тревожной кнопкой и четырьмя камерами видеонаблюдения по периметру, однако отследить по ним приближение преступника не удалось. В ходе следствия было установлено, что владельцем ружья был его сосед – он погиб, когда те вдвоём пошли пристреливать оружие.
Воспитательницу, закрывшую собой детей, Путин наградил посмертно медалью "За отвагу".
Сотрудники полиции у детского сада Рябинка в поселке Вешкайма, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
27 апреля, 16:10
Жительница поселка Вешкайма рассказала об убитой воспитательнице детсада

Подготовка покушения на Симоньян, Соловьева и Киселева

В апреле ФСБ сообщила о задержании шести членов запрещенной в РФ неонацистской террористической организации National Socialism/White Power* - граждан России, планировавших по заданию СБУ убийство журналиста ВГТРК Владимира Соловьева.
Как следовало из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ, неонацисты обсуждали возможность убийства не только Соловьева, но и генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, а также журналистов ВГТРК Ольги Скабеевой, Евгения Попова и режиссера Тиграна Кеосаяна. Помимо прочего, преступники планировали поджоги военкоматов и машин с символикой в поддержку спецоперации.
На допросах задержанные признались в преступных планах и сообщили, что после планировали скрыться за рубежом.
Изначально суд арестовал пятерых из шести задержанных. Все они обвиняются в подготовке к убийству "лица в связи с осуществлением им своего профессионального долга общеопасным способом". В июне в деле появился новый фигурант, который также был арестован.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 19:43
Володин прокомментировал планы Киева убить российских журналистов

Взрывы газа в жилых домах

В 2022 году в российских регионах произошло 28 крупных ЧП, связанных со взрывами газа в жилых домах.
В подмосковном Ступино 11 апреля бытовой газ взорвался в пятиэтажке, погибли шесть человек, еще пятеро были госпитализированы. На четвертом и пятом этажах обрушились внешние панели. Кроме того, на четвертом этаже были разрушены внутренние перегородки двух квартир, а на третьем – перекос стен, выбиты окна, разрушена перегородка, на втором этаже выбиты окна.
На Сахалине в поселке Тымовское 19 ноября в жилом доме на четвертом этаже произошел взрыв газа, что привело к обрушению пяти этажей. Погибли 10 человек, из них четыре ребенка.
Четвертого декабря бытовой газ взорвался в пятиэтажке в Нижневартовске, в третьем подъезде обрушились все этажи. СК счел виновником ЧП жителя квартиры на втором этаже, в которой, по предварительной версии, присоединяли газовую горелку к баллону и произошла аварийная разгерметизация. Погибли девять человек.
Взрыв газа в многоэтажке в Нижневартовске
© пресс-служба правительства Нижневартовска / Перейти в медиабанк

Взрыв прогремел в пятиэтажке на улице Мира в Нижневартовске 4 декабря.

Сотрудники спасательной службы МЧС России устраняют последствия обрушения жилого дома на улице Мира в Нижневартовске
1 из 8

Взрыв прогремел в пятиэтажке на улице Мира в Нижневартовске 4 декабря.

© пресс-служба правительства Нижневартовска
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© пресс-служба правительства Нижневартовска / Перейти в медиабанк

По последним данным МЧС, шесть человек погибли, четверо госпитализированы.

Сотрудники спасательной службы МЧС России устраняют последствия обрушения жилого дома на улице Мира в Нижневартовске
2 из 8

По последним данным МЧС, шесть человек погибли, четверо госпитализированы.

© пресс-служба правительства Нижневартовска
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© пресс-служба правительства Нижневартовска / Перейти в медиабанк

Пятерых из шести погибших пока не опознали.

Сотрудники спасательной службы МЧС России устраняют последствия обрушения жилого дома на улице Мира в Нижневартовске
3 из 8

Пятерых из шести погибших пока не опознали.

© пресс-служба правительства Нижневартовска
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© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в медиабанк

Причиной взрыва стала разгерметизация баллона. Об этом сообщил глава МЧС Александр Куренков.

Глава МЧС РФ Александр Куренков на месте частичного обрушения жилого дома на улице Мира в Нижневартовске
4 из 8

Причиной взрыва стала разгерметизация баллона. Об этом сообщил глава МЧС Александр Куренков.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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© Фото : пресс-служба администрации Нижневартовска

По информации властей, без вести пропавшими считаются семь человек.

На месте взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Нижневартовске
5 из 8

По информации властей, без вести пропавшими считаются семь человек.

© Фото : пресс-служба администрации Нижневартовска
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в медиабанк

Газовый баллон, от взрыва которого, предположительно, обрушилась пятиэтажка, принес в свою квартиру жилец. Об сообщили в СУСК по Югре. Сейчас мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии.

Частично обрушившийся жилой дом на улице Мира в Нижневартовске
6 из 8

Газовый баллон, от взрыва которого, предположительно, обрушилась пятиэтажка, принес в свою квартиру жилец. Об сообщили в СУСК по Югре. Сейчас мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии.

© РИА Новости / МЧС РФ
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© РИА Новости / пресс-служба правительства Нижневартовска / Перейти в медиабанк

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Люди возлагают цветы к мемориалу Добрый Ангел мира в память о погибших при частичном обрушении жилого дома на улице Мира в Нижневартовске
7 из 8

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

© РИА Новости / пресс-служба правительства Нижневартовска
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© РИА Новости / Пресс-служба правительства Нижневартовска / Перейти в медиабанк

В городе объявили режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне.

Цветы у мемориала Добрый Ангел мира в память о погибших при частичном обрушении жилого дома на улице Мира в Нижневартовске
8 из 8

В городе объявили режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне.

© РИА Новости / Пресс-служба правительства Нижневартовска
Перейти в медиабанк
1 из 8

Взрыв прогремел в пятиэтажке на улице Мира в Нижневартовске 4 декабря.

© пресс-служба правительства Нижневартовска
Перейти в медиабанк
2 из 8

По последним данным МЧС, шесть человек погибли, четверо госпитализированы.

© пресс-служба правительства Нижневартовска
Перейти в медиабанк
3 из 8

Пятерых из шести погибших пока не опознали.

© пресс-служба правительства Нижневартовска
Перейти в медиабанк
4 из 8

Причиной взрыва стала разгерметизация баллона. Об этом сообщил глава МЧС Александр Куренков.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
5 из 8

По информации властей, без вести пропавшими считаются семь человек.

© Фото : пресс-служба администрации Нижневартовска
6 из 8

Газовый баллон, от взрыва которого, предположительно, обрушилась пятиэтажка, принес в свою квартиру жилец. Об сообщили в СУСК по Югре. Сейчас мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии.

© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
7 из 8

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

© РИА Новости / пресс-служба правительства Нижневартовска
Перейти в медиабанк
8 из 8

В городе объявили режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне.

© РИА Новости / Пресс-служба правительства Нижневартовска
Перейти в медиабанк

Вырваться из "Полигона"

Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на 5 ноября, погибли 13 человек. Жертв могло быть много больше, если бы не местный житель Андрей Кузьмин, выбивший закрытую дверь запасного входа.
Виновником пожара оказался 23-летний военнослужащий, запустивший в здании фейерверк. Также арестованы депутат Костромской областной думы Ихтияр Мирзоев, владеющий зданием кафе (за нарушение требований пожарной безопасности), и директор фирмы, занимавшаяся организацией работы заведения (за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Помещение ночного клуба Полигон на Никитской улице в Костроме, в котором произошел пожар - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 17:49
Участник спецоперации на Украине погиб, спасая людей из костромского кафе

Пожар в оборонном НИИ в Твери

По информации командования гарнизона, 21 апреля огонь вспыхнул на втором этаже административного корпуса научного учреждения Минобороны России в Твери. Пожар на площади 2,5 тысячи квадратных метров тушили всю ночь. По данным экстренных служб, в огне погибли не менее 20 человек.
Пожар в оборонном НИИ в Твери
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Тверской области / Перейти в медиабанк

Огонь вспыхнул на втором этаже четырехэтажного административного корпуса. Вскоре огонь охватил три верхних этажа, частично обрушилась крыша.

Сотрудник пожарной службы тушит пожар в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери
1 из 8

Огонь вспыхнул на втором этаже четырехэтажного административного корпуса. Вскоре огонь охватил три верхних этажа, частично обрушилась крыша.

© РИА Новости / Пресс-служба правительства Тверской области
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© РИА Новости / Максим Школьников / Перейти в медиабанк

При пожаре погибли шесть человек, больше 20 пострадали.

Пожар в оборонном НИИ в Твери
2 из 8

При пожаре погибли шесть человек, больше 20 пострадали.

© РИА Новости / Максим Школьников
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© РИА Новости / Максим Школьников / Перейти в медиабанк

Пять пострадавших отправили в больницу скорой медпомощи, двоим понадобилась реанимация.

Пожар в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери
3 из 8

Пять пострадавших отправили в больницу скорой медпомощи, двоим понадобилась реанимация.

© РИА Новости / Максим Школьников
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© РИА Новости / Максим Школьников / Перейти в медиабанк

Огонь тушат более 240 пожарных и 69 единиц техники.

Пожар в оборонном НИИ в Твери
4 из 8

Огонь тушат более 240 пожарных и 69 единиц техники.

© РИА Новости / Максим Школьников
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© РИА Новости / Максим Школьников / Перейти в медиабанк

На месте происшествия работает также вертолет Ми-8, оборудованный специальным водосливным устройством.

Сотрудники пожарной службы тушат пожар в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери
5 из 8

На месте происшествия работает также вертолет Ми-8, оборудованный специальным водосливным устройством.

© РИА Новости / Максим Школьников
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© РИА Новости / Максим Школьников / Перейти в медиабанк

Ход ликвидации пожара лично контролирует губернатор региона Игоря Руденя.

Пожар в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери
6 из 8

Ход ликвидации пожара лично контролирует губернатор региона Игоря Руденя.

© РИА Новости / Максим Школьников
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© РИА Новости / Пресс-служба правительства Тверской области / Перейти в медиабанк

Военная прокуратура начала проверку и обещает принять меры для привлечения виновных к ответственности.

Сотрудники пожарной службы у здания Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери, где произошел пожар
7 из 8

Военная прокуратура начала проверку и обещает принять меры для привлечения виновных к ответственности.

© РИА Новости / Пресс-служба правительства Тверской области
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© РИА Новости / Максим Школьников / Перейти в медиабанк

Для координации аварийно-спасательных служб и проведения надзорных мероприятий на место ЧП выехал военный прокурор гарнизона.

Пожар в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери
8 из 8

Для координации аварийно-спасательных служб и проведения надзорных мероприятий на место ЧП выехал военный прокурор гарнизона.

© РИА Новости / Максим Школьников
Перейти в медиабанк
1 из 8

Огонь вспыхнул на втором этаже четырехэтажного административного корпуса. Вскоре огонь охватил три верхних этажа, частично обрушилась крыша.

© РИА Новости / Пресс-служба правительства Тверской области
Перейти в медиабанк
2 из 8

При пожаре погибли шесть человек, больше 20 пострадали.

© РИА Новости / Максим Школьников
Перейти в медиабанк
3 из 8

Пять пострадавших отправили в больницу скорой медпомощи, двоим понадобилась реанимация.

© РИА Новости / Максим Школьников
Перейти в медиабанк
4 из 8

Огонь тушат более 240 пожарных и 69 единиц техники.

© РИА Новости / Максим Школьников
Перейти в медиабанк
5 из 8

На месте происшествия работает также вертолет Ми-8, оборудованный специальным водосливным устройством.

© РИА Новости / Максим Школьников
Перейти в медиабанк
6 из 8

Ход ликвидации пожара лично контролирует губернатор региона Игоря Руденя.

© РИА Новости / Максим Школьников
Перейти в медиабанк
7 из 8

Военная прокуратура начала проверку и обещает принять меры для привлечения виновных к ответственности.

© РИА Новости / Пресс-служба правительства Тверской области
Перейти в медиабанк
8 из 8

Для координации аварийно-спасательных служб и проведения надзорных мероприятий на место ЧП выехал военный прокурор гарнизона.

© РИА Новости / Максим Школьников
Перейти в медиабанк

Роковые решетки

Хостел на юго-востоке Москвы охватило огнем 29 июля. Восемь человек погибли, еще четверо пострадали. Практически сразу руководство столичного главка МЧС назвало причину гибели постояльцев – решетки на окнах, заблокировавшие пути спасения. По словам очевидцев, решетки пытались выломать всей толпой. Эвакуироваться через запасной выход у погорельцев также не вышло – дверь была на замке.
Репутация хостела и до того была "с дымком": в самом заведении не раз находили нарушения, а владелец уже привлекался к административной ответственности за пренебрежительное отношение к требованиям пожарной безопасности.
Учредитель и гендиректор хостела сейчас в СИЗО. По версии прокуратуры, они знали о нарушениях в противопожарной защите, но предпочли материальную выгоду. Кроме того, в деле появился еще один фигурант – пожарный инспектор, он ждет своей участи под домашним арестом.
Пожар в хостеле на юго-востоке Москвы
29 июля, 14:31
Первые минуты пожара в хостеле на юге Москвы попали на видео

Миллион алых роз, семь трупов и два ареста

Площадь трех вокзалов в самом центре Москвы оказалась в дыму 20 ноября. Под привычное "поезд отправляется с энного пути" путешественники и провожающие наблюдали сильнейший пожар: на 2,5 тысячах квадратах горела цветочная база. Семь человек погибли, ещё семерых спасли полицейские.
По версии следователей, причинами возгорания могли стать неисправность электропроводки и ненадлежащее обращение с огнеопасными предметами.
Сгоревший миллион алых и белых роз подвёл под уголовную статью четырех человек, двое из которых попали в СИЗО. Владельцу организации и специалисту по охране труда и пожарной безопасности теперь грозит до семи лет лишения свободы.
Пожар в районе Комсомольской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
23 ноября, 16:52
Директор цветочной фирмы признала вину по делу о пожаре на складе в Москве

Четырехдневный армагеддон на складе Ozon

Километровый столб дыма завис над подмосковной Истрой 3 августа. Горел склад компании Ozon на площади в 55 тысяч "квадратов". Его тушили несколько вертолётов, пожарный поезд и порядка 40 единиц техники. Пожар удалось полностью ликвидировать лишь спустя четыре дня. Ozon оценил убытки в 10,8 миллиарда рублей.
Как рассказали РИА Новости в экстренных службах, основные версии пожара - поджог и неисправность электрооборудования. СК сосредоточился на коротком замыкании, сварке без соблюдения норм и неосторожности с огнем. По информации МЧС, пострадали 11 человек, двое были госпитализированы.
Руководил тушением крупного пожара первый замглавы МЧС России Александр Чуприян. Он отмечал, что противопожарное водоснабжение на складе было в "крайне неудовлетворительном состоянии", из-за чего воду приходилось подвозить за 4 километра от места возгорания.
"Здание уже не спасти". Крупный пожар на складе Ozon в Подмосковье
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

Возгорание произошло в в отдельном блоке фулфилмент-центра, позже огонь распространился на 55 тысяч квадратных метров, обрушилась крыша здания.

Столб дыма от пожара на складе OZON в Подмосковье
1 из 8

Возгорание произошло в в отдельном блоке фулфилмент-центра, позже огонь распространился на 55 тысяч квадратных метров, обрушилась крыша здания.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

В результате пожара один человек погиб, еще 13 пострадали.

Столб дыма от пожара на складе OZON в Подмосковье
2 из 8

В результате пожара один человек погиб, еще 13 пострадали.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в медиабанк

Пожар, которому присвоили третий ранг сложности, тушат почти 100 человек и 30 единиц техники. На месте развернули оперативный штаб.

Пожар на складе OZON в Подмосковье
3 из 8

Пожар, которому присвоили третий ранг сложности, тушат почти 100 человек и 30 единиц техники. На месте развернули оперативный штаб.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

В работах задействовали два вертолета Ка-32, они уже сбросили на горящий склад 100 тонн воды.

Вертолет, задействованный в тушении пожара на складе OZON в Подмосковье
4 из 8

В работах задействовали два вертолета Ка-32, они уже сбросили на горящий склад 100 тонн воды.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© АГН "Москва" / Денис Воронин

Для координации действий по тушению пожара на место происшествия прибыли первый замглавы МЧС Александр Чуприян и заместитель главы ведомства Илья Денисов.

Пожар на складе Ozon в городском округе Истра
5 из 8

Для координации действий по тушению пожара на место происшествия прибыли первый замглавы МЧС Александр Чуприян и заместитель главы ведомства Илья Денисов.

© АГН "Москва" / Денис Воронин
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

Ситуацию взял под личный контроль губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Вертолет, задействованный в тушении пожара на складе OZON в Подмосковье
6 из 8

Ситуацию взял под личный контроль губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

"Пожар, мы видим, масштабный. Здание уже не спасти, это очевидно", — сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 24".

Столб дыма от пожара на складе OZON в Подмосковье
7 из 8

"Пожар, мы видим, масштабный. Здание уже не спасти, это очевидно", — сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 24".

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

Основной версией пожара называют поджог.

Пожар на складе OZON в Подмосковье
8 из 8

Основной версией пожара называют поджог.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
1 из 8

Возгорание произошло в в отдельном блоке фулфилмент-центра, позже огонь распространился на 55 тысяч квадратных метров, обрушилась крыша здания.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
2 из 8

В результате пожара один человек погиб, еще 13 пострадали.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 8

Пожар, которому присвоили третий ранг сложности, тушат почти 100 человек и 30 единиц техники. На месте развернули оперативный штаб.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
4 из 8

В работах задействовали два вертолета Ка-32, они уже сбросили на горящий склад 100 тонн воды.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
5 из 8

Для координации действий по тушению пожара на место происшествия прибыли первый замглавы МЧС Александр Чуприян и заместитель главы ведомства Илья Денисов.

© АГН "Москва" / Денис Воронин
6 из 8

Ситуацию взял под личный контроль губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
7 из 8

"Пожар, мы видим, масштабный. Здание уже не спасти, это очевидно", — сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 24".

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
8 из 8

Основной версией пожара называют поджог.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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Мега-пожар в ТЦ "Мега Химки"

Звуки хлопков, черный дым и копоть - именно так началось утро 9 декабря для жителей подмосковных Химок. Горел строительный магазин OBI (ТЦ "Мега Химки"). Пожар на 17 тысячах "квадратах" уничтожил практически весь магазин, остались только несущие конструкции. Погиб работник торгового центра. По версии подмосковных следователей, к пожару привели сварочные работы, в рамках уголовного дела задержаны прораб и сварщик.
Ущерб от пожара может составить рекордные для объектов такого рода 20-30 миллиардов рублей - именно такую предварительную оценку дал Всероссийский союз страховщиков.
Через несколько дней в Подмосковье вновь полыхал торговый центр. В Балашихе на открытой площадке у ТЦ "Стройтракт" загорелись – предварительно, из-за короткого замыкания - стройматериалы, огонь перекинулся на само здание и распространился на площадь в 9 тысяч "квадратов". Пострадал сотрудник. Страховщики оценили ущерб в 10 миллиардов рублей.
Пожар в ТЦ "Мега Химки"
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

Пожар в магазине OBI в ТЦ "Мега Химки" начался в шесть часов утра.

Пожар в ТЦ Мега Химки
1 из 10

Пожар в магазине OBI в ТЦ "Мега Химки" начался в шесть часов утра.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

Возгоранию присвоили четвертый номер сложности из пяти.

Пожарные машины у магазина OBI в торговом центре МЕГА Химки, где начался пожар
2 из 10

Возгоранию присвоили четвертый номер сложности из пяти.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

В 8:25 пожар локализовали, а в 10:45 ликвидировали открытое горение.

Пожар в ТЦ Мега Химки
3 из 10

В 8:25 пожар локализовали, а в 10:45 ликвидировали открытое горение.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

Общая площадь пройденного пожара составила семь тысяч квадратных метров, а обрушения — пять тысяч.

Пожар в ТЦ Мега Химки
4 из 10

Общая площадь пройденного пожара составила семь тысяч квадратных метров, а обрушения — пять тысяч.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

В качестве основных причин ЧП рассматривают неисправность оборудования и нарушение правил пожарной безопасности при проведении работ.

Пожар в ТЦ Мега Химки
5 из 10

В качестве основных причин ЧП рассматривают неисправность оборудования и нарушение правил пожарной безопасности при проведении работ.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

Первоначальная версия о поджоге не подтвердилась.

Пожар в магазине OBI в торговом центре МЕГА Химки
6 из 10

Первоначальная версия о поджоге не подтвердилась.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

В МЧС сообщили об одном погибшем. Им оказался сотрудник торгового центра.

Пожар в ТЦ Мега Химки
7 из 10

В МЧС сообщили об одном погибшем. Им оказался сотрудник торгового центра.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

Специалисты зафиксировали повышенную концентрацию фенола в районе пожара, но предельно допустимая концентрация не превышена.

Пожар в ТЦ Мега Химки
8 из 10

Специалисты зафиксировали повышенную концентрацию фенола в районе пожара, но предельно допустимая концентрация не превышена.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

Во Всероссийском союзе страховщиков сообщили, что ущерб от происшествия может составить 20-30 миллиардов рублей.

Сотрудники полиции рядом с магазином OBI в торговом центре МЕГА Химки
9 из 10

Во Всероссийском союзе страховщиков сообщили, что ущерб от происшествия может составить 20-30 миллиардов рублей.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

Заведено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Пожарные машины у магазина OBI в торговом центре МЕГА Химки, где начался пожар
10 из 10

Заведено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
1 из 10

Пожар в магазине OBI в ТЦ "Мега Химки" начался в шесть часов утра.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 10

Возгоранию присвоили четвертый номер сложности из пяти.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
3 из 10

В 8:25 пожар локализовали, а в 10:45 ликвидировали открытое горение.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
4 из 10

Общая площадь пройденного пожара составила семь тысяч квадратных метров, а обрушения — пять тысяч.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
5 из 10

В качестве основных причин ЧП рассматривают неисправность оборудования и нарушение правил пожарной безопасности при проведении работ.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
6 из 10

Первоначальная версия о поджоге не подтвердилась.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
7 из 10

В МЧС сообщили об одном погибшем. Им оказался сотрудник торгового центра.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
8 из 10

Специалисты зафиксировали повышенную концентрацию фенола в районе пожара, но предельно допустимая концентрация не превышена.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
9 из 10

Во Всероссийском союзе страховщиков сообщили, что ущерб от происшествия может составить 20-30 миллиардов рублей.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
10 из 10

Заведено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк

Крушения военных самолетов

В 2022 году в России произошло несколько резонансных крушений боевых самолетов.
Минобороны РФ 24 июня сообщило о жесткой посадке в Рязанской области военно-транспортного самолета Ил-76 в ходе учебно-тренировочного полета: из-за неисправности двигателя экипаж решил приземлиться на грунт, самолет частично разрушился. По данным правительства региона, экипаж отвел горящую машину от жилых кварталов, пять человек погибли, еще пятеро были госпитализированы.
Власти Оренбургской области сообщили, что погибшие командир корабля подполковник Владимир Петрушин и прапорщик Дмитрий Андреев были из Оренбуржья, а майор Николай Горбунов и майор Степан Перминов служили в регионе.
Указом Путина за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, звание Героя России посмертно присвоено Петрушину. Орденами Мужества посмертно награждены Перминов, Горбунов, Андреев и курсант Алексей Лобанов.
Экипаж до последнего отводил машину от жилых домов: крушение Ил-76 в Рязани
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанк

Трагедия произошла ночью рядом с жилыми домами.

Грузовой самолет Ил-76 потерпел крушение в Рязанской области
1 из 8

Трагедия произошла ночью рядом с жилыми домами.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Из-за неисправности двигателя экипаж Ил-76 решил совершить посадку.

Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ работают на месте жесткой посадки военно-транспортного самолета Ил-76 в Рязанской области
2 из 8

Из-за неисправности двигателя экипаж Ил-76 решил совершить посадку.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанк

При соприкосновении с землей самолет частично разрушился.

На месте крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Рязанской области
3 из 8

При соприкосновении с землей самолет частично разрушился.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанк

Четыре человека погибли, еще пять пострадали.

Место крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Рязанской области
4 из 8

Четыре человека погибли, еще пять пострадали.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанк

Трех пострадавших доставили в Рязанскую областную клиническую больницу, один из них — в крайне тяжелом состоянии.

Фрагмент упавшего военно-транспортного самолета Ил-76 в Рязанской области
5 из 8

Трех пострадавших доставили в Рязанскую областную клиническую больницу, один из них — в крайне тяжелом состоянии.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Наталья Соловьева

Пилоты Ил-76 до последнего отводили неисправную машину от жилых районов, сообщил врио главы региона Павел Малков.

Военно-транспортный самолёт Ил-76 совершил жесткую посадку в Рязанской области
6 из 8

Пилоты Ил-76 до последнего отводили неисправную машину от жилых районов, сообщил врио главы региона Павел Малков.

© РИА Новости / Наталья Соловьева
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанк

"Самолет удалось приземлить в поле, что позволило избежать разрушений и жертв среди мирного населения", — написал Малков в Telegram.

Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ работают на месте крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Рязанской области
7 из 8

"Самолет удалось приземлить в поле, что позволило избежать разрушений и жертв среди мирного населения", — написал Малков в Telegram.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанк

Рязанские власти выразили соболезнования родным и близким погибших.

Место крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Рязанской области
8 из 8

Рязанские власти выразили соболезнования родным и близким погибших.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
1 из 8

Трагедия произошла ночью рядом с жилыми домами.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
2 из 8

Из-за неисправности двигателя экипаж Ил-76 решил совершить посадку.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 8

При соприкосновении с землей самолет частично разрушился.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
4 из 8

Четыре человека погибли, еще пять пострадали.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
5 из 8

Трех пострадавших доставили в Рязанскую областную клиническую больницу, один из них — в крайне тяжелом состоянии.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
6 из 8

Пилоты Ил-76 до последнего отводили неисправную машину от жилых районов, сообщил врио главы региона Павел Малков.

© РИА Новости / Наталья Соловьева
7 из 8

"Самолет удалось приземлить в поле, что позволило избежать разрушений и жертв среди мирного населения", — написал Малков в Telegram.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
8 из 8

Рязанские власти выразили соболезнования родным и близким погибших.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
При взлете в Ейске Краснодарского края 17 октября упал сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34, оба летчика катапультировались. На месте падения во дворе девятиэтажного жилого дома загорелось топливо самолета. Огонь распространился на жилую многоэтажку. В результате пожара погибли 15 человек, пострадали 26.
А 23 октября в иркутском микрорайоне Ново-Ленино на дом, где проживали две семьи, упал самолет-истребитель Су-30, который проводил испытательный полет. Погибли два пилота: заслуженный летчик-испытатель РФ Максим Конюшин, который работал на Иркутском авиазаводе с 2015 года, и военный летчик второго класса майор Виктор Крюков. Жители домов не пострадали.
В экстренных службах РИА Новости рассказали, что оба пилота перестали выходить на связь, так как были без сознания. Следственный комитет России приоритетной счел версию о неисправности бортовой системы кислородного оборудования Су-30.
"Вечная память". Прощание с семьей, погибшей в Ейске
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

Катастрофа Су-34 унесла жизни семи человек из семьи Ищенко, в том числе троих детей.

Горожане на похоронах погибших при крушении самолета на новом кладбище города Ейск
1 из 8

Катастрофа Су-34 унесла жизни семи человек из семьи Ищенко, в том числе троих детей.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

Родственники, друзья и просто неравнодушные жители Ейска проводили погибших в последний путь.

Горожане на похоронах погибших при крушении самолета на новом кладбище города Ейск
2 из 8

Родственники, друзья и просто неравнодушные жители Ейска проводили погибших в последний путь.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

На новом городском кладбище состоялось отпевание.

Горожане на похоронах погибших при крушении самолета на новом кладбище города Ейск
3 из 8

На новом городском кладбище состоялось отпевание.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

Друг семьи рассказал РИА Новости, что Наталья Ищенко до последнего пыталась спасти детей.

Горожане на похоронах погибших при крушении самолета на новом кладбище города Ейск
4 из 8

Друг семьи рассказал РИА Новости, что Наталья Ищенко до последнего пыталась спасти детей.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

"В квартиру когда дым пошел, она на лестничную клетку вышла и спуститься вниз не смогла. Собой накрыла ребенка маленького самого. Так их и нашли", — рассказал он.

Горожане несут траурный венок во время похорон погибших при крушении самолета на новом кладбище города Ейск
5 из 8

"В квартиру когда дым пошел, она на лестничную клетку вышла и спуститься вниз не смогла. Собой накрыла ребенка маленького самого. Так их и нашли", — рассказал он.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

По словам еще одной знакомой погибших, от большой семьи осталось всего два человека...

Цветы с траурной лентой во время похорон погибших при крушении самолета на новом кладбище города Ейск
6 из 8

По словам еще одной знакомой погибших, от большой семьи осталось всего два человека...

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

Среди тех, кто пришел проститься с Ищенко, — бывшая воспитатель дома-интерната в Ейске, у которой учился один из детей.

Горожане прощаются с погибшими при крушении самолета на новом кладбище города Ейск
7 из 8

Среди тех, кто пришел проститься с Ищенко, — бывшая воспитатель дома-интерната в Ейске, у которой учился один из детей.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

"Мальчик Антон с первого по девятый класс у меня учился. Мама его в родительском комитете у нас была. Очень хорошая семья, мальчик очень ласковый был... Вечная память", — сказала воспитатель.

Горожане на похоронах погибших при крушении самолета на новом кладбище города Ейск
8 из 8

"Мальчик Антон с первого по девятый класс у меня учился. Мама его в родительском комитете у нас была. Очень хорошая семья, мальчик очень ласковый был... Вечная память", — сказала воспитатель.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
1 из 8

Катастрофа Су-34 унесла жизни семи человек из семьи Ищенко, в том числе троих детей.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
2 из 8

Родственники, друзья и просто неравнодушные жители Ейска проводили погибших в последний путь.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
3 из 8

На новом городском кладбище состоялось отпевание.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
4 из 8

Друг семьи рассказал РИА Новости, что Наталья Ищенко до последнего пыталась спасти детей.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
5 из 8

"В квартиру когда дым пошел, она на лестничную клетку вышла и спуститься вниз не смогла. Собой накрыла ребенка маленького самого. Так их и нашли", — рассказал он.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
6 из 8

По словам еще одной знакомой погибших, от большой семьи осталось всего два человека...

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
7 из 8

Среди тех, кто пришел проститься с Ищенко, — бывшая воспитатель дома-интерната в Ейске, у которой учился один из детей.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
8 из 8

"Мальчик Антон с первого по девятый класс у меня учился. Мама его в родительском комитете у нас была. Очень хорошая семья, мальчик очень ласковый был... Вечная память", — сказала воспитатель.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк

Дело Кровавой барыни, или Осторожно, вымогательство!

В конце октября стало известно о задержании Кирилла Суханова, коммерческого директора компании "Oсторожно Media", принадлежащей Ксении Собчак. Он, как выяснилось, оказался фигурантом дела о вымогательстве у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Вместе с Сухановым силовики взяли и экс-главреда журнала Tatler Ариана Романовского.
По версии следствия, Суханов вымогал 11 миллионов рублей у Чемезова за непубликацию порочащих сведений в Telegram-канале "Тушите свет", где Романовский был администратором. Несмотря на заявление самой Собчак о непричастности к скандальному Telegram-каналу или его фейковому двойнику, накануне ареста подозреваемых она уехала из России в Литву.
Позднее она вернулась в Москву и посетила офис "Ростеха", а также извинилась перед Чемезовым за своих сотрудников.
Дело о вымогательстве вскрыло не только подноготную светской жизни, но и "открыло миру" гражданство Израиля у Собчак. Его наличие подтвердила РИА Новости ее мать сенатор Людмила Нарусова.
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября, 18:27
Собчак принесла извинения Чемезову за действия своих сотрудников

"Ограбление века" без единого выстрела

Громкое ограбление произошло 10 ноября в аэропорту "Домодедово". "Под раздачу" попали пассажиры рейса Бишкек-Москва и встречающие их граждане.
Нападение неизвестных в масках произошло на привокзальной площади. Угрожая автоматами, грабители забрали рюкзак и чемодан с деньгами. Вместе с наличными налетчики прихватили еще и нескольких человек – их затолкали в машины. В аэропорту утверждали, что ограбление прошло без единого выстрела.
Полиции удалось найти похищенных граждан в тот же день - налетчики выбросили их в лесополосе и уехали с деньгами. По данным источника РИА Новости, пассажиров из Бишкека ограбили примерно на 4 миллиона долларов.
Здание международного аэропорта Домодедово. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 13:21
В Домодедово ограбили группу мужчин, прилетевших из Бишкека

За решетку за фейки

После начала спецоперации в Уголовном кодексе России появилась новая статья 207.3 "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ" с наказанием вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет.
Фигурантами дел по этой статье стали журналист Александр Невзоров**, блогер Вероника Белоцерковская**, уже бывший муниципальный депутат Илья Яшин**, политик Владимир Кара-Мурза** (все признаны иноагентами), основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин**.
Самый суровый на данный момент приговор по этой статье вынесен Яшину – 8,5 лет колонии.
Паспорт гражданина Российской Федерации и конституция России - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
13 ноября, 06:34
Путин предложил лишать приобретенного гражданства за дискредитацию армии

Иноагентов свели в единый реестр

Первого декабря министерство юстиции опубликовало объединенный реестр иностранных агентов, который теперь включает в себя физических лиц, зарегистрированные и незарегистрированные некоммерческие, а также неправительственные организации. Прежде Минюст вел четыре реестра.
В объединенном реестре сейчас числится около 500 организаций и граждан. Реестр размещен в открытом доступе на сайте ведомства с тем объемом сведений, которые определило правительство РФ.
Согласно закону "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", с 1 декабря иноагентом может стать человек или юрлицо, которые получили иностранную поддержку или находящиеся под иностранным влиянием. Ранее обязательным условием признания иностранным агентом был лишь факт иностранного финансирования.
Здание министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
9 декабря, 20:56
Минюст признал иноагентами The Bell* и игрока "Что? Где? Когда" Аскерова**

Курская АЭС под прицелом диверсантов

После начала спецоперации в России в разы усилилась работа диверсионных групп. "Бьют" диверсанты в первую очередь по объектам мирной энергетики и военной инфраструктуре. Одно из самых громких нападений пришлось на объекты обеспечения Курской атомной электростанции.
В августе стало известно, что украинские диверсанты подорвали шесть опор высоковольтных линий электропередачи, идущих от Курской АЭС. По данным ФСБ, по этим системам АЭС питает объекты промышленности, транспорта, жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и населения как региона, так и соседних субъектов страны.
Диверсия ненадолго привела к нарушению работы атомной станции. В "Росэнергоатоме" сообщали, что радиационный фон находится в норме, а энергоблоки работают в штатном режиме.
Возбуждены уголовные дела по статье "Теракт". Тем не менее, подозреваемых поймать не удалось. Путин выразил надежду, что злоумышленников когда-нибудь схватят.
* Запрещенные в России террористические организации
** Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов
Курская АЭС - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 17:30
Курская АЭС вернулась в плановый режим работы после диверсий на ЛЭП
 
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