"Вечная память". Прощание с семьей, погибшей в Ейске
Катастрофа Су-34 унесла жизни семи человек из семьи Ищенко, в том числе троих детей.
Катастрофа Су-34 унесла жизни семи человек из семьи Ищенко, в том числе троих детей.
Родственники, друзья и просто неравнодушные жители Ейска проводили погибших в последний путь.
Родственники, друзья и просто неравнодушные жители Ейска проводили погибших в последний путь.
На новом городском кладбище состоялось отпевание.
На новом городском кладбище состоялось отпевание.
Друг семьи рассказал РИА Новости, что Наталья Ищенко до последнего пыталась спасти детей.
Друг семьи рассказал РИА Новости, что Наталья Ищенко до последнего пыталась спасти детей.
"В квартиру когда дым пошел, она на лестничную клетку вышла и спуститься вниз не смогла. Собой накрыла ребенка маленького самого. Так их и нашли", — рассказал он.
"В квартиру когда дым пошел, она на лестничную клетку вышла и спуститься вниз не смогла. Собой накрыла ребенка маленького самого. Так их и нашли", — рассказал он.
По словам еще одной знакомой погибших, от большой семьи осталось всего два человека...
По словам еще одной знакомой погибших, от большой семьи осталось всего два человека...
Среди тех, кто пришел проститься с Ищенко, — бывшая воспитатель дома-интерната в Ейске, у которой учился один из детей.
Среди тех, кто пришел проститься с Ищенко, — бывшая воспитатель дома-интерната в Ейске, у которой учился один из детей.
"Мальчик Антон с первого по девятый класс у меня учился. Мама его в родительском комитете у нас была. Очень хорошая семья, мальчик очень ласковый был... Вечная память", — сказала воспитатель.
"Мальчик Антон с первого по девятый класс у меня учился. Мама его в родительском комитете у нас была. Очень хорошая семья, мальчик очень ласковый был... Вечная память", — сказала воспитатель.