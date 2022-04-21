https://ria.ru/20220421/pozhar-1784744882.html

Пожар в оборонном НИИ в Твери

Пожар в оборонном НИИ в Твери - РИА Новости, 21.04.2022

Пожар в оборонном НИИ в Твери

В Центральном Научно-исследовательском институте Войск воздушно-космической обороны в Твери произошел крупный пожар, есть погибшие. Кадры с места происшествия — РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T16:55

2022-04-21T16:55

2022-04-21T18:47

фото

тверь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784724449_0:65:1260:774_1920x0_80_0_0_7475b44284930f52c5bf262ab9f22002.jpg

В Центральном Научно-исследовательском институте Войск воздушно-космической обороны в Твери произошел крупный пожар, есть погибшие. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru.

тверь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, тверь