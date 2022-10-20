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"Вечная память". Прощание с семьей, погибшей в Ейске - РИА Новости, 20.10.2022
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"Вечная память". Прощание с семьей, погибшей в Ейске
"Вечная память". Прощание с семьей, погибшей в Ейске - РИА Новости, 20.10.2022
"Вечная память". Прощание с семьей, погибшей в Ейске
В Ейске похоронили семью, погибшую при крушении самолета Су-34. Кадры прощания — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T17:19
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фото
крушение су-34 в ейске
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В Ейске похоронили семью, погибшую при крушении самолета Су-34. Кадры прощания — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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фото, фото, крушение су-34 в ейске, ейск
Фото, Крушение Су-34 в Ейске, Ейск
17:19 20.10.2022
 

"Вечная память". Прощание с семьей, погибшей в Ейске

Читать ria.ru в
В Ейске похоронили семью, погибшую при крушении самолета Су-34. Кадры прощания — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

Катастрофа Су-34 унесла жизни семи человек из семьи Ищенко, в том числе троих детей.

Горожане на похоронах погибших при крушении самолета на новом кладбище города Ейск
1 из 8

Катастрофа Су-34 унесла жизни семи человек из семьи Ищенко, в том числе троих детей.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

Родственники, друзья и просто неравнодушные жители Ейска проводили погибших в последний путь.

Горожане на похоронах погибших при крушении самолета на новом кладбище города Ейск
2 из 8

Родственники, друзья и просто неравнодушные жители Ейска проводили погибших в последний путь.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

На новом городском кладбище состоялось отпевание.

Горожане на похоронах погибших при крушении самолета на новом кладбище города Ейск
3 из 8

На новом городском кладбище состоялось отпевание.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

Друг семьи рассказал РИА Новости, что Наталья Ищенко до последнего пыталась спасти детей.

Горожане на похоронах погибших при крушении самолета на новом кладбище города Ейск
4 из 8

Друг семьи рассказал РИА Новости, что Наталья Ищенко до последнего пыталась спасти детей.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

"В квартиру когда дым пошел, она на лестничную клетку вышла и спуститься вниз не смогла. Собой накрыла ребенка маленького самого. Так их и нашли", — рассказал он.

Горожане несут траурный венок во время похорон погибших при крушении самолета на новом кладбище города Ейск
5 из 8

"В квартиру когда дым пошел, она на лестничную клетку вышла и спуститься вниз не смогла. Собой накрыла ребенка маленького самого. Так их и нашли", — рассказал он.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

По словам еще одной знакомой погибших, от большой семьи осталось всего два человека...

Цветы с траурной лентой во время похорон погибших при крушении самолета на новом кладбище города Ейск
6 из 8

По словам еще одной знакомой погибших, от большой семьи осталось всего два человека...

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

Среди тех, кто пришел проститься с Ищенко, — бывшая воспитатель дома-интерната в Ейске, у которой учился один из детей.

Горожане прощаются с погибшими при крушении самолета на новом кладбище города Ейск
7 из 8

Среди тех, кто пришел проститься с Ищенко, — бывшая воспитатель дома-интерната в Ейске, у которой учился один из детей.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

"Мальчик Антон с первого по девятый класс у меня учился. Мама его в родительском комитете у нас была. Очень хорошая семья, мальчик очень ласковый был... Вечная память", — сказала воспитатель.

Горожане на похоронах погибших при крушении самолета на новом кладбище города Ейск
8 из 8

"Мальчик Антон с первого по девятый класс у меня учился. Мама его в родительском комитете у нас была. Очень хорошая семья, мальчик очень ласковый был... Вечная память", — сказала воспитатель.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ФотоКрушение Су-34 в ЕйскеЕйск
 
 
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